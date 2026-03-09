Live TV

Qatar. Peste 300 de arestări pentru publicarea de „informaţii înşelătoare” şi imagini cu atacurile iraniene. Ele nu erau neapărat false

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1080247998
Un nor de fum se ridică deasupra clădirilor din Doha, pe 5 martie 2026. Mai multe explozii au răsunat în Doha pe 5 martie, la doar câteva ore după ce oficialii au anunțat că evacuează locuitorii din zona ambasadei SUA. Foto: Profimedia

Ministerul de interne de la Doha a anunţat luni că 313 de persoane cu diverse cetăţenii au fost arestate în Qatar pentru publicarea unor presupuse dezinformări privind atacurile iraniene, transmite AFP.

Cei reţinuţi de autorităţile qatareze sunt acuzaţi că „au filmat şi difuzat materiale video şi au publicat informaţii înşelătoare şi zvonuri”, arată un comunicat al instituţiei.

Arestările au fost efectuate de serviciul de combatere a infracţiunilor economice şi informatice, subordonat ministerului.

Măsuri similare au fost luate şi în alte ţări din Golf, unde Iranul atacă zilnic cu drone şi rachete, vizând aeroporturi, baze militare, instalaţii energetice şi zone rezidenţiale ca ripostă la loviturile americano-israeliene începute în 28 februarie.

Citește și

Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor

În Bahrein au fost arestaţi vinerea trecută patru autori ai unor filmări cu atacurile iraniene, care - conform ministerului de interne de la Manama - au „propagat ştiri false”.

Kuweitul a anunţat sâmbăta trecută trei arestări.

În Emiratele Arabe Unite, unii locuitori au primit SMS-uri cu avertismente despre posibilele urmări penale în caz de distribuire a unor imagini sensibile sau de răspândire de „informaţii nedemne de încredere”. Procuratura generală a avertizat că este interzisă „filmarea, publicarea sau difuzare de imagini şi videoclipuri care prezintă locurile incidentelor sau daunele provocate de căderea unor proiectile sau fragmente”, a transmis agenţia de presă locală, preluată de AFP.

Avertismente de acelaşi gen au fost emise şi în Arabia Saudită.

În ciuda unor astfel de ameninţări, imagini cu rachete, drone şi consecinţe ale războiului din Orientul Mijlociu continuă să circule în reţelele sociale şi în grupuri de dialog.

Citește și

Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era nepregătit pentru amploarea conflictului

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Parkinson
1
Japonia autorizează, în premieră mondială, terapii cu celule stem pentru două boli grave...
Lebanon Israel Iran
2
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat...
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
3
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru...
petrolier în ocean
4
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
US soldiers. US army. USA patch flag on the US military uniform. United States Armed Forces. Veterans Day.
5
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați...
"Telenovela" s-a încheiat, la scurt timp după ce Gigi Becali l-a sunat pe Laurențiu Reghecampf
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat, la scurt timp după ce Gigi Becali l-a sunat pe Laurențiu Reghecampf
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
Război în Orientul Mijlociu, ziua 10. Mii de iranieni jură credință noului lider suprem. Teheranul atacată din nou Turcia
armata ucraineană, explozii, arme
Europa a devenit cel mai mare importator de arme din lume. Care este situația statelor din Orientul Mijlociu (raport)
Putin ridică paharul de șampanie
Cum încearcă Putin să obțină mai mulți soldați pentru războiul din Ucraina. „Interzicerea extrădării străinilor care luptă pe front”
rusia iran
Ce se întâmplă cu sancțiunile americane asupra Rusiei după războiul din Iran. Anunțul guvernului SUA
Alexander Stubb
Președintele finlandez, Alexander Stubb, consideră că atacurile asupra Iranului vor frâna războiul Rusiei în Ucraina
Recomandările redacţiei
ilie bolojan _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Noi negocieri în Coaliție, după blocajul pe buget. Guvernul va...
Precision Strike Missile racheta orientul mijlociu sua iran
A doua rachetă trimisă de Iran spre Turcia. Proiectilul a fost...
Carburant Bulgaria
Cât câștigi la un rezervor de carburant dacă alimentezi în Bulgaria
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Stoparea ambițiilor nucleare ale Iranului, obiectivul SUA. Opțiunile...
Ultimele știri
Nicușor Dan: Libertatea se pierde repede când la putere se instaurează o dictatură. Avem datoria de a proteja adevărul despre trecut
Avertisment de la Bruxelles: UE are resurse energetice, dar „costurile sunt problema”. Barilul de petrol ar putea urca la 150 de dolari
NATO începe în Arctica exercițiile militare „Cold Response”, în vederea pregătirii civililor pentru un scenariu de război
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, supranumită cea mai frumoasă fată din lume, s-a logodit la 24 de ani. Cine este bărbatul...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Fanatik.ro
Fanii olteni au înnebunit când au aflat că Mirel Rădoi o va antrena pe FCSB: „Un arogant de doi lei!“. Mesaje...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Cine e milionarul român considerat de americani drept ”adevăratul magnat al tenisului mondial”. Are o avere...
Adevărul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi...
Playtech
Ce se întâmplă cu un apartament moștenit dacă unul dintre frați nu vrea să vândă
Digi FM
A fost om al străzii, avea o zi grea la muncă, dar viața lui s-a schimbat peste noapte: Una dintre cele mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum a numit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan, după ce agenta a spus ce relație are cu Dan Alexa
Pro FM
Pink, soțul și copiii, zâmbete largi și energie bună, la scurt timp după ce presa americană a scris despre un...
Film Now
Jamie Lee Curtis, despre lecția pe care a învățat-o la 60 de ani: „Nu am timp de irosit în relații toxice sau...
Adevarul
Ce relație au avut strămoșii românilor cu neamurile iraniene. Legăturile din secolul XX, alimentate de țiței
Newsweek
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce?
Digi FM
James Van Der Beek, comemorat de soție în ziua în care ar fi împlinit 49 de ani: "Îmi lipsești enorm. Voi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Motivul pentru care un cățeluș dormea mereu în același loc. Stăpâna a izbucnit în lacrimi când a aflat...
Film Now
Michael J. Fox și Christopher Lloyd, împreună la 40 de ani de la „Back To The Future”: Cina cu cel mai bun...
UTV
Angelina Jolie surprinde fanii cu un bob blond pe platourile de filmare din Londra. Noul look este pentru...