Live TV

Premierul Andy Burnham le cere britanicilor să se pregătească pentru situaţii de criză

Data publicării:
Prim-ministrul britanic Andy Burnham.
Prim-ministrul britanic Andy Burnham. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Britanicii trebuie să se pregătească pentru situaţii de urgenţă, a îndemnat vineri premierul Andy Burnham, care a prezidat o reuniune dedicată eficientizării luptei împotriva incendiilor forestiere, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Guvernul Regatului Unit a lansat o campanie naţională numită „Fii gata”, prin care le cere oamenilor să se echipeze pentru a face faţă posibilelor întreruperi de servicii esenţiale, pe fondul preocupărilor tot mai mari cu privire la evenimente meteorologice extreme, atacuri cibernetice şi alte situaţii de criză.

Gospodăriile sunt încurajate să-şi constituie un stoc de produse la domiciliu, pentru a putea face faţă până la trei zile de întreruperi de energie electrică, apă, telecomunicaţii sau acces la internet, în conformitate cu recomandările altor ţări europene pentru publicul larg.

Un site dedicat oferă o listă de verificare a articolelor, între care apă îmbuteliată, alimente neperisabile, lanterne cu baterii de rezervă, un radio FM şi bani.

„Trăim într-o lume în care evenimentele neaşteptate par să devină din ce în ce mai frecvente”, a spus Andy Burnham, invocând furtunile ca exemplu, potrivit Agerpres.

„Este pur şi simplu o chestiune de a avea provizii acasă pentru a te ajuta să treci peste acele vremuri”, a adăugat el.

Prim-ministrul laburist a anunţat anterior, la o întâlnire la Liverpool cu şefii pompierilor, oficiali locali şi experţi, că elicopterele şi aeronavele militare britanice vor fi echipate pentru a combate incendiile forestiere.

Serviciile de pompieri din Anglia vor beneficia, de asemenea, de echipe suplimentare de specialişti pentru incendiile de vegetaţie. Guvernul a indicat că alocă până la 45 de milioane de lire sterline (53 de milioane de euro) pentru a face faţă creşterii numărului de incendii.

Regatul Unit s-a confruntat cu incendii de vegetaţie în fiecare vară din ultimii ani, rezultate din perioade de secetă şi căldură extremă, fenomene a căror intensitate şi frecvenţă sunt exacerbate de schimbările climatice cauzate de activitatea umană, conform consensului ştiinţific.

Guvernul a subliniat într-un comunicat că „furtunile din iarna trecută şi incendiile din această vară au arătat că fenomenele meteorologice extreme pot perturba viaţa de zi cu zi şi serviciile esenţiale”.

Secretarul Apărării, Wes Streeting, i-a îndemnat pe britanici joi seară la BBC să fie „vigilenţi fără a ceda panicii”.

