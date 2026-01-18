În 11 ianuarie 2026, după 1.418 zile, războiul pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei a depășit durata luptei Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste. Deși cele două războaie sunt fundamental diferite, durata invaziei Moscovei a atras inevitabil comparații cu luptele de pe Frontul de Est din al Doilea Război Mondial, cunoscut în Rusia sub numele de „Marele Război Patriotic”. Oponenții războiului din Ucraina – și chiar unii comentatori pro-război critici față de conducerea militară a Rusiei – observă adesea că, în decurs de patru ani, Armata Roșie a depășit retragerea inițială și a avansat până la Berlin. În schimb, forțele ruse din Ucraina de astăzi au petrecut ani de zile luptând pentru aceleași orașe și sate mici din estul țării, scrie publicația rusă online Meduza.io.

Cu toate acestea, astfel de comparații sunt evident eronate. Al Doilea Război Mondial a fost o ciocnire între marile puteri, în care părțile implicate în conflict și-au mobilizat economiile și societățile la scară largă. Milioane de soldați au luptat pe front, iar în unele teatre de operațiuni, intensitatea luptelor a depășit orice s-a văzut până acum în războaiele din secolul XXI. Analiza Meduza sugerează că războiul dintre Rusia și Ucraina este existențial în acest sens doar pentru Ucraina. În timp ce o combinație de mobilizare totală și sprijin extins din partea partenerilor occidentali a permis Kievului să-și mențină apărarea, Kremlinul s-a dovedit incapabil sau nevoit să depună un efort la fel de cuprinzător – în ciuda faptului că a prezentat războiul ca o luptă existențială împotriva Occidentului.

În primul rând, câteva avertismente

Este important de menționat că există multe aspecte necunoscute sau cu informații limitate în ceea ce privește invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Pe de altă parte, cel de-al Doilea Război Mondial a fost studiat extensiv timp de 85 de ani și s-au adunat mult mai multe date despre el, chiar dacă aceste date sunt adesea incomplete și frecvent contestate.

Cele mai rare și mai puțin fiabile date din războiul actual se referă la starea forțelor armate ucrainene, în mare parte ca urmare a cenzurii din timpul războiului. Nu este cunoscută dimensiunea exactă a forțelor armate ucrainene, numărul real al victimelor sau amploarea reală a mobilizării în țară. Singurele evaluări disponibile sugerează că, după unele dintre aceste măsuri, forțele armate ucrainene ar putea să nu fie cu mult mai mici decât cele rusești. În ceea ce privește armata rusă, există informații mult mai fiabile, în mare parte deoarece multe persoane din Rusia care se opun războiului, inclusiv jurnaliști, cercetători și analiști independenți, au depus eforturi active pentru a depăși cenzura militară.

Meduza subliniază că analiza sa face frecvent comparații directe între forțele armate ruse și Armata Roșie din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Din punct de vedere politic, acest lucru este problematic: sunt juxtapuse date despre armata agresorului în războiul actual cu date despre forțele adunate din toate republicile constitutive ale Uniunii Sovietice pentru a respinge o invazie. Totuși, această comparație este tocmai ceea ce permite înțelegerea amplorii și intensității luptelor. Este, de asemenea, comparația pentru care jurnalisștii au la dispoziție cele mai fiabile date: rapoarte oficiale privind dimensiunea armatei sovietice active și pierderile sale (oricât de contestate ar fi acestea), alături de propriile calcule ale jurnaliștilor Meduza și de calculele altor jurnaliști privind starea forțelor armate ruse în confruntarea lor cu armata ucraineană.

Când a depășit invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina durata Marelui Război Patriotic?

Durata cea mai frecvent menționată a războiului dintre URSS și Germania nazistă este de 1.418 zile. Dacă această cifră este corectă sau nu este discutabil, deoarece luptele au continuat în diferite părți ale lumii pentru o perioadă destul de lungă de timp, chiar și după ce Actul de capitulare a Germaniei a intrat oficial în vigoare.

Este posibil să se aplice criterii mai stricte și mai formale și să se definească durata războiului ca fiind perioada dintre transmiterea notei Germaniei prin care se anunța începerea ostilităților către ministrul sovietic de externe Viaceslav Molotov în 1941 și momentul intrării în vigoare a Actului de capitulare necondiționată în 1945. Conform amintirilor ulterioare ale lui Molotov, primul eveniment a avut loc pe 22 iunie, între orele 2:30 și 3:00 dimineața, ora Moscovei, iar al doilea a avut loc la ora 1:01 dimineața, pe 9 mai, ora Moscovei. Durata dintre aceste două evenimente este de 1.416 zile și 22 de ore. Acest lucru înseamnă că cifra obișnuită de 1.418 zile este ușor exagerată.

Un calcul similar poate fi aplicat războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, începând cu discursul televizat al lui Vladimir Putin în care a anunțat lansarea „operațiunii militare speciale”. Această transmisiune a început pe 24 februarie 2022, la ora 5:30 dimineața, ora Moscovei. Conform acestei măsuri, durata războiului în curs a depășit oficial durata Marelui Război Patriotic pe 11 ianuarie 2026, în jurul orei 4:00 dimineața.

Compararea numărului de victime

Războiul dintre URSS și Germania nazistă a făcut zeci de milioane de victime. În invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, numărul victimelor de ambele părți combinate este probabil cu mult sub un milion în acest moment. Această diferență reflectă amploarea forțelor implicate. Conform cifrelor oficiale, peste 23 de milioane de oameni au luptat pe frontul de est numai de partea sovietică. În războiul în curs din Ucraina, în schimb, este puțin probabil ca peste trei milioane de militari de ambele părți să fi fost mobilizați.

Compararea exactă este imposibilă din cauza lipsei de date fiabile privind decesele din războiul actual, printre alte motive. Pentru Rusia, există cel puțin estimări bazate pe necrologuri, registre de înmormântare, registrul succesiunilor și statistici oficiale privind mortalitatea din toate cauzele (care erau încă publicate până de curând). Pentru Ucraina, informațiile disponibile sunt mult mai limitate.

În continuare, Meduza folosește cele mai fiabile cifre existente: mai întâi, analizează pierderile totale din Marele Război Patriotic pentru URSS în ansamblu și pentru RSS Ucraineană, apoi ia în considerare pierderile militare în mod specific. În cele din urmă, compară aceste cifre cu pierderile totale și militare estimate pentru Rusia și Ucraina în războiul actual.

În ciuda acestor rezerve, analