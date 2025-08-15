Live TV

Maia Sandu acuză „presiuni fără precedent” pe diaspora Republicii Moldova. Semnalul de alarmă tras de președinta de la Chișinău

Data actualizării: Data publicării:
Maia Sandu. Foto: Profimedia
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Foto: Profimedia

Diaspora Republicii Moldova se află sub presiuni „fără precedent” din partea forțelor ostile, înaintea alegerilor parlamentare, a declarat președinta Maia Sandu, la Congresul Diasporei 2025. Aceasta a atras atenția asupra tentativelor de corupere a alegătorilor și a avertizat în privința conturilor false de pe rețelele sociale, folosite pentru a răspândi mesaje anti-UE, a contesta reformele din ultimii ani și a submina statul Republica Moldova, care își intensifică activitatea, scrie Newsmaker.md.

„Știm că se fac presiuni fără precedent din exterior, de către forțele ostile și asupra diasporei. Avem informații despre încercări de corupere a alegătorilor din diaspora și, de asemenea, observăm o creștere substanțială activismului unor conturi inautentice în medii ale diasporei moldovenești, specifică unei campanii coordonate de influențare pe rețelele sociale, cu mesaje anti-UIE, mesaje împotriva reformelor și politicilor implementate în ultimii ani și împotriva statului Republica Moldova”, a declarat președinta Republicii Moldova.

Maia Sandu a avertizat că aceste „fenomene” se vor amplifica, în special în următoarele săptămâni. Șefa statului a făcut apel la moldovenii aflați în afara țării, „acum ca niciodată”, să fie vigilenți, să fie uniți, să apere suveranitatea, democrația, libertatea și „alegerea noastră europeană”.

„În preajma alegerilor auzim iarăși voci care spun că diaspora nu trebuie să decidă viitorul țării. Pentru cei care nu ne vor binele, diaspora este o masă de oameni care trebuie lipsită de dreptul de vot, care poate fi manipulată, care poate fi ruptă de țară. Ei nu înțeleg că în spatele cuvântului diaspora stau mame și tați care au fost nevoiți să plece departe de copii pentru binnele acestor copii. (…) Ei nu înțeleg că în spatele cuvântului diaspora stă un munte de sacrificii și de dăruire față de cei dragi, stă un dor neogoit față de locurile natale, stau speranțe pentru un viitor mai bun. Noi toți ne-am născut aici, în Moldova, și purtăm Moldova în suflet oriunde am fi”, a mai declarat președinta Maia Sandu.

Maia Sandu a declarat, la sfârșitul lunii iulie, că „Federația Rusă vrea să preia controlul asupra Republicii Moldova începând din toamnă” și susține activ forțele politice care i se opun.

Pe 5 august, consilierul președintei în domeniul apărării și securității naționale, secretarul Consiliului Suprem de Securitate, Stanislav Secrieru, a declarat pentru Politico că Rusia își intensifică eforturile de a influența moldovenii pro-europeni din diaspora să nu meargă la vot, pentru a deturna alegerile parlamentare din 28 septembrie – un scrutin crucial pentru viitorul parcurs european al Republicii Moldova. Secrieru a avertizat că și la acest scrutin ar putea fi repetate metode de perturbare cunoscute din alegerile precedente, precum alertele false cu bombă la secții din diaspora sau proteste regizate, menite să creeze percepția unei nemulțumiri largi față de autorități.

Stanislav Secrieru a îndemnat țările europene să întărească măsurile de monitorizare și să reacționeze rapid la orice tentativă de manipulare a votului, atât înainte, cât și în timpul și după alegeri.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Village, Wallachia, Romania
1
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
2
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
ilie bolojan guvern
3
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
ilie bolojan face declaratii
4
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...
harta ucraina razboi
5
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului Trump...
A auzit cum a numit Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin și n-a stat pe gânduri. Reacția face înconjurul lumii
Digi Sport
A auzit cum a numit Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin și n-a stat pe gânduri. Reacția face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
d trump intra in avionul air force one
Summit în Alaska. Trump este în avion, să-l întâlnească pe Putin: „Nu...
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la...
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Bolojan, „simbolul austerității”, într-un interviu pentru Bloomberg...
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan este pesimist cu privire la întâlnirea Trump-Putin: „N-am...
Ultimele știri
După Putin, Trump vrea să se întâlnească cu încă un dictator. Anunțul făcut de președintele SUA
Incendiu de vegetație într-o comună din Ilfov. ISU: „Există pericolul de propagare la case. Se evacuează persoanele din zona afectată”
„Fiecare picătură contează”. Locuitorii capitalei Suediei, îndemnaţi să economisească apa, după o lună iulie caniculară
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Maia Sandu
Moldova ar putea devansa Ucraina în procesul de aderare la UE, dar acest lucru i-ar putea înfuria pe ucraineni
Peter Magyar. Foto- Peter Magyr:Facebook
Principalul oponent al lui Viktor Orban, Peter Magyar, acuză Rusia că se amestecă în alegerile parlamentare de anul viitor din Ungaria
pasaport romanesc romania shutterstock_1021828147
Promisiuni de cetățenie română pentru ruși, în schimbul a mii de euro. Doi bărbați au fost condamnați în R. Moldova
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Nicușor Dan, în Republica Moldova: „Timpi mai scurți la vamă, dar fără progrese la redobândirea cetățeniei române”
maia sandu
La ce nivel a ajuns dezinformarea rusă în Republica Moldova. Maia Sandu, acuzată de un lucru de neimaginat (The Economist)
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, acuzată că a deconectat aparatele care-i țineau fiica în viață. Lisa Marie ar fi fost...
Cancan
BREAKING | Doliu în lumea artistică. Cântăreața a murit răpusă de o boală nemiloasă
Fanatik.ro
Povestea șocantă a unei femei care a văzut cum prietena ei e mâncată de rechin. „A fost exact ca în filmul...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
La câți bani au renunțat oamenii lui Nicușor Dan pentru funcțiile la Cotroceni. Ce salarii aveau înainte...
Adevărul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică...
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
Este mai înalt decât tatăl său. Dylan, fiul lui Pierce Brosnan, într-o apariție rară alături de actor, la o...
Digi Sport
La 32 de ani, ”cea mai frumoasă femeie din lume” a apărut în fața tuturor fără machiaj și a spus ce operații...
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Popa sfințește sportul. Un profesor cu 33 de operații și cu un picior tăiat ține în viață, de 29 de ani...
Newsweek
Bolojan avertizează că pensiile și salariile ar putea să nu mai fie plătite. „Vin 6 luni critice”
Digi FM
De ce nu își găsește David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, un job: „Mai bine mă nășteam într-o...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Brad Pitt, cu mustață. După succesul cu „F1”, starul american filmează pentru noul proiect scris de Tarantino
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...