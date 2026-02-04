Primul oraș din lume care va inaugura o stradă complet pavată cu aur Data publicării: 04.02.2026 08:47 Prima stradă pavată cu aur din lume va fi în Dubai. Foto: Profimedia Prima stradă pavată cu aur din lume va fi în Dubai. Noua stradă va fi în inima districtului Dubai Gold, situat lângă faimosul bazar tradițional. Deși oficialii au confirmat că strada va fi „construită folosind aur", încă nu se cunosc detaliile tehnice exacte despre modul în care metalul prețios va fi utilizat.Proiectul este pentru o zonă comercială vastă, cu peste 1.000 de magazine de bijuterii, parfumuri și cosmetice, alături de șase hoteluri noi.Obiectivul este de a consolida statutul Dubaiului de centru global pentru comerțul cu aur și de a crea o atracție turistică de lux fără precedent. Femeie cu bani din România, păcălită de un fals prinț al Dubaiului, cu 2,5 milioane de dolari România are cei mai mulți urși din Europa. Ce soluție propun asociațiile care îi protejează Noi probleme pe podul suspendat de la Brăila. Motivul pentru care autoritățile au impus restricții de viteză Drumuri distruse, localnici revoltați. Județul în care o ambulanță în misiune s-a rupt în gropile de pe drum Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie, fă, fă, du-te”. Ce a spus despre rotativa din 2027 Kelemen Hunor, despre numirile la șefiile serviciilor secrete: „Dacă ne gândim la o reformă, nu se poate face de la o zi la alta” Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din țări ale UE, inclusiv în România Kelemen Hunor nu știa despre neplata primei zile de concediu medical: Nu știu de unde a apărut Ce spune liderul UDMR despre normele didactice pe care profesorii le vor schimbate Editor : A.P. Etichete: dubai Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască... 2 Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa... 3 Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda... 4 Cât mai durează valul de aer polar. ANM: De duminică, un nou episod cu ger va cuprinde... 5 „Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu poate fi exclus”