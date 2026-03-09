În Republica Tatarstan din Rusia, Zona Economică Specială Alabuga și școala profesională Alabuga Polytechnic au lansat o campanie publicitară în care adolescenți descriu cum câștigă bani asamblând drone kamikaze Shahed. Jurnaliștii de la publicația independentă cu profil științific T-invariant au obținut o arhivă de 6,49 gigabyte cu videoclipuri promoționale intitulată „AP Boats” (n.r. de câțiva ani, termenul „boats” este folosit în Alabuga pentru a se referi la producția de drone). Potrivit publicației, arhiva conține zeci de clipuri în care elevii explică cum combină studiile cu munca de asamblare a dronelor. Adolescenții spun că încep să câștige 150.000 de ruble (n.r. 1.900 de dolari) pe lună în al doilea an și 350.000 de ruble (n.r. 4.450 de dolari) în al treilea an de „lucru”.

„Mă numesc Darina. Am 16 ani. Anul viitor, voi câștiga 150.000 de ruble pe lună. Studiez la Politehnica din Alabuga și lucrez la cea mai mare fabrică de drone din lume. Părinții mei sunt mândri de mine. Vrei să faci la fel?”, spune un student într-un videoclip.

Un alt student anunță că părinții lui „nu au înțeles” decizia lui de a asambla drone, dar că el a acceptat slujba pentru că este „un patriot”.

Alți tineri spun, de asemenea, că „își ajută țara” și că părinții lor sunt mândri de ei.

Un clip cu un student în anul III se încheie cu fraza: „Părinții mei mi-au spus: «Ești un bărbat adevărat»”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„În ultimul an, agențiile m-au abordat cu acest lucru cam o dată pe trimestru, dar este prima dată când mi-au adus videoclipuri de acest gen”, a declarat un blogger pentru T-invariant. „Estimez că cheltuiesc zeci de milioane de ruble pe o singură campanie”.

Potrivit lui, publicarea unui anunț de 25 de secunde poate costa între 250.000 și 1,5 milioane de ruble (n.r. 3.200 și 19.000 de dolari), în funcție de dimensiunea și acoperirea audienței unui blog.

Reclamele cu studenți au fost deja publicate de canalul Telegram pro-război Rybar (n.r. cu peste 1,5 milioane de abonați) și de canalul Telegram al forumului rus Dvach (n.r. 920.000 de abonați), anunță publicația Meduza.

Politehnica din Alabuga a publicat reclame similare în 2023, dar noile videoclipuri sunt mai agresive și mai directe, notează T-invariant.

În iulie 2023, canalul media Protocol și canalul YouTube RZVRT au raportat că studenților din Alabuga li s-a atribuit sarcina de a asambla drone de atac iraniene utilizate de Rusia în războiul împotriva Ucrainei.

Studenții au declarat că nu au putut refuza să lucreze la asamblarea dronelor și că li s-a interzis să vorbească despre acest lucru. În 2024, căminul universității a fost lovit de drone ucrainene.

Citește și:

Volodimir Zelenski „a depășit orice limită”, după ce l-a amenințat pe Viktor Orban, susține șeful diplomației ungare

Editor : C.A.