Putin a ratificat un acord cu India, care reglementează trimiterea reciprocă de personal şi echipament militar

Preşedintele rus Vladimir Putin a ratificat luni un acord guvernamental cu India privind procedura de trimitere reciprocă de personal şi echipament militar.

Procedura reglementează trimiterea de trupe, echipament şi logistică a acestora, care se va aplica în timpul exerciţiilor militare comune, potrivit notei publicate în buletinul oficial, scrie EFE, potrivit Agerpres.

De asemenea, reglementează desfăşurarea trupelor în cadrul instruirilor şi a intervenţiilor de urgenţă, precum dezastrele naturale şi cele provocate de foamete, printre alte cazuri convenite, precum şi trimiterea de ajutor umanitar.

Ratificarea acordului simplifică utilizarea reciprocă a spaţiului aerian şi escalele portuare ale navelor de război ale celor două ţări.

India importă petrolul rusesc

La începutul lunii decembrie, preşedintele rus a călătorit la New Delhi, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul indian, Narendra Modi, cu care a semnat mai multe acorduri în domeniile comerţului şi transportului.

După începerea războiului din Ucraina în 2022 şi impunerea de sancţiuni Rusiei de către Occident, India a devenit cel mai mare importator de petrol rusesc pe cale maritimă.

Astfel, Moscova furnizează peste o treime din totalul aprovizionării cu petrol a Indiei, care achiziţionează hidrocarburile la un preţ redus.

