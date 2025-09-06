Poliţia din Serbia a folosit vineri gaze lacrimogene şi grenade paralizante în campusul unei universităţi din Novi Sad pentru a dispersa protestatarii care cereau alegeri anticipate, în speranţa că acestea îl vor înlătura pe preşedintele Aleksandar Vučić şi Partidul Progresist Sârb (SNS) aflat la guvernare, conform CNN.

Vineri seara, mii de oameni s-au adunat în campusul universităţii de stat. Ei au purtat bannere pe care scria „Nu vrem blocaje, vrem alegeri” şi „Studenţii au o singură cerere urgentă: convocaţi alegeri”, notează News.ro

Mulţimea a scandat „Vučić, pleacă.”

Protestatarii s-au încăierat cu poliţia în faţa facultăţii de filosofie şi au aruncat torţe, în timp ce poliţia a folosit gaze lacrimogene şi grenade pentru a împinge mulţimea înapoi.

Luni de proteste în întreaga Serbie, inclusiv blocaje ale universităţilor de stat, declanşate de moartea a 16 persoane în noiembrie trecut, când acoperişul unei gări renovate s-a prăbuşit, l-au zguduit pe Vučić şi partidul său SNS.

Protestele au fost în mare parte paşnice până pe 13 august, când zeci de poliţişti şi civili au fost răniţi în confruntări.

Protestatarii au dat vina pe corupţie pentru dezastrul de la gara din Novi Sad şi cer alegeri anticipate în speranţa de a-l înlătura pe Vučić şi partidul său.

Studenţii, grupurile de opoziţie şi organizaţiile de monitorizare a corupţiei l-au acuzat pe Vučić şi pe aliaţii săi de legături cu crima organizată, de folosirea violenţei împotriva rivalilor politici şi de suprimarea libertăţii presei – acuzaţii pe care aceştia le neagă.

„Soluţia este convocarea de alegeri”, a spus Nebojša Korać, unul dintre protestatari.

„Din partea noastră, vrem ca pacea şi democraţia să prevaleze, iar instituţiile politice să-şi facă treaba. Asta înseamnă să se convoace alegeri, şi aceasta va fi soluţia, pentru că guvernul se va schimba”, a adăugat el.

Editor : B.E.