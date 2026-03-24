„Răbdarea nu este nelimitată”. Cea mai mare țară din Peninsula Arabică s-ar putea alătura războiului împotriva Iranului (WSJ)

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, este pe punctul de a decide să se alăture atacurilor SUA împotriva Iranului, au declarat pentru The Wall Street Journal (WSJ) surse bine informate.

Potrivit uneia dintre acestea, intrarea regatului în război este doar o chestiune de timp. Cu toate acestea, înainte de începerea operațiunii militare a SUA și a Israelului împotriva Teheranului, autoritățile saudite au refuzat armatei americane utilizarea bazelor și a spațiului aerian pentru bombardarea Iranului. Totuși, încercarea de a rămâne în afara conflictului a eșuat, deoarece Teheranul a început să atace cu rachete și drone obiective energetice importante din Arabia Saudită, precum și capitala regatului, Riad, notează WSJ.

După aceasta, potrivit surselor publicației, Arabia Saudită a permis trupelor americane să utilizeze baza aeriană numită după regele Fahd, situată în vestul Peninsulei Arabice. În acest context, ministrul de externe al regatului, prințul Faisal ibn Farhan Al Saud, a declarat că răbdarea Riadului „nu este nelimitată”. „Orice convingere că țările din Golful Persic nu sunt capabile să riposteze este o greșeală”, a subliniat șeful Ministerului Afacerilor Externe saudit.

În același timp, Emiratele Arabe Unite (EAU), care sunt și ele ținta unor atacuri, au început să intensifice presiunea economică asupra Iranului. În Dubai au fost închise instituțiile legate de Teheran și se ia în considerare posibilitatea înghețării activelor iraniene în valoare de miliarde de dolari, ceea ce ar putea limita accesul Teheranului la valută și la comerțul internațional. În plus, în Emiratele Arabe Unite se discută posibilitatea de a-și trimite trupele pentru a se opune Iranului și se descurajează SUA de la un armistițiu până la distrugerea potențialului militar al Iranului.

Acțiunile EAU și ale Arabiei Saudite arată că monarhiile arabe sunt implicate din ce în ce mai profund în operațiunea SUA și a Israelului împotriva Iranului, notează WSJ. În același timp, potrivit publicației, țările din Golful Persic se tem că trimiterea trupelor le va transforma în adversari declarați ai Iranului și că, după încheierea războiului și retragerea SUA din regiune, vor rămâne „singure cu relații mai complicate cu Teheranul”.

Anterior, miniștrii de externe ai 12 state arabe și islamice au cerut Iranului să înceteze atacurile asupra țărilor vecine. În caz contrar, aceștia au amenințat Teheranul cu consecințe grave, care vor avea impact asupra securității întregului Orient Mijlociu.

