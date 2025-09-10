Live TV

Prinţul Harry, donație pentru copiii răniți din Ucraina şi Gaza: „Au nevoie de sprijin ca să supravieţuiască şi să se recupereze”

Prințul Harry, Duce de Sussex / Profimedia Images

Fundaţia Archewell a prinţului Harry va dona 500.000 de dolari unor proiecte, inclusiv derulate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) pentru producerea de proteze şi acordarea de sprijin copiilor răniţi din Gaza şi Ucraina.

Anunţul a fost făcut de cătree fundație în cea de-a treia zi a vizitei prinţului în Marea Britanie, când Harry s-a aflat la Centrul pentru Studiul Leziunilor (Centre for Injury Studies - CIS), parte a Imperial College din Londra, pentru a afla mai multe despre activitatea desfăşurată acolo, în special cu privire la leziunile suferite de copii şi cele produse în dezastre naturale, potrivit Reuters preluată de Agerpres.

„Nicio organizaţie nu poate rezolva singură această problemă”, a declarat prinţul într-un comunicat.

„În prezent în Gaza se află cea mai mare densitate de copii care au suferit amputări din lume şi din istorie. Este nevoie de parteneriate între guverne, ştiinţă, medicină, organizaţii umanitare şi de advocacy pentru a se asigura că aceşti copii supravieţuiesc şi se pot recupera după leziunile suferite în explozii”, mai spune sursa citată.

Cele trei granturi anunţate de Fundaţia Archewell a lui Harry şi a soţiei sale, Meghan, includ 200.000 de dolari către Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru a sprijini evacuările medicale din Gaza în Iordania şi 150.000 de dolari către organizaţia caritabilă Save the Children pentru a oferi sprijin umanitar continuu în Gaza.

Cel de-al treilea grant de 150.000 de dolari a fost acordat Centrului pentru Studierea Leziunilor din Explozii (Centre of Blast Injury Studies), parte a CIS, pentru a sprijini eforturile de a dezvolta proteze pentru copii răniţi, în special cei răniţi în conflictele din Ucraina şi Gaza.

Ducele de Sussex, 40 de ani, a deschis fostele laboratoare ale Centrului pentru Studierea Leziunilor din Explozii în 2013.

Prinţul Harry a petrecut 10 ani în armata britanică, perioadă în care a fost de două ori în Afganistan şi a făcut o prioritate din campaniile pentru veterani, finanţând Jocurile Invictus pentru personalul militar rănit în acţiune.

El a fost însoţit miercuri de directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus pentru un tur al CIS, unde s-a întâlnit cu echipe de cercetare care lucrează la o serie de proiecte.

„Sunt foarte mulţumit de ceea ce face, în special pentru copiii din Gaza”, a spus Ghebreyesus. „Nu banii sunt importanţi, ci şi pasiunea şi angajamentul pe care cred că le observ”.

Cel care l-a condus a fost Dave Henson, ambasador CSI, cu picioarele amputate, care îl cunoaşte pe Harry de mai bine de un deceniu şi a fost primul căpitan al echipei britanice Invictus în 2014.

„A fost extrem de important pentru creşterea vizibilităţii centrului”, a spus Henson, care şi-a pierdut picioarele într-o explozie în Afganistan în 2011, despre implicarea lui Harry.

