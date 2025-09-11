Live TV

Premierul israelian Benjamin Netanyahu declară că „nu va exista un stat palestinian”

Data actualizării: Data publicării:
benjamin netanyahu face declaratii
Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi că nu va exista un stat palestinian, declaraţie făcută în cursul unei ceremonii de semnare a unui important proiect de colonizare în Cisiordania ocupată, relatează AFP.

„Ne vom ţine promisiunea: nu va exista un stat palestinian, acest loc ne aparţine”, a declarat Netanyahu la evenimentul organizat la Maale Adumim, o colonie israeliană la est de Ierusalim, şi transmis în direct de serviciile sale.

„Ne vom păstra moştenirea, pământul şi securitatea (...) Vom dubla populaţia oraşului”, a continuat el.

Israelul a aprobat luna trecută un proiect cheie pentru construirea a 3.400 de locuinţe în Cisiordania, denunţat de ONU şi de mai mulţi lideri străini deoarece ar tăia acest teritori palestinian în două, compromiţând orice continuitate teritorială a unui posibil stat palestinian. Proiectul este cunoscut sub numele de E1.

Ministrul israelian de Finanţe, Bezalel Smotrich, de extrema dreaptă, a cerut accelerarea implementării proiectului şi anexarea Cisiordaniei, ca răspuns la anunţurile mai multor ţări privind intenţia lor de a recunoaşte un stat palestinian, notează AFP, citată de Agerpres.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat ferm această decizie, Autoritatea Palestiniană denunţând-o ca fiind o nouă etapă în „anexarea progresivă a Cisiordaniei”.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
1
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
donald trump la birou
2
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
drone polonia
3
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
soldați ucraineni cu o dronă
4
Formula câștigătoare pentru înfrângerea Rusiei. Cum transformă voluntarii ucraineni banii...
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume
5
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea...
FOTO Ce pasiune controversată are singura fiică a lui Ion Țiriac + Cu ce se ocupă la 28 de ani
Digi Sport
FOTO Ce pasiune controversată are singura fiică a lui Ion Țiriac + Cu ce se ocupă la 28 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
suspect kirk
FBI a difuzat primele imagini cu un bărbat căutat în cazul uciderii...
justitie, ciocanel
Curtea de Apel București a suspendat un dosar în care un bolnav de...
Law enforcement officials, including members of an FBI forensics team, investigate a wooded area near the crime scene where political activist Charlie Kirk was shot and killed at Utah Valley University in Orem, Utah
Cum a reușit să fugă asasinul lui Charlie Kirk după atacul din...
Participanții la Consiliul Național de Securitate al Poloniei. Foto: Profimedia
În Polonia s-a reunit Consiliul Național de Securitate. „Să nu cedăm...
Ultimele știri
Rusia cere Poloniei să reexamineze decizia închiderii graniței cu Belarusul. „Etapă conflictuală, continuarea escaladării”
Emmanuel Macron anunță că Franța trimite trei avioane de luptă Rafale în Polonia, pentru a proteja spațiul aerian polonez
Cancelarul Germaniei cere întărirea serviciilor secrete pentru a înfrunta Rusia și atacurile hibride
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Concursul muzical Eurovision. Foto: Profimedia Images
Irlanda amenință că nu va participa la Eurovision, dacă Israelul va fi în concurs
premierul israelian Benjamin Netanyahu
Bombardamentele din Qatar testează limitele alianței Trump-Netanyahu. Doha: „Premierul Israelului trebuie adus în fața justiției”
qatar
Culisele atacului Israelului asupra liderilor Hamas din Qatar, un aliat al SUA. Turcia și Egiptul avertizaseră asupra pericolului (WSJ)
consiliul de securitate onu
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență miercuri, după atacul israelian asupra Qatarului
profimedia-1035555002
Prima reacție a lui Donald Trump după atacul Israelului asupra Qatarului: Nu este o situație bună
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, criticată dur de fani după ce a fost surprinsă la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck: „Cât...
Cancan
Bărbatul din SUA care a ucis-o pe Iryna și-a motivat gestul. Nu o să îți vină să crezi ce scuză are...
Fanatik.ro
Cine este administratorul de la ROMAERO demis de ministrul Radu Miruță. Lista veniturilor încasate de la alte...
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea imperiului Țiriac i-a...
Adevărul
Hotelul în care s-a filmat „Nea Mărin miliardar” a intrat în insolvență
Playtech
Unde se vorbește limba română în afara României? Ţările în care te simţi ca acasă
Digi FM
Fostul iubit al Cristinei Cioran, tatăl copiilor ei, condamnat la închisoare cu executare. Alex...
Digi Sport
Mitriță n-a jucat deloc cu Cipru și a postat doar două cuvinte, înainte să plece din România
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Gwyneth Paltrow și Brad Falchuk, despre greșeala din primul an de căsnicie: „Dacă m-aș putea întoarce în...
Adevarul
Primul fruct proaspăt certificat ca sănătos de Uniunea Europeană. Care este porția zilnică recomandată
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimentează vineri cardul
Digi FM
Ruben Neves, revoltat după ce o revistă portugheză a sugerat o legătură romantică cu văduva lui Diogo Jota...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
La sfârșitul lui august apăreau de mână, acum au rupt logodna. Nina Dobrev și Shaun White s-au despărțit după...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea