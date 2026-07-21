„Este greu de apărat un om cu atâtea carențe morale”. Petrișor Peiu spune că AUR ar vota schimbarea lui Grindeanu de la șefia Camerei

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că formațiunea nu va mai încheia „nicio înțelegere politică” cu PSD atât timp cât Sorin Grindeanu este președintele partidului. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta îl critică dur pe liderul social-democraților și susține că parlamentarii AUR ar vota pentru înlocuirea lui Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților, dacă o astfel de propunere ar ajunge în Parlament.

„După ce și-a scos, cu surle și trâmbițe, partidul de la guvernare, Grindeanu nu are altceva mai bun de făcut decât să jignească și să suduie singurul partid care îl putea ajuta să re-ajungă la guvernare. Răspunsul logic la perorațiile lui Grindeanu este scurt și la obiect: AUR nu va mai putea face nicio înțelegere politică, de niciun fel, cu PSD, cât timp Sorin Grindeanu este președinte al acelui partid, de vreme ce acestuia îi repugnă cei 90 de parlamentari ai noștri”, a scris liderul senatorilor AUR.

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Peiu susține, de asemenea, că parlamentarii AUR ar vota pentru schimbarea lui Sorin Grindeanu de la conducerea Camerei Deputaților, dacă o astfel de propunere ar fi supusă votului.

„Dacă vreodată cineva va supune la vot înlocuirea lui Grindeanu de la conducerea Camerei Deputaților, parlamentarii AUR vor avea tendința naturală de a vota acest lucru. Motivul? Este greu de apărat un om cu atâtea carențe morale. (...) Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea (...), iar acum anunță că ar primi voturile unor parlamentari AUR, dar îi put liderii partidului. Poate l-ar ajuta pe Grindeanu să știe că toți parlamentarii AUR sunt propuși să ocupe aceleași poziții și pe listele de la alegerile următoare”, a afirmat acesta.

În aceeași postare, Peiu a respins și acuzațiile potrivit cărora AUR s-ar îndepărta de valorile europene. El a afirmat că partidul susține apartenența României la UE și NATO, însă consideră că unele politici ale Comisiei Europene, precum Green Deal, trebuie schimbate.

„Cât privește pretinsele deviații ale AUR de la valorile europene, să îi reamintim lui Sorin Grindeanu că AUR susține ferm apartenența României la UE și NATO. AUR crede, în plus și spre deosebire de Sorin Grindeanu, că trebuie reparate câteva mari erori ale Comisiei von der Leyen, precum politicile Green Deal și de suprareglementare a economiei”, a concluzionat liderul senatorilor AUR.

Editor : A.D.