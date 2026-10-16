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Premierul Poloniei Donald Tusk avertizează că Rusia ar putea intensifica războiul hibrid înainte de Crăciun

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donald tusk profimedia
Donald Tusk. Foto: Profimedia
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Din articol
Provocări la scară largă 

Rusia ar putea pregăti o escaladare a atacurilor hibride împotriva Poloniei „înainte de Ajunul Crăciunului”, a avertizat premierul polonez Donald Tusk, relatează TVP World

Tusk a declarat vineri că „iarna va fi extrem de dificilă”, deoarece Rusia își intensifică amenințările împotriva Occidentului, adăugând că ar putea fi așteptată „o formă de escaladare” înainte de 24 decembrie. 

Prim-ministrul polonez a făcut aceste declarații în cadrul unei conferințe de presă de după summitul Consiliului European de la Bruxelles.  

Provocări la scară largă 

Tusk a declarat că riscurile ar fi deosebit de accentuate de-a lungul frontierelor și al liniilor feroviare utilizate pentru transportul de provizii esențiale către Ucraina, inclusiv gaze, petrol și alimente. 

De asemenea, el a avertizat că Polonia s-ar putea confrunta cu mai multe tentative de sabotaj și provocări. 

„Ar trebui să ne așteptăm, așa cum am făcut-o până acum, dar la o scară mai mare, la tentative de sabotaj sau provocări în Polonia”, a spus el, adăugând că amenințarea se extinde și asupra celor trei state baltice. 

Un mesaj este clar: Rusia va intensifica această escaladare și va testa răspunsul nostru. Aceasta este problema”, a adăugat el. 

Europa a fost în alertă sporită în ultimele luni, în urma evaluărilor serviciilor de informații care au avertizat că Rusia ar putea testa NATO prin sabotaj, atacuri cibernetice, activități cu drone sau chiar o operațiune militară limitată. 

Polonia, care se află pe flancul estic al NATO, a raportat în ultimii ani o serie de incidente ostile suspectate a avea legătură cu Rusia, inclusiv incursiuni cu drone, incendieri ale unor obiective și sabotaj feroviar.

Editor : Liviu Cojan

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