Premierul Andy Burnham le cere britanicilor să se pregătească pentru situaţii de criză

Britanicii trebuie să se pregătească pentru situaţii de urgenţă, a îndemnat vineri premierul Andy Burnham, care a prezidat o reuniune dedicată eficientizării luptei împotriva incendiilor forestiere, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Guvernul Regatului Unit a lansat o campanie naţională numită „Fii gata”, prin care le cere oamenilor să se echipeze pentru a face faţă posibilelor întreruperi de servicii esenţiale, pe fondul preocupărilor tot mai mari cu privire la evenimente meteorologice extreme, atacuri cibernetice şi alte situaţii de criză.

Gospodăriile sunt încurajate să-şi constituie un stoc de produse la domiciliu, pentru a putea face faţă până la trei zile de întreruperi de energie electrică, apă, telecomunicaţii sau acces la internet, în conformitate cu recomandările altor ţări europene pentru publicul larg.

Un site dedicat oferă o listă de verificare a articolelor, între care apă îmbuteliată, alimente neperisabile, lanterne cu baterii de rezervă, un radio FM şi bani.

„Trăim într-o lume în care evenimentele neaşteptate par să devină din ce în ce mai frecvente”, a spus Andy Burnham, invocând furtunile ca exemplu, potrivit Agerpres.

„Este pur şi simplu o chestiune de a avea provizii acasă pentru a te ajuta să treci peste acele vremuri”, a adăugat el.

Prim-ministrul laburist a anunţat anterior, la o întâlnire la Liverpool cu şefii pompierilor, oficiali locali şi experţi, că elicopterele şi aeronavele militare britanice vor fi echipate pentru a combate incendiile forestiere.

Serviciile de pompieri din Anglia vor beneficia, de asemenea, de echipe suplimentare de specialişti pentru incendiile de vegetaţie. Guvernul a indicat că alocă până la 45 de milioane de lire sterline (53 de milioane de euro) pentru a face faţă creşterii numărului de incendii.

Regatul Unit s-a confruntat cu incendii de vegetaţie în fiecare vară din ultimii ani, rezultate din perioade de secetă şi căldură extremă, fenomene a căror intensitate şi frecvenţă sunt exacerbate de schimbările climatice cauzate de activitatea umană, conform consensului ştiinţific.

Guvernul a subliniat într-un comunicat că „furtunile din iarna trecută şi incendiile din această vară au arătat că fenomenele meteorologice extreme pot perturba viaţa de zi cu zi şi serviciile esenţiale”.

Secretarul Apărării, Wes Streeting, i-a îndemnat pe britanici joi seară la BBC să fie „vigilenţi fără a ceda panicii”.

Anterior, el declarase că gospodăriile şi companiile ar trebui să ia în considerare dacă sunt pregătite pentru o potenţială „perturbare a lanţurilor de aprovizionare critice, cauzată de state ostile sau terorişti”.

Editor : C.L.B.