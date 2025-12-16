Live TV

Programul de 100 de miliarde de euro pentru un nou avion de vânătoare, dezvoltat de trei țări europene, este în impas

Data publicării:
macheta avion nou de vanatoare
Foto: Profimedia

Programul de avioane militare franco-germano-spaniol FCAS rămâne în impas și după întâlnirea de săptămâna trecută între miniștrii apărării din cele trei țări, au spus pentru Reuters trei persoane familiarizate cu situația.

Proiectul de 100 de miliarde de euro, în cadrul căruia cele trei țări ar urma să construiască împreună un avion de vânătoare de a cincea generație care să înlocuiască avioanele Rafale din Franța și Eurofighter din Germania și Spania, este acum „foarte improbabil”, a adăugat una dintre surse.

Sursele au declarat că Franța vrea să amâne pentru anul viitor o decizie pe care Germania spera să o vadă finalizată până la sfârșitul anului 2025. Un anunț conform căruia proiectul va trece în etapa următoare fusese prevăzut pentru reuniunea șefilor de guverne din UE din această săptămână de la Bruxelles.

Alte două surse din industrie au declarat că se așteaptă ca discuțiile privind următoarea fază a programului să se amâne pentru 2026, deoarece nu există nimic de câștigat dintr-o dispută publică acum.

Ministerele apărării din Franța și Germania nu au comentat pe această temă, la solicitarea Reuters.

Cele trei țări nu au reușit nici să ajungă la un acord privind „cloudul de luptă” și sistemele de drone prevăzute în cadrul programului FCAS, care era menit să înlocuiască avioanele de luptă existente, de a patra generație, până în 2040.

În centrul disputei se află dorința contractorului militar francez Dassault de a prelua un rol de lider în proiect, înaintea partenerului german Airbus - o poziție pe care Germania o consideră nesustenabilă, au declarat sursele.

O altă problemă este că cele două țări au nevoie de avioane de vânătoare pentru roluri diferite.

Franța are nevoie de aeronave capabile să transporte focoase nucleare și să interopereze cu portavionul său, în timp ce Germania, care nu are portavioane, a fost deja de acord să cumpere avioane de război americane F-35 pentru a transporta focoase nucleare NATO.

Marți, șeful Dassault și-a exprimat îndoielile cu privire la viitorul programului, spunând că acesta depinde de disponibilitatea Germaniei să își reconsidere dependența de importurile de arme din SUA.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Vladimir Putin
5
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Fără milă! 21 de ani de închisoare: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Digi Sport
Fără milă! 21 de ani de închisoare: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
The President Emmanuel Macron French President E.Macron during "Discussions on democratic challenges in the face of social networks and algorithms" with readers of the newspaper "La Provence" in Marseille, December 16, 2025. The head of state also gave an
Fake news despre o lovitură de stat în Franța. Macron: „Am primit un mesaj. Ce se întâmplă la voi? Sunt foarte îngrijorat”
oameni pe champs elysee
Rata deceselor din Franța o depăşeşte pe cea a naşterilor pentru prima oară după 80 de ani
tragere cu rachete patriot
Germania a livrat Ucrainei sisteme Patriot și Iris-T. „Am consolidat semnificativ apărarea aeriană a țării”
Russian And Belarussian Troops Conduct Major Military Exercises
Rusia concentrează trupe în apropierea NATO. Germania avertizează asupra unei amenințări directe: „Vin doi ani critici”
Rachida Dati et Brigitte Macron lors du lancement de la Paris Design Week à la Manufacture des Gobelins à Paris ; Remise des prix Jeune Création
Brigitte Macron, prima reacție după ce a jignit mai multe activiste feministe: „Nu pot să regret”
Recomandările redacţiei
cuplu cumpara o locuinta
Plan pentru locuințe la prețuri accesibile pe teritoriul UE. Nicu...
Christopher W. Smith și Oana Țoiu.
MAE: SUA au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru...
v zelenski urca scari
Zelenski anunţă că documentul cu garanţiile de securitate pentru...
victor negrescu
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică...
Ultimele știri
Se reia circulația pe ambele sensuri pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Care este perioada în care este valabilă măsura
Fostul deputat Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „Mitralieră”, achitat în cazul titlului de revoluționar. Decizia nu e definitivă
Londra lansează o anchetă cu privire la „ingerinţa financiară străină” în politica britanică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este...
Fanatik.ro
Atac nuclear la Nicușor Dan după ce a trimis „Legea Novak” la CCR: „Este anti-român! Sunt siderat!”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Atac nuclear la Nicușor Dan după ce a trimis „Legea Novak” la CCR: „Este anti-român! Sunt siderat!”
Adevărul
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A furat în Irlanda, dar lucrurile nu păreau...
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Zero! Decizia luată în cazul lui Ngezana, după ce Gigi Becali l-a acuzat că s-a dat lovit
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
O pensionară este obligată să restituie 60.000 de euro după ce a încasat două pensii simultan, vreme de două...
Newsweek
Ministrul Muncii anunță un ajutor la pensie în 2026. Ar putea fi singurul pentru milioane de pensionari
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...