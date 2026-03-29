Putin construiește o „Nouă Rusie” în Ucraina ocupată. Modelul Crimeea, aplicat în forță

Rusia investește miliarde de dolari în infrastructură și proiecte economice în teritoriile ocupate din Ucraina, într-un efort de a le integra pe termen lung în propria economie. Potrivit unei analize Reuters, amploarea investițiilor în drumuri, căi ferate, porturi și exploatarea resurselor, arată că Moscova nu tratează ocupația ca pe o situație temporară, ci ca pe un proces de anexare accelerată, după modelul aplicat în Crimeea, ceea ce complică perspectivele unui eventual acord de pace.

Această ofensivă de infrastructură permite Moscovei să transporte trupe, echipamente și mărfuri, în timp ce leagă tot mai strâns regiunile ocupate de economia și rețeaua de transport a Rusiei, semnalând o integrare pe termen lung, nu un control temporar, potrivit Kyiv Post.

Investiții masive: drumuri, căi ferate și porturi

Campania de investiții vizează zonele ocupate din regiunile Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson, precum și teritorii adiacente din Rusia. Reuters, citând imagini din satelit, documente oficiale de licitații, date de export și transport, declarații publice și interviuri cu peste trei duzini de oficiali ucraineni și foști rezidenți, arată că peste 2.500 de kilometri de căi ferate, autostrăzi și drumuri au fost construiți, reparați sau modernizați între 2022 și 2025.

Printre proiectele majore se numără sistemul feroviar așa-numit „Novorossiya Railways”, inclusiv o rută planificată de 525 de kilometri, lansată în 2023 pentru a lega teritoriile ocupate. O porțiune nouă de 60 de kilometri între Novoselivka și Kolosky, în regiunea Donețk, la nord de Mariupol, a fost identificată prin imagini satelitare realizate între iulie 2023 și noiembrie 2025.

Un alt proiect rutier, „Autostrada Novorossiya”, face parte dintr-un traseu mai amplu de 1.400 de kilometri, denumit „Inelul Azov”, menit să conecteze sudul Rusiei de regiunile ucrainene ocupate și de Crimeea. Oficialii ruși spun că acest traseu ar urma să fie finalizat până în 2030.

Proiectele nu sunt doar economice. Vadym Skibițki, adjunct al șefului serviciului de informații militare HUR din Ucraina, afirmă că infrastructura de transport este esențială pentru susținerea efortului de război al Rusiei.

„Cea mai importantă preocupare pentru ruși este infrastructura. Este infrastructura de transport”, a spus acesta.

Putin a descris teritoriile drept „Novorossiya” – „Noua Rusie”

Potrivit raportului, Rusia a alocat aproximativ 11,8 miliarde de dolari din fonduri federale pentru cele patru regiuni ucrainene ocupate în perioada 2024–2026, în cadrul unor programe prioritare de dezvoltare națională. Suma este de aproape trei ori mai mare decât cea alocată în total pentru aproximativ 20 de alte regiuni federale ruse în programe similare.

Președintele Vladimir Putin a prezentat deschis aceste teritorii drept „Novorossiya” – „Noua Rusie”, un termen cu rădăcini în trecutul imperial rus și adoptat de naționaliștii contemporani. Într-un discurs dedicat aniversării a ceea ce Moscova numește „reunificarea” acestor regiuni cu Rusia, Putin a descris programul ca o renaștere a „pământurilor noastre istorice rusești”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru Reuters că cele patru teritorii ocupate sunt „subiecte ale Rusiei” și „parte integrantă a Federației Ruse”, adăugând că acest lucru este „consacrat în constituția țării”.

Pentru Kiev și aliații săi europeni, aceste cheltuieli reprezintă un semnal clar că Moscova tratează ocupația ca pe o situație permanentă. Karolina Hird, de la Institutul pentru Studiul Războiului din Washington, afirmă că amploarea investițiilor arată că Rusia nu se pregătește să returneze teritoriile.

„Modul în care Rusia investește masiv în industrie și economie în Ucraina ocupată, pentru a obține profit din ocupație, creează și o interdependență financiară a Ucrainei cu Rusia”, a spus ea.

Porturile Mariupol și Berdiansk, redeschise sub control rus

Rusia a început, de asemenea, să reactiveze porturile ucrainene ocupate de la Marea Azov. Mariupol și Berdiansk au fost incluse în august pe lista oficială a porturilor ruse deschise navelor internaționale, decizie condamnată de Kiev.

