Războiul din Orientul Mijlociu. Marile companii de transport maritim suspendă navigaţia prin Golf

Marile companii de transport maritim au suspendat navigaţia prin Golf, invocând situaţia de securitate în continuă schimbare din Orientul Mijlociu, informează The Guardian.

Compania franceză de transport maritim CMA CGM a declarat într-un comunicat că a ordonat tuturor navelor sale aflate în Golful Persic şi care se îndreptau spre Golful Persic să se refugieze „cu efect imediat”. De asemenea, a suspendat trecerea prin Canalul Suez până la noi ordine.

Hapag-Lloyd, o altă companie maritimă importantă, a declarat că suspendă tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz, care leagă Golful de marea liberă, „până la noi ordine”.

Compania daneză Maersk a avertizat, de asemenea, clienţii cu privire la posibile întârzieri în livrări din cauza redirecţionării navelor.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă în atacurile Israelului şi al Statelor Unite împotriva Iranului, a anunţat Donald Trump şi ulterior presa iraniană de stat, în timp ce regiunea se afundă în haos, Teheranul ripostând cu rachete împotriva Israelului şi statelor din Golf.

Editor : C.S.