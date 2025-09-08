Live TV

Proteste violente în Nepal după ce autoritățile au blocat rețelele sociale. 19 morți și peste 100 de răniți

Data publicării:
Proteste violente în Nepal
Proteste violente în Nepal. Foto: Profimedia

Cel puţin 19 persoane au murit şi peste 100 au fost rănite luni în Nepal luni, în timp ce poliţia din capitală a tras cu gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc asupra protestatarilor care încercau să ia cu asalt parlamentul. Manifestanţii, majoritatea tineri, sunt furioşi din cauza închiderii reţelelor sociale şi a corupţiei din ţară, relatează agențiile internaționale de presă.

Unii dintre protestatari, în majoritate tineri - de unde şi denumirea de protestele generaţiei Z - au pătruns cu forţa în complexul Parlamentului din Kathmandu, spărgând barierele, a declarat un oficial local. Ei au dat foc unei ambulanţe şi au aruncat cu diverse obiecte asupra forţelor de poliţie care păzeau legislativul.

„Poliţia a tras fără discernământ”, a acuzat un protestatar citat de agenţia de ştiri ANI. „Au tras cu gloanţe care pe mine m-au ratat, dar l-au lovit pe un prieten care stătea în spatele meu. A fost lovit la mână”, a declarat manifestantul, potrivit News.ro.

Peste 100 de persoane, inclusiv 28 de poliţişti, au primit îngrijiri medicale pentru rănile suferite, a declarat pentru Reuters ofiţerul de poliţie Shekhar Khanal.

Protestatarii transportau răniţii la spital pe motociclete.

Două persoane au fost ucise când protestele din oraşul Itahari, din estul ţării, au devenit violente, a precizat poliţia.

Prim-ministrul K.P. Sharma Oli a convocat o şedinţă de urgenţă a cabinetului pentru a discuta despre tulburările care au izbucnit după ce mii de tineri, dintre care mulţi purtau uniforme şcolare sau universitare, au ieşit în stradă luni dimineaţă. Mulţi purtau steaguri şi pancarte cu sloganuri precum „Opriţi corupţia, nu reţelele sociale”, „Lăsaţi în libertate reţelele sociale” şi „Tinerii împotriva corupţiei”, în timp ce mărşăluiau prin Kathmandu.

Organizatorii protestelor, care s-au extins şi în alte oraşe din ţara himalayană, le-au numit „demonstraţille generaţiei Z”. Ei spun că protestele reflectă frustrarea generalizată a tinerilor faţă de acţiunile guvernului.

„Acesta este protestul noii generaţii din Nepal”, a declarat un alt protestatar pentru ANI.

Decizia guvernului de a bloca accesul la mai multe platforme de socializare, inclusiv Facebook, săptămâna trecută, a alimentat furia tinerilor. Aproximativ 90% din cei 30 de milioane de locuitori ai Nepalului utilizează internetul.

Oficialii au declarat că au impus interdicţia deoarece platformele de social media nu s-au înregistrat la autorităţi în cadrul unei acţiuni de combatere a utilizării lor abuzive, inclusiv a conturilor false de social media utilizate pentru a răspândi discursuri de ură şi ştiri false şi pentru a comite fraude.

Ministerul nepalez al Comunicaţiilor şi Tehnologiilor Informaţionale a anunţat joia trecută că a ordonat blocarea a 26 de platforme, printre care Facebook, Youtube, X şi Linkedin, care nu s-au înregistrat la minister în termenul stabilit. În aplicarea unei hotărâri pronunţate în 2023 de Curtea Supremă, ministerul le cere să numească un reprezentant local şi o persoană responsabilă cu reglementarea conţinutului lor. De la intrarea în vigoare a blocării, platformele încă funcţionale, precum Tik Tok, sunt inundate de videoclipuri care pun în discuţie viaţa luxoasă a copiilor politicienilor.

Într-o declaraţie publicată duminică, guvernul a negat că ar dori să limiteze libertatea de gândire şi de exprimare şi a afirmat că decizia sa vizează crearea „unui mediu destinat protejării şi exercitării libere a acestora”.

Editor : M.B.

OUT de la națională! N-au mai suportat umilința și au dat afară selecționerul
Digi Sport
OUT de la națională! N-au mai suportat umilința și au dat afară selecționerul
Daniel David, despre haosul din Educație și protestele profesorilor...
