Primul oraș din lume care va inaugura o stradă complet pavată cu aur

Prima stradă pavată cu aur din lume va fi în Dubai. Noua stradă va fi în inima districtului Dubai Gold, situat lângă faimosul bazar tradițional.

Deși oficialii au confirmat că strada va fi „construită folosind aur", încă nu se cunosc detaliile tehnice exacte despre modul în care metalul prețios va fi utilizat.

Proiectul este pentru o zonă comercială vastă, cu peste 1.000 de magazine de bijuterii, parfumuri și cosmetice, alături de șase hoteluri noi.

Obiectivul este de a consolida statutul Dubaiului de centru global pentru comerțul cu aur și de a crea o atracție turistică de lux fără precedent.

