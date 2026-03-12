Live TV

Război în Ucraina: Steve Witkoff s-a întâlnit în Florida cu trimisul lui Putin, Kirill Dmitriev. Ce au convenit cei doi

Data actualizării: Data publicării:
Jared-Kushner-Steve-Witkoff-Kirill-Dmitriev-decembrie-2025
Jared-Kushner (stânga), Steve Witkoff (dreapta) și Kirill Dmitriev (în mijloc). Foto: Biroul de presă al Kremlinului / Anadolu/ABACAPRESS.COM/ Profimedia

Trimisul preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit, miercuri, cu negociatorii americani în Florida, au anunţat Statele Unite, în cadrul primelor discuţii de la începutul războiului americano-israelian împotriva Iranului. Kirill Dmitriev a precizat că s-a discutat despre criza energetică globală, scrie News.ro.

ACTUALIZARE 08:05 Reuters relatează că trimisul prezidenţial rus Kirill Dmitriev a declarat, joi, că a discutat despre criza energetică actuală cu omologii săi americani în cadrul reuniunii grupului de lucru SUA-Rusia pe probleme economice, care a avut loc în Florida.

Aproape 20 de milioane de barili pe zi (bpd) de aprovizionare – aproximativ o cincime din producţia globală – au fost blocate în Golful Persic de la închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, la scurt timp după lansarea războiului comun al Israelului şi Statelor Unite împotriva Iranului, pe 28 februarie.

”Astăzi, multe ţări, în primul rând Statele Unite, încep să înţeleagă mai bine rolul cheie şi sistemic al petrolului şi gazelor ruseşti în asigurarea stabilităţii economiei globale, precum şi ineficienţa şi natura distructivă a sancţiunilor împotriva Rusiei”, a declarat Dmitriev, într-o postare pe canalul său de Telegram.

Dmitriev a spus că, la instrucţiunile preşedintelui Vladimir Putin, a avut întâlniri în Statele Unite cu şefii grupului de lucru pentru cooperarea economică între Rusia şi Statele Unite.

”Am discutat atât despre proiecte promiţătoare care pot contribui la restabilirea relaţiilor ruso-americane, cât şi despre situaţia actuală de criză de pe pieţele energetice globale”, a spus Dmitriev.

Știrea inițială. „Echipele au discutat o serie de subiecte şi au convenit să rămână în contact”, a declarat Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, într-o declaraţie făcută pe X, după discuţiile cu negociatorul rus Kirill Dmitriev.

Discuţiile au avut loc după ce, la începutul acestei săptămâni, SUA au ridicat unele sancţiuni impuse petrolului rusesc – impuse din cauza invaziei Moscovei în Ucraina din 2022 – pentru a reduce preţurile în contextul războiului cu Iranul.

Trump a declarat săptămâna aceasta că Putin, cu care a vorbit luni, doreşte să fie „de ajutor” în ceea ce priveşte războiul din Orientul Mijlociu.

Dmitriev, într-o postare pe platforma de socializare X, a mulţumit gazdelor întâlnirii, Witkoff, Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, şi consilierului Casei Albe Josh Gruenbaum, pentru o întâlnire „productivă”.

 

