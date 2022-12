Războiul care nu s-a terminat niciodată. Modelul coreean, noua strategie în Ucraina (Financial Times)

Războiul din Ucraina s-ar putea încheia mai degrabă printr-un armistițiu decât printr-un tratat formal de pace, pe modelul coreean, este noua teorie vehiculată în contextul în care conflictul se apropie de al doilea an de la declanșare. Ideea comparației este că războiul din Coreea nu s-a încheiat niciodată oficial. A fost încheiat printr-un armistițiu în 1953, care a oprit luptele fără semnarea unui tratat de pace oficial. În schimb, a existat o încetare a focului de zeci de ani, care în esență a înghețat conflictul.

Speranța că un armistițiu ar putea fi o cale către sfârșitul ostilităților din Ucraina se bazează pe trei idei, scrie Financial Times, care citează o teorie a lui Sir Lawrence Freedman, autorul cărții „Command: The Politics of Military Operations from Korea to Ukraine”.

În primul rând, nici Rusia, nici Ucraina nu sunt în măsură să obțină victoria totală.

În al doilea rând, pozițiile politice ale celor două țări sunt prea diferite pentru a face posibil un acord de pace.

În al treilea rând, ambele țări suferă pierderi grave care ar putea face ca ideea încetării focului să devină de interes.

Este adevărat că Moscova încă vorbește despre victorie, Putin se compară cu Petru cel Mare, țarul care a câștigat Marele Război al Nordului după 21 de ani de luptă cu Suedia. Realitatea e însă că Putin a eșuat deja în Ucraina, după ce trupele sale au fost respinse din Kiev, Harkov și Herson. Mobilizarea parțială a civililor a făcut ca mii de bărbați ruși să fugă din țară, dar nu a reușit să schimbe situația pe câmpul de luptă. Aproximativ 100.000 de soldați ruși au fost uciși sau răniți. Incapacitatea lui Putin de a recunoaște amploarea dezastrului pe care l-a provocat propriei sale țări, precum și crimele de război pe care Rusia le-a comis în Ucraina, sunt acum obstacolele majore în calea păcii, potrivit sursei citate.

Este posibil însă ca o decizie a Rusiei de a pune capăt războiului să fie motivată mai degrabă ca o ajustare a tacticii militare, decât ca o recunoaștere a înfrângerii, așa cum s-a întâmplat când Rusia s-a retras din Herson.

Deși subliniază că există diferențe importante între războaiele din Coreea și Ucraina, Sir Lawrence Freedman crede că armistițiul coreean poate fi luat în calcul ca o posibilitate de „oprire a luptei, prin separarea forțelor” – fără un acord de pace complet. Fără câștiguri teritoriale sau revendicări politice. Potrivit analistului, este puțin probabil ca Putin să anunțe încetarea războiului, dar el ar putea fi capabil să accepte oprirea luptei, gest pe care să-l prezinte ca pe un gest de bunăvoință.

De ce ar trebui să accepte ucrainenii?

Motivația politică și morală pentru ca ucrainenii să continue să lupte este puternică. Președintele Volodimir Zelenski a promis că va elibera fiecare centimetru din teritoriul ocupat, inclusiv Crimeea, care a fost anexată de Rusia în 2014. După atrocitățile comise de ruși în Ucraina, ideea oricărei relații „normale” cu o Rusia nereformată pare de neconceput pentru mulți ucraineni. Există, de asemenea, o teamă justificată că Rusia ar folosi pur și simplu o încetare a focului pentru a se reînarma înainte de a ataca din nou Ucraina.

Cu toate acestea, există și considerente – fără îndoială mult mai greu de exprimat – care ar putea face atractivă pentru Ucraina o încetare a focului în stil coreean. Ca și rușii, ucrainenii continuă să sufere pierderi grele.

De asemenea, trebuie să se confrunte cu o tactică rusă brutală, dar eficientă, care a dus la afectarea infrastructurii ucrainene, ceea ce a făcut ca iarna să fie foarte greu de suportat. Pentru milioane de refugiați ucraineni, întoarcerea acasă devine tot mai dificilă.

În schimb, se formează un alt val de refugiați. Pe măsură ce lunile de exil ar putea să se transforme în ani, este tot mai puțin probabil ca refugiații să se întoarcă vreodată în Ucraina, ceea ce pune o presiune uriașă asupra familiilor și a societății.

Unii ucraineni recunosc că recuperarea Crimeii ar duce la lupte și mai brutale în condițiile în care acolo sunt mulți ofițeri militari pensionați care sunt loiali Rusiei.

Așadar, ucrainenii au și unele motive pentru a îngheța conflictul - fără a renunța la scopurile lor politice finale. Pentru ucraineni, principalul obstacol este lipsa totală de încredere în intențiile rusești.

O încetare a focului ar permite, de asemenea, aliaților Ucrainei să acorde ajutor extern care să permită reconstrucția țării.

Coreea de Sud a fost complet devastată după război, dar acum este o națiune prosperă și dezvoltată. În schimb, Rusia condusă încă de Putin, care refuză să recunoască crimele din Ucraina, are în față un viitor în care va fi izolată internațional și, în consecință, un nivel crescut de sărăcie. Pe măsură ce rușii ar începe să priceapă acea realitate, mult așteptata reconstrucție a Rusiei ar putea în sfârșit să înceapă, mai scrie Financial Times.

Editor : G.M.