Fedorov devenise „un pericol” pentru Zelenski. Căderea strategului din spatele războiului cu drone al Ucrainei (NYT)

Prin eforturile sale pline de zel de a promova războiul cu drone, tânărul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a câștigat și el o popularitate largă. Iar acest lucru, potrivit analiștilor politici și a politicienilor din opoziție, ar fi putut contribui la căderea sa din această săptămână, în contextul în care președintele Volodimir Zelenski i s-a opus într-o confruntare titanică cu cel mai înalt comandant militar al țării, notează New York Times.

Demiterea lui Fedorov, în vârstă de 35 de ani, de către liderul de la Kiev a scos din scenă un potențial rival politic care ajunsese în centrul atenției. Momentul în care a avut loc demiterea este unul nepotrivit, tocmai când războiul cu drone a contribuit la înclinarea balanței în favoarea Ucrainei. Această măsură indică, de asemenea, rezervele președintelui ucrainean față de viziunea lui Fedorov, conform căreia dronele ar reprezenta aproape în întregime viitorul țării în ceea ce privește desfășurarea războiului.

Demiterea lui Fedorov a avut loc după ce acesta blocase achizițiile de muniție de artilerie în favoarea dronelor. Comandantul forțelor armate ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, insistase că muniția era în continuare necesară în luptele brutale din tranșee care se desfășurau în estul țării.

„Popularitatea dronelor este problema” care a dus la demiterea lui Fedorov, a declarat Mikola Davidiuk, membru al Parlamentului din partea partidului de opoziție Holos.

Fedorov devenise „o problemă și un pericol” pentru Zelenski, a afirmat Davidiuk, prin faptul că susținea o reorganizare pur tehnologică a armatei ucrainene, care se bucura de o largă popularitate, dar la care se opunea generalul de rang înalt care conducea efectiv războiul.

Din punct de vedere politic, demiterea s-a înscris într-un tipar prin care liderul de la Kiev i-a marginalizat pe potențialii rivali în timpul războiului, deși niciunul dintre aceștia, inclusiv Fedorov, nu își exprimase public ambițiile politice.

Consilierii politici, a afirmat Davidiuk, l-au convins pe liderul ucrainean că Fedorov a acaparat atenția publicului cu programul de drone.

Președintele ucrainean l-a demis pe Fedorov, deși această măsură a stârnit confuzie și nemulțumire în rândul multor ucraineni, dintre care mii au ieșit în stradă pentru a cere repunerea sa în funcție. De asemenea, această măsură riscă să perturbe efortul de război, inclusiv legăturile pe care Fedorov le-a stabilit între armată și industria dronelor, au afirmat analiștii.

Joi, într-o discuție cu jurnaliștii într-o parcare subterană din Kiev, capitala țării, Fedorov a declarat că generalul Sîrski i-a prezentat un ultimatum lui Zelenski. Acest lucru a dus la intensificarea unei dezbateri în Ucraina — țara aflată în avangarda războiului cu drone — cu privire la întrebarea dacă dependența de drone a mers prea departe.

Fedorov a fost unul dintre principalii susținători ai utilizării sistemelor robotice de mici dimensiuni, care ar putea înlocui infanteria, artileria și vehiculele blindate în anumite roluri, echilibrând balanța forțelor în favoarea Ucrainei în fața armatei ruse, mai numeroasă. Creșterea achizițiilor de drone efectuate de ministerul său pe durata celor șase luni de mandat a coincis cu stabilizarea frontului și cu o campanie care a distrus aproximativ un sfert din capacitatea de rafinare a petrolului a Rusiei.

Însă, deși dronele care explodează provoacă în prezent aproximativ patru cincimi din totalul victimelor de ambele părți, acestea nu zboară bine pe vreme cu ceață sau vânt, când artileria rămâne eficientă. Criticii din cadrul armatei au respins ideile lui Fedorov privind războiul cu roboți, considerându-le fanteziste. Soldații sunt încă nevoiți să se ascundă în buncăre noroioase și infestate de rozătoare pentru a respinge avansurile rusești.

Fedorov, în explicația sa privind disensiunile legate de strategie, a menționat, de asemenea, interesele create în industria armamentului. El a afirmat că reforma pe care a întreprins-o în domeniul achizițiilor publice, menită să favorizeze dronele, a pus în pericol interesele comerciale.