Anterior, el declarase că gospodăriile şi companiile ar trebui să ia în considerare dacă sunt pregătite pentru o potenţială „perturbare a lanţurilor de aprovizionare critice, cauzată de state ostile sau terorişti”.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alice Weidel
1
Lidera AfD vorbește despre scutul de la Deveselu și acuză NATO că nu a luat în seamă...
loto numere
2
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat și unde s-a jucat biletul norocos
natalia intotero - elena mateescu
3
Natalia Intotero, în vizită la ANM după dezvăluirile privind achizițiile instituției...
femeie care se uita la un peisaj de toamnă cu ceață
4
Vremea se schimbă la început de noiembrie. Ce anunță meteorologii pentru următoarele...
calin georgescu inquam george calin
5
Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, a decis definitiv Curtea de Apel București...
Ce a făcut prim-ministrul Luca Niculescu în momentul în care l-a văzut pe Gigi Becali
Digi Sport
Ce a făcut prim-ministrul Luca Niculescu în momentul în care l-a văzut pe Gigi Becali
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ue, marea britanie
Acordul care le-ar permite tinerilor europeni să muncească și să studieze în Marea Britanie ar putea fi amânat. Motivul blocajului
Dan Jarvis
Guvernul britanic îi îndeamnă pe toţi cetăţenii să îşi facă rezerve de apă şi de alimente
Ursula von der Leyen și Mark Carney
„Nu vom face ca Trump”. Cum încearcă Uniunea Europeană să obțină mai mulți bani pentru Ucraina (Politico)
RAF Fairford Base US Bombers Withdrawal
Doi suspecți arestați pentru spionaj în favoarea Iranului, după incidentul de la baza britanică de la Fairford
Cosford, UK, Sunday 14th June 2026; an RAF Typhoon of the RAF Typhoon Display Team, and flown by Flt Lt Tom Nation, participates in the flying display of the 2026 RAF Cosford Airshow. Credit JTW Aviation Images / Alamy Live News.
Marea Britanie trimite avioane de luptă Typhoon în Arabia Saudită, după intensificarea atacurilor Houthi. Ce misiune vor avea
Recomandările redacţiei
sedinta guvern bolojan foto gov ro
Bolojan, despre ultima ședință de guvern: „ANCOM voia să spargă...
luca niculescu marian neacsu guvern despescu radu marinescu
Măsuri după atacurile din școlile de la Bistrița și Pitești...
tudorel toader si fiul lui ionut alexandru toader
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut: lectorul ar fi agresat sexual...
1792754331original_1
Luca Niculescu cere urgentarea demersurilor pentru încasarea banilor...
Ultimele știri
„O canalie cretină”. Scandal uriaș între Theodor Paleologu și Mihail Neamțu (AUR). De la ce a pornit sedițiunea
Amplă operaţiune Europol în 34 de state, inclusiv România, pentru a combate exploatarea prin muncă și cea sexuală
Accident grav pe centura Vâlcele-Apahida, unde două autoturisme s-au ciocnit violent
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii lasă în urmă lacrimile și dezamăgirile din 24 octombrie 2026. Astrele le pregătesc un nou început
Cancan
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Fanatik.ro
Florinel Coman la FCSB? Superagentul Pastorello a dezvăluit totul. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
Kimi Antonelli, la un pas de a deveni campion mondial în Formula 1! Cum câştigă titlul în cursa de la Austin
Adevărul
Volodimir Zelenski a lăsat scutul jos şi a vorbit despre vulnerabilităţile omului nevoit să fie puternic: „Am...
Digieconomic
Pilonul II de pensii în România: Cum afli la ce fond ești repartizat, câți bani ai în cont și ce se întâmplă...
Digi FM
A căzut într-o groapă, s-a lovit la cap și a ajuns pe mâna medicilor. Două săptămâni mai târziu, tot ea a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Laura Giurcanu, decizii radicale după ce iubitul ei a plecat din România
Pro FM
Schimbare radicală de look pentru Billie Eilish. Noua coafură cu care a strâns peste 7 milioane de inimioare
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ryan Gosling, salvat de Julia Roberts: „Dacă ai o problemă, vorbește cu ea”
Adevarul
Ilie Bolojan recunoaște eșecul abordării conciliante: de ce nu au funcționat reformele în coaliție
Newsweek
Marele proces al pensiilor de la CCR. Pensionar: „Avem șanse de câștig”. Cum se poate schimba Legea pensiilor
Digi FM
Cum își păstrează nordicii casele calde chiar și la -30 de grade. Trucurile simple pe care le folosesc de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce alimente ultraprocesate cresc riscul de cancer colorectal. Cele mai noi concluzii ale oamenilor de știință
Digi Animal World
Motivul pentru care pisicile nu suportă ușile închise. Explicația pe care puțini proprietari o știu
Film Now
Cum arată legendara Mary Poppins la 91 de ani. Julie Andrews, surprinsă într-o apariție publică rară după...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...