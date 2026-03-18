Războiul din Orientul Mijlociu s-ar putea transforma în unul nuclear, crede Organizața Mondială a Sănătății: „Angajații sunt pregătiți”

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) consideră riscul unui accident nuclear drept unul dintre scenariile posibile ale conflictului din Orientul Mijlociu, scrie Politico. Angajații ONU monitorizează consecințele atacurilor asupra instalațiilor nucleare iraniene și mențin o „stare de alertă sporită” față de amenințările radiațiilor, a declarat Hanan Balhi, directorul regional al OMS pentru Mediterana de Est.

Organizația actualizează instrucțiunile pentru personal în cazul unui incident nuclear, inclusiv recomandări privind evaluarea riscurilor pentru sănătate și măsurile de protecție a populației. „Angajații sunt pregătiți pentru un incident nuclear, inclusiv un atac asupra unei instalații nucleare sau utilizarea armelor”, a menționat ea. Potrivit acesteia, pagubele pot afecta regiunea și întreaga lume, iar consecințele se vor resimți timp de zeci de ani. Ca exemplu, ea a menționat accidentul de la centrala nucleară de la Cernobîl din 1986 și bombardamentele nucleare de la Hiroshima și Nagasaki, unde au murit între 110.000 și 210.000 de persoane.

În SUA se discută riscurile utilizării armelor nucleare. David Saks, consilierul lui Donald Trump pe probleme de inteligență artificială, a declarat că se teme de „escaladarea conflictului din partea Israelului și de posibila utilizare a armelor nucleare”. Trump însuși a respins astfel de speculații și a declarat: „Israelul nu va face asta”.

În luna iunie a anului trecut, Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra unor obiective ale infrastructurii nucleare iraniene din Fordo, Isfahan și Natanz. Țările continuă să lanseze atacuri asupra obiectivelor nucleare în cadrul operațiunii militare în curs. Potrivit datelor furnizate de „Rosatom”, ieri a fost lansat un atac asupra teritoriului centralei nucleare „Bushehr”, în imediata apropiere a unității energetice aflate în funcțiune, iar atacul a fost primul de la începutul operațiunilor militare.

 

