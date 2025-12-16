Programul de 100 de miliarde de euro pentru un nou avion de vânătoare, dezvoltat de trei țări europene, este în impas

Programul de avioane militare franco-germano-spaniol FCAS rămâne în impas și după întâlnirea de săptămâna trecută între miniștrii apărării din cele trei țări, au spus pentru Reuters trei persoane familiarizate cu situația.

Proiectul de 100 de miliarde de euro, în cadrul căruia cele trei țări ar urma să construiască împreună un avion de vânătoare de a cincea generație care să înlocuiască avioanele Rafale din Franța și Eurofighter din Germania și Spania, este acum „foarte improbabil”, a adăugat una dintre surse.

Sursele au declarat că Franța vrea să amâne pentru anul viitor o decizie pe care Germania spera să o vadă finalizată până la sfârșitul anului 2025. Un anunț conform căruia proiectul va trece în etapa următoare fusese prevăzut pentru reuniunea șefilor de guverne din UE din această săptămână de la Bruxelles.

Alte două surse din industrie au declarat că se așteaptă ca discuțiile privind următoarea fază a programului să se amâne pentru 2026, deoarece nu există nimic de câștigat dintr-o dispută publică acum.

Ministerele apărării din Franța și Germania nu au comentat pe această temă, la solicitarea Reuters.

Cele trei țări nu au reușit nici să ajungă la un acord privind „cloudul de luptă” și sistemele de drone prevăzute în cadrul programului FCAS, care era menit să înlocuiască avioanele de luptă existente, de a patra generație, până în 2040.

În centrul disputei se află dorința contractorului militar francez Dassault de a prelua un rol de lider în proiect, înaintea partenerului german Airbus - o poziție pe care Germania o consideră nesustenabilă, au declarat sursele.

O altă problemă este că cele două țări au nevoie de avioane de vânătoare pentru roluri diferite.

Franța are nevoie de aeronave capabile să transporte focoase nucleare și să interopereze cu portavionul său, în timp ce Germania, care nu are portavioane, a fost deja de acord să cumpere avioane de război americane F-35 pentru a transporta focoase nucleare NATO.

Marți, șeful Dassault și-a exprimat îndoielile cu privire la viitorul programului, spunând că acesta depinde de disponibilitatea Germaniei să își reconsidere dependența de importurile de arme din SUA.

Editor : M.B.