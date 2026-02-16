Procurorul general al SUA, Pam Bondi, anunță că „toate” dosarele Epstein au fost făcute publice, enumerând peste 300 de nume importante

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a anunțat sâmbătă într-o scrisoare că „toate” dosarele Epstein au fost făcute publice, în conformitate cu secțiunea 3 din Legea privind transparența dosarelor referitoare la infractorul sexual Jeffrey Epstein. Scrisoarea adresată președintelui Comisiei Judiciare a Senatului, Chuck Grassley, republican, membrului de rang înalt Dick Durbin, democrat, președintelui Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților, Jim Jordan, republican, și membrului de rang înalt Jamie Raskin, democrat, a fost obținută de Fox News Digital.

„În conformitate cu cerințele legii și așa cum este descris în diverse documente depuse de Departament la tribunalele din districtul sudic al New Yorkului, desemnate pentru procesele Epstein și al asociatei sale Ghislaine Maxwell și ordinele conexe, Departamentul a făcut publice toate „înregistrările, documentele, comunicările și materialele de investigație aflate în posesia Departamentului” care „se referă” la oricare dintre cele nouă categorii diferite”, se arată în scrisoare.

Scrisoarea include o listă cu peste 300 de nume de personalități, printre care președintele Donald Trump, Barack și Michelle Obama, prințul Harry, Bill Gates, Woody Allen, Kurt Cobain, Mark Zuckerberg și Bruce Springsteen.

În conformitate cu Legea privind transparența dosarelor Epstein, lista de nume include „toate persoanele care (1) sunt sau au fost funcționari publici sau persoane expuse politic și (2) ale căror nume apar cel puțin o dată în dosarele publicate în temeiul legii”, se arată în scrisoare, adăugându-se că numele apar într-o „mare varietate de contexte”.

Unele dintre numele menționate au avut „contact direct extins prin e-mail cu Epstein sau Maxwell”, în timp ce altele au fost menționate „într-o parte a unui document (inclusiv relatări de presă) care, la prima vedere, nu are legătură cu afacerile Epstein și Maxwell”, se arată în scrisoare.

Documentul prezintă o gamă largă de materiale legate de Epstein pe care Departamentul de Justiție le consideră incluse, inclusiv înregistrări referitoare la Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell; referiri la persoane – inclusiv funcționari guvernamentali – legate de activitățile lui Epstein; și documente legate de acorduri civile și rezoluții legale, cum ar fi acorduri de imunitate, acorduri de recunoaștere a vinovăției, acorduri de neprocurare și acorduri sigilate.

De asemenea, include informații despre organizații și rețele care ar fi legate de traficul și operațiunile financiare ale lui Epstein în sferele corporative, non-profit, academice și guvernamentale, precum și e-mailuri interne ale Departamentului Justiției, memorandumuri și note de ședință care reflectă deciziile privind urmărirea penală, respingerea sau continuarea anchetelor.

Documentele acoperă, de asemenea, înregistrări care se referă la posibila distrugere sau ascundere a materialelor și documentelor relevante legate de detenția și moartea lui Epstein, inclusiv rapoarte de incidente, interviuri cu martori și înregistrări legate de examinarea medicală/autopsie.

Scrisoarea adaugă: „Niciun document nu a fost reținut sau redactat „pe baza rușinii, prejudiciului reputațional sau sensibilității politice, inclusiv față de orice funcționar guvernamental, personalitate publică sau demnitar străin”.

„Orice omisiuni din listă sunt neintenționate și, așa cum s-a explicat în scrisorile anterioare adresate Congresului, sunt rezultatul volumului și vitezei cu care Departamentul a respectat legea”, se menționează în scrisoare. „Persoanele ale căror nume au fost redactate din motive sensibile legate de aplicarea legii nu sunt incluse”.

Scrisoarea menționează că procesul de redactare a fost „extins”, incluzând consultarea victimelor și a avocaților acestora, pentru a redacta „porțiunile separabile” care conțin informații identificabile pentru victime, cum ar fi dosarele medicale care ar putea pune în pericol o anchetă federală activă sau o urmărire penală în curs, sau care descriu/conțin imagini cu decese, abuzuri fizice sau leziuni.

Editor : M.C