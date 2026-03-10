Live TV

Un puternic lider UE se declară îngrijorat de aparenta lipsă a unei strategii din partea SUA şi Israelului pentru războiul cu Iranul

Data publicării:
U.S. President Donald Trump arrives in Israel
Președintele Trump și premierul Netanyahu, părăsind aeroportul Ben Gurion, din Tel Aviv. Foto: Reuters
Din articol
Mesaje contradictorii „Kremlinul monitorizează îndeaproape”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marţi că este din ce în ce mai îngrijorat de aparenta lipsă a unei strategii din partea SUA şi a Israelului pentru încheierea războiului cu Iranul.

„Cu fiecare zi de război, apar tot mai multe întrebări. Ceea ce ne îngrijorează cel mai mult este că nu există în mod clar un plan comun pentru a aduce acest război la un final rapid şi convingător”, a declarat Merz într-o conferinţă de presă comună cu premierul ceh Andrej Babis, aflat în vizită la Berlin.

„Nu avem niciun interes să existe un război fără sfârşit”, a adăugat cancelarul, potrivit News.ro, care preia Politico.

De asemenea, „nu avem niciun interes să punem în discuţie integritatea teritorială a Iranului, existenţa sa ca stat sa viabilitatea sa economică”, a mai punctat cancelarul german.

Comentariile lui Merz vin în contextul în care SUA şi Israelul continuă să atace Iranul, iar Teheranul a răspuns cu atacuri asupra ţărilor arabe din Golf. Conflictul regional agită pieţele energetice globale, stârnind îngrijorări în întreaga Europă cu privire la o spirală inflaţionistă similară cu cea observată după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022.

Mesaje contradictorii

Merz a transmis mesaje contradictorii cu privire la războiul SUA şi Israelului împotriva Iranului. A doua zi după lansarea atacurilor, Merz şi-a exprimat îndoiala că acestea vor reuşi să răstoarne regimul de la Teheran, afirmând în acelaşi timp că Germania nu este în măsură să „dea lecţii” aliaţilor săi.

De atunci, cancelarul a afirmat în repetate rânduri că susţine obiectivul SUA şi al Israelului de a răsturna regimul, o poziţie care i-a adus laudele preşedintelui american Donald Trump în timpul vizitei lui Merz la Biroul Oval, săptămâna trecută.

Însă Merz se află sub o presiune politică din ce în ce mai mare în ţara sa pentru a adopta o poziţie mai dură faţă de atacurile asupra Iranului. Potrivit sondajelor, majoritatea germanilor se opun atacurilor. Partenerul de coaliţie al lui Merz, Partidul Social-Democrat (SPD), de centru-stânga, exercită, de asemenea, presiuni asupra cancelarului pentru a adopta o poziţie mai puţin conciliantă faţă de atacurile SUA şi Israelului.

Acest lucru ar putea explica de ce Merz a adoptat marţi un ton mai dur, avertizând că un război îndelungat ar putea duce la o situaţie fără ieşire care ar perturba aprovizionarea cu energie a Europei şi ar declanşa o nouă criză a refugiaţilor, notează Politico.

„Un scenariu similar cu cel din Libia, Irak sau alte ţări din regiune ne-ar afecta pe toţi”, a spus Merz. „Acest lucru afectează securitatea noastră, aprovizionarea cu energie şi, posibil, şi situaţia migraţiei”, a subliniat el

„Kremlinul monitorizează îndeaproape”

Merz a avertizat, de asemenea, că liderul rus Vladimir Putin încearcă să profite de conflictul din Iran pentru a câştiga avantaje în războiul Kremlinului împotriva Ucrainei.

„În timp ce alţi parteneri îşi retrag capacităţile de pe flancurile estice şi nordice ale NATO, noi rămânem acolo”, a spus Merz.

„Această împărţire a sarcinilor este importantă, altfel vom oferi Moscovei ocazia de a slăbi Ucraina şi Europa. Ştim că Kremlinul monitorizează îndeaproape acolo unde Iranul deschide oportunităţi”, a menţionat cancelarul german.

Merz a atras atenţia, totodată, în privinţa apelurilor de relaxare a sancţiunilor împotriva Moscovei pentru a reduce preţurile la energie.

„Când suntem puşi în faţa alegerii între sancţiuni şi solidaritate, poziţia noastră este clară: suntem alături de Ucraina şi suntem pregătiţi să mergem până la capăt”, a punctat Merz.

Liderii UE urmau să participe marţi la o videoconferinţă găzduită de Germania, Belgia şi Italia, axată, printre altele, pe modul de abordare a creşterii preţurilor la energie în întreaga Uniune.