„Se pare că ne comportam foarte rău ca stat, pentru că perturbam strategia de afaceri a unei companii”, a spus Fedorov.

O dispută majoră din lunile care au precedat demiterea acestuia s-a axat pe achizițiile de echipamente militare tradiționale, potrivit declarațiilor lui Fedorov, un director din industria armamentului, și ale presei ucrainene. Directorul a vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu era autorizat să se exprime public.

În declarația sa de joi, Fedorov a recunoscut că a stârnit nemulțumiri prin anularea sau deschiderea licitațiilor pentru achiziționarea celor mai uzuale muniții, și anume obuzele de artilerie de calibru NATO de 155 de milimetri, în timp ce a suspendat toate achizițiile de versiuni cu rază scurtă de acțiune ale acestor muniții.

El a afirmat că a economisit 100 de milioane de dolari prin această măsură. De asemenea, a insistat că Ucraina va continua să achiziționeze proiectile cu rază mai mare de acțiune. Cu toate acestea, conform declarațiilor unui director din industria de apărare, consilierii lui Fedorov au trimis în ultimele luni scrisori către furnizorii din domeniul militar, în care precizau că Ministerul Apărării nu va mai achiziționa muniție de artilerie de niciun fel, bazându-se în schimb pe stocurile existente și pe drone.

Acest lucru a provocat o ruptură, deoarece în Ucraina, Statul Major General al armatei, condus de generalul Sîrski — și nu Ministerul Apărării — stabilește prioritățile în ceea ce privește achizițiile de armament.

Generalul Sîrski este un comandant cu un ton aspru, cunoscut în cadrul armatei sub numele de „Măcelarul” pentru disponibilitatea sa de a accepta pierderi umane. Deși Zelenski i-a luat apărarea generalului în conflictul acestuia cu Fedorov, președintele ucrainean le-a dat de înțeles membrilor partidului său politic, în cadrul unei reuniuni din această săptămână, că a fost o decizie dificilă, a relatat Ukrainska Pravda.

Liderul de la Kiev le-a spus membrilor partidului său că, de fapt, ar fi vrut să-i concedieze pe amândoi și să o ia de la capăt, a relatat ziarul, dar nu a putut face aceste schimbări dintr-o dată.

Un consilier al liderului ucrainean a declarat vineri că președintele purta discuții cu Fedorov în vederea atribuirii unui nou post în cadrul guvernului. Fedorov a declarat cu o zi înainte că a refuzat ofertele de angajare din partea unor companii din Silicon Valley după ce a fost demis.

Generalul Sîrski, în vârstă de 60 de ani, nu este considerat a avea ambiții politice pentru perioada de după război. Volodimir Zelenski a luat însă măsuri împotriva altor lideri militari considerați o provocare politică.

La începutul războiului, l-a demis pe comandantul general al armatei, generalul Valeri Zalujnîi, a cărui popularitate a depășit-o uneori pe cea a președintelui și care era considerat de mulți un potențial adversar în alegerile de după război. Zelenski l-a numit ambasador în Marea Britanie.

Înainte de această măsură, analiștii au avertizat că demiterea generalului Zalujnîi ar putea provoca tulburări în cadrul armatei, însă predarea conducerii către generalul Sîrski s-a desfășurat fără probleme.

În ianuarie, Zelenski l-a numit pe generalul Kirilo Budanov, care condusese serviciul de informații militare al Ucrainei, în funcția de șef de cabinet. Analiștii politici au interpretat această mutare, în parte, ca fiind menită să-l țină pe general aproape din punct de vedere politic, complicând astfel o eventuală candidatură la președinție după război.

Având în vedere că Fedorov s-a alăturat acum celor care au fost îndepărtați de la putere, susținătorii abordării sale digitale a războiului și-au exprimat regretul față de demiterea sa prin proteste de stradă la Kiev și în alte orașe. „Fedorov, întoarce-te!”, se putea citi pe multe pancarte din carton.

Un afiș sublinia în mod clar că protestele ar putea lua amploare. „Avem o grămadă de carton”, se putea citi pe el.

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Editor : A.M.G.