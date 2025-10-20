Live TV

Preşedintele ales al Boliviei anunţă că relaţiile cu SUA vor fi restabilite

Data actualizării: Data publicării:
rodrigo paz sarbvatoreste victoria la alegerile prezidentiale
Rodrigo Paz. Foto: Reuters

Preşedintele ales al Boliviei, senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz, a anunţat luni că relaţiile diplomatice cu Statele Unite, întrerupte din 2008 sub guvernul fostului preşedinte de stânga Evo Morales, vor fi „restabilite”, notează AFP.

„În cazul specific al Statelor Unite (...), această relaţie va fi restabilită”, a asigurat economistul de 58 de ani în cursul primei sale conferinţe de presă după victoria sa în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale desfăşurate duminică.

Relaţiile dintre Bolivia şi Statele Unite au fost întrerupte după ce Evo Morales l-a expulzat pe ambasadorul Philip Goldberg, acuzându-l că susţine o mişcare de dreapta despre care a spus că urmărea să divizeze ţara andină.

Departamentul de Stat a negat acuzaţiile şi, ca măsură de reciprocitate, l-a expulzat pe ambasadorul bolivian.

Evo Morales, un aliat apropiat al Cubei şi Venezuelei în timpul mandatelor sale (2006-2019), a expulzat, de asemenea, agenţia antidrog americană DEA şi Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) sub aceleaşi acuzaţii.

Relaţiile reci dintre Statele Unite şi Bolivia s-au menţinut sub mandatul preşedintelui demisionar Luis Arce, notează AFP, citată de Agerpres.

Rodrigo Paz a câştigat alegerile din turul doi duminică în faţa fostului preşedinte de dreapta Jorge „Tuto” Quiroga. El îl va succeda pe Luis Arce pe 8 noiembrie, punând capăt la 20 de ani de guvernare de stânga.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rene Benko
1
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Trotineta
3
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
profimedia-0975326545
4
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Lingouri de aur
5
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Digi Sport
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
De ce a respins CCR legea pensiilor magistraților. Comunicat oficial
illie bolojan in parlament
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan după ce Curtea...
nicusor dan ilie bolojan
Nicuşor Dan, despre o demisie a lui Bolojan: „Nicidecum”. Când spune...
CINCU - EXERCITIU WIND SPRING - 23 MAI 2024
Comisiile din Parlament aprobă achiziția de tancuri și introducerea...
Ultimele știri
Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate va fi operațională parțial din acest an, anunță Alexandru Rogobete
Donald Trump nu crede că Ucraina poate câștiga războiul cu Rusia, dar susține că „orice se poate întâmpla”
UE respinge propunerea lui Trump ca Ucraina „să fie împărţită”. Kaja Kallas: „Acest lucru este foarte periculos”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Illustration shows CIA (Central Intelligence Agency) logo and U.S. flag
Olanda a luat o decizie radicală: Serviciile secrete limitează informațiile transmise omologilor din SUA
Ali Khamenei donald trump
Donald Trump a fost luat peste picior de către ayatollahul Ali Khamenei: „Continuă să visezi”
JD Vance
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe vehicule din coloana oficială vicepreședintelui
Hacker
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele aeriene, inclusiv cea care adăpostește F-35 ale SUA
Donald Trump
Divizarea regiunii Donbas, cheia încetării războiului din Ucraina. Donald Trump: „Frontul să se oprească la linia de luptă”
Partenerii noștri
Pe Roz
Prinții William și Harry, distruși de scandalurile părinților. „Potopul de rufe murdare” dintre Diana și...
Cancan
Antonia Dumitru, o tânără învățătoare, a devenit virală după ce le-a cerut 'chirie' elevilor săi pentru locul...
Fanatik.ro
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
România conspirațiilor. Cum s-a transformat explozia din Rahova într-o armă de manipulare: „A apărut o sectă...
Adevărul
Rețeaua care a alimentat teoriile conspiraționiste despre explozia din Rahova. „Se răspândește mai ceva ca...
Playtech
Prioritate la trecerea de pietoni când sensurile sunt despărțite de separator. Ce riscă șoferii care nu...
Digi FM
Cum s-a pregătit o tânără de 25 de ani pentru o eventuală criză globală: „Nu vreau să semăn frică. Am...
Digi Sport
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: ”Au venit pe roșu”. Decizia neașteptată: ”Ori sunt Becali...
Pro FM
Adele, fermecătoare la Marele Premiu al SUA, alături de Russell și Antonelli. Artista nu a mai apărut în...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Mega-închisoarea cu condiții ca la hotel: camere single sau duble cu baie proprie, grădină cu iazuri, teren...
Newsweek
Plata pensiilor în pericol după ce CCR nu a tăiat pensiile speciale. Economist: Scenariu de coșmar
Digi FM
Orionide 2025. Ploaia de stele atinge punctul maxim pe 21-22 octombrie
Digi World
Ce este provocarea virală "3x3 până la prânz", care promite mai multă energie și concentrare
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...