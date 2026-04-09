„Preşedintelui Putin îi spun: «Vă vedem»”. Armata britanică anunţă că a urmărit trei submarine ruseşti care spionau în Atlantic

„Forţele noastre armate le-au lăsat să înţeleagă fără urmă de tăgadă că erau monitorizate".

 Forţele armate britanice au localizat şi urmărit trei submarine ruseşti timp de o lună în timp ce submersibilele spionau cabluri în Atlanticul de Nord, o operaţiune care s-a încheiat acum, a anunţat joi ministrul apărării britanic, John Healey.

„Am desfăşurat forţele noastre armate pentru a monitoriza şi descuraja orice activitate rău intenţionată a acestor submarine", a declarat Healey într-o conferinţă de presă, adăugând că şi alte ţări aliate, între care Norvegia, au participat la operaţiune, informează AFP şi Reuters, preluate de Agerpres. 

„Preşedintelui Putin, îi spun: «Vă vedem. Vedem activitatea voastră peste cablurile şi conductele noastre şi ar trebui să ştiţi că orice încercare de a le deteriora nu va fi tolerată şi va avea consecinţe grave».

Forţele noastre armate le-au lăsat să înţeleagă fără urmă de tăgadă că erau monitorizate, că mişcările lor nu erau secrete, aşa cum plănuise preşedintele Putin, şi că tentativa lor de operaţiune secretă a fost expusă”, a declarat oficialul britanic, adresându-se direct preşedintelui rus Vladimir Putin.

El a adăugat că submarinele au părăsit acum apele britanice şi s-au îndreptat spre nord şi că nu există semne de deteriorare a infrastructurii subacvatice.

Healey a menţionat că operaţiunea rusească a implicat un submarin de atac rusesc din clasa Akula şi două submarine specializate din cadrul Direcţiei Principale pentru Cercetarea Largului Mării (GUGI) din Moscova. 

