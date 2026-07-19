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Președintele Libanului îi cere ajutor lui Trump pentru retragerea trupelor israeliene și dezarmarea Hezbollah: vizită la Casa Albă

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Joseph Aoun
Joseph Aoun, președintele Libanului. Sursa foto: Profimedia Images
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Preşedintele Libanului, Joseph Aoun, va efectua marţi o vizită oficială la Casa Albă, în care îi va prezenta preşedintelui american Donald Trump un plan privind dezarmarea grupării şiite Hezbollah şi retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului, transmite Reuters.

Este prima vizită a unui şef de stat libanez la Casa Albă în aproape 20 de ani şi prima întâlnire faţă în faţă dintre Joseph Aoun şi Donald Trump.

Vizita are loc într-un moment critic pentru Liban. Armata israeliană controlează în continuare o parte din sudul ţării, sute de mii de libanezi sunt încă strămutaţi în urma operaţiunilor militare israeliene, iar Hezbollah respinge atât dialogul direct dintre Beirut şi Israel, cât şi planurile guvernului de a renunţa la arsenalul său, notează News.ro.

Potrivit preşedinţiei libaneze, Aoun îi va cere lui Trump să exercite presiuni asupra Israelului pentru aplicarea acordului intermediat de Statele Unite la 26 iunie, care prevede dezarmarea treptată a Hezbollah, retragerea progresivă a trupelor israeliene şi deschiderea drumului către relaţii paşnice între cele două state.

Un oficial libanez a declarat pentru Reuters că Aoun îi va prezenta liderului american un document care descrie etapele dezafectării arsenalului Hezbollah. Preşedintele libanez consideră că doar Donald Trump dispune de influenţa necesară pentru a determina Israelul să îşi retragă trupele şi pentru a permite Libanului să îşi restabilească suveranitatea asupra întregului teritoriu.

Joseph Aoun, în vârstă de 62 de ani, fost comandant al armatei libaneze sprijinite de Statele Unite, a fost ales preşedinte anul trecut, într-un context în care influenţa Hezbollah a fost puternic slăbită după ofensiva militară israeliană din 2024 şi după înlăturarea de la putere, în Siria, a aliatului său, Bashar al-Assad.

La preluarea mandatului, Aoun a promis să reafirme monopolul statului asupra armelor şi a făcut din dezarmarea Hezbollah una dintre principalele priorităţi ale administraţiei sale.

În primul an de mandat, armata libaneză a desfăşurat operaţiuni în sudul ţării pentru confiscarea unor depozite de armament ale Hezbollah, în baza armistiţiului încheiat după războiul din 2024.

Situaţia s-a complicat însă după izbucnirea unui nou conflict, în luna martie, când Hezbollah a atacat Israelul în sprijinul Iranului, declanşând o amplă ofensivă israeliană. Potrivit Ministerului Sănătăţii din Liban, conflictul s-a soldat cu peste 4.300 de morţi, inclusiv aproape 800 de copii, femei şi cadre medicale, fără ca bilanţul să facă distincţia între civili şi combatanţi.

După izbucnirea războiului, Aoun a pledat pentru iniţierea unor negocieri directe cu Israelul, o schimbare majoră în politica Libanului, care i-a atras critici dure din partea Hezbollah şi a susţinătorilor săi.

Preşedintele libanez a acuzat în repetate rânduri Hezbollah că a atras ţara într-un nou război ”în interesul Iranului”, însă a refuzat până acum invitaţia lansată de Donald Trump de a avea o întâlnire directă cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Editor : B.E.

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