Sunt în desfășurare lucrări de dragare și adâncire a canalelor pentru a permite revenirea navelor de mari dimensiuni, fiind publicate licitații în valoare de peste 13 milioane de dolari pe site-ul achizițiilor publice din Rusia din 2023 până în prezent.

Imagini satelitare din Mariupol arată o nouă facilitate de mari dimensiuni în zona portuară și ceea ce pare a fi un stoc în creștere de cărbune pregătit pentru export. Doi muncitori portuari cu experiență au declarat că activitatea în port a crescut vizibil în ultimele luni, cu nave care transportă cereale și cărbune, deși nivelul rămâne sub cel de dinaintea războiului.

Datele de monitorizare a navelor arată că, între iulie și noiembrie anul trecut, 18 nave de marfă operate de companii ruse și străine au plecat din Mariupol și Berdiansk, majoritatea cu destinația porturi din Turcia. Reuters precizează că nu a putut determina exact încărcătura fiecărei nave. În 2024, în schimb, nu au fost înregistrate intrări sau ieșiri de nave din aceste porturi.

Datele vamale ruse indică, de asemenea, că, între martie 2022 și martie 2025, cel puțin 508.500 de tone metrice de cărbune, cocs și antracit, în valoare de 13,2 milioane de dolari, au fost exportate din regiunile ocupate. Principalii cumpărători au fost firme din Turcia și Emiratele Arabe Unite, iar livrări au fost efectuate și către India, Indonezia, Egipt și Algeria.

Resursele naturale ucrainene, transformate în profit rusesc

Dincolo de logistică și porturi, Moscova utilizează licitații de stat pentru a transfera controlul asupra resurselor naturale ucrainene către companii rusești. Reuters a analizat documente publice care arată că zeci de active – inclusiv mine, cariere și terenuri agricole – sunt scoase la vânzare online.

Printre cele mai importante tranzacții se numără zăcământul de aur Bobrykivske din regiunea Luhansk ocupată. Drepturile de exploatare au fost vândute pentru 9,7 milioane de dolari către compania Alchevskpromgroup, controlată de firma rusă Polyanka. Documentele arată că zăcământul conține aproximativ 1,64 tone de aur, evaluate la aproape 260 de milioane de dolari la prețurile actuale.

Karolina Hird a declarat că, deși ocupația este costisitoare, capacitatea Rusiei de a exploata resursele industriale și naturale din aceste regiuni ar putea schimba în timp balanța economică.

„Acest lucru poate începe să încline balanța până în punctul în care ocupația devine, de fapt, profitabilă pentru Rusia”, a spus ea.

Modelul Crimeea, dar aplicat mai accelerat

Oficialii ucraineni afirmă că Kremlinul urmează modelul aplicat după anexarea Crimeei din 2014, însă într-un ritm mult mai rapid.

Olha Kurișko, reprezentanta președinției ucrainene pentru Crimeea, a explicat că Rusia a realizat în trei ani în noile teritorii ocupate ceea ce în Crimeea a durat aproximativ un deceniu.

„Au făcut totul atât de rapid, au cheltuit atât de mulți bani, au dus totul la un alt nivel față de ce au făcut în Crimeea. Crimeea a fost terenul lor de testare”, a spus ea.

Președintele Volodimir Zelenski, întrebat de Reuters despre dezvoltările de infrastructură, a respins ideea că acestea ar reprezenta un progres real pentru locuitori.

„Nu arată ca o stațiune modernă. Totul este militarizat”, a spus el despre Crimeea.

O provocare pentru orice acord de pace

Acest val de investiții vine în contextul în care Washingtonul continuă să facă presiuni pentru încheierea războiului.

Transformarea fizică a teritoriilor ocupate complică însă perspectivele diplomatice. Noile rute permit deja Rusiei să transporte persoane și bunuri fără a se baza exclusiv pe Podul Crimeei, considerat mult timp un punct vulnerabil și ținta unor atacuri repetate ale Ucrainei.

Pentru oficialii și analiștii ucraineni, concluzia este clară: Rusia nu doar ocupă teritorii, ci le reproiectează pentru a servi atât efortului de război, cât și integrării pe termen lung în statul rus.

Cu cât acest proces continuă mai mult, cu atât va fi mai dificil de inversat.

Editor : Ș.A.