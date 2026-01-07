Președintele sud-coreean cere sprijinul omologului chinez pentru limitarea programului nuclear al Coreei de Nord

După discuțiile purtate la începutul acestei săptămâni, președintele Coreei de Sud Lee Jae Myung a declarat că i-a cerut omologului chinez Xi Jinping să ajute la limitarea programului nuclear al Phenianului, scrie Deutsche Welle.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a afirmat miercuri că a solicitat sprijinul Chinei pentru a limita programul nuclear al Coreei de Nord.

Liderul sud-coreean s-a întâlnit luni, la Beijing, cu președintele chinez Xi Jinping.

Lee a spus că își propune să deschidă o „nouă etapă” a relațiilor cu China.

Ce a declarat Lee

Lee a afirmat că i-a transmis lui Xi că dorește ca Beijingul să își asume un „rol de mediator” în Peninsula Coreeană.

„Aș dori ca China să joace un rol de mediator în problemele legate de Peninsula Coreeană, inclusiv programul nuclear al Coreei de Nord. Toate canalele noastre sunt complet blocate”, le-a declarat Lee jurnaliștilor la Shanghai.

„Sperăm că China poate servi drept mediator — un mediator pentru pace.”.

Lee a mai spus că Xi i-a recomandat să dea dovadă de „răbdare” față de Coreea de Nord, în contextul tensiunilor în creștere.

„Pentru o perioadă destul de lungă, am desfășurat acțiuni militare pe care Coreea de Nord le-ar fi putut percepe ca amenințătoare”, a afirmat Lee.

Denuclearizarea completă, un obiectiv pe termen lung

Președintele sud-coreean a declarat că speră să poată convinge Phenianul să oprească dezvoltarea suplimentară a programului său nuclear.

„Chiar și oprirea la nivelul actual — fără producție suplimentară de arme nucleare, fără transfer de materiale nucleare în străinătate și fără dezvoltări suplimentare ale rachetelor balistice intercontinentale (ICBM) — ar fi deja un câștig”, a spus el.

Cu toate acestea, Lee a subliniat că o „Peninsulă Coreeană fără arme nucleare” rămâne un obiectiv pe termen lung pentru Seul.

Lee a mai declarat că Seulul a ajuns la un „consens” cu Beijingul în privința acestor chestiuni.

În ultimii ani, Coreea de Nord a efectuat numeroase teste cu rachete balistice, în paralel cu eforturile de consolidare a capacităților sale nucleare, liderul Kim Jong Un susținând că acestea sunt necesare ca factor de descurajare împotriva Statelor Unite.

Editor : Ana Petrescu