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O lege împotriva „știrilor false” a intrat în vigoare în Coreea de Sud. Jurnaliștii avertizează asupra riscului de cenzură

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Foto: Getty Images
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Coreea de Sud a implementat marţi o lege revizuită care vizează dezinformarea online, înăsprind pedepsele pentru recidivişti, în ciuda îngrijorărilor legate de libertatea de exprimare, relatează AFP și Agerpres.

Până acum, această ţară se baza pe legi generale privind defăimarea şi procese civile pentru a combate dezinformarea, fiind lipsită de un cadru legal clar care să abordeze în mod specific "ştirile false".

În conformitate cu Legea revizuită privind reţelele de informare şi comunicaţii, utilizatorii care răspândesc intenţionat informaţii ilegale, false sau manipulate ar putea fi obligaţi să plătească daune de până la cinci ori mai mari decât valoarea reală.

Recidiviştii riscă amenzi de până la un miliard de woni (573.250 de euro).

Platformele, inclusiv companiile sud-coreene Naver şi Kakao, precum şi giganţii americani Google şi Meta, trebuie să implementeze sisteme care să le permită utilizatorilor să raporteze informaţii pe care le consideră false sau manipulate şi să publice rapoarte la fiecare şase luni care să detalieze reclamaţiile primite şi acţiunile întreprinse.

Coreea de Sud s-a confruntat cu o intensificare a dezinformării de la încercarea fostului preşedinte Yoon Suk Yeol de a impune legea marţială la sfârşitul anului 2024, în special acuzaţii nefondate de interferenţă chineză în sistemul electoral.

Recent, un YouTuber sud-coreean a fost condamnat pentru utilizarea inteligenţei artificiale pentru a fabrica o poveste în care susţinea că un actor celebru ar fi avut relaţii sexuale cu o actriţă când aceasta era minoră.

Politicieni din opoziţie, asociaţii şi experţii media avertizează însă că această măsură ar putea restricţiona libertatea de exprimare şi ar putea deschide calea pentru cenzură.

Unii subliniază că lipsa unei definiţii juridice clare a informaţiilor false sau manipulate ar putea crea incertitudine şi riscă să ducă, într-o primă fază, la aplicarea excesivă a legii.

Principalul partid de opoziţie, Partidul Puterii Populare (PPP), a criticat în repetate rânduri această revizuire, argumentând că platformele vor putea cenzura conţinutul pentru a evita conflictul cu guvernul şi că utilizatorii ar putea recurge la autocenzură.

"Vom fi martorii unei lumi în care companiile ce operează platforme vor suprima excesiv informaţiile, în care jurnalismul de investigaţie va fi înăbuşit şi în care cetăţenii vor avea dificultăţi în a-şi exprima pur şi simplu opiniile", a declarat Cho Yong-sool, purtător de cuvânt al PPP, citat într-un comunicat.

Asociaţia Jurnaliştilor din Coreea a solicitat, de asemenea, implementarea unor garanţii pentru a se asigura că reportajele în interes public şi colectarea de informaţii nu sunt obstrucţionate.

Editor : A.P.

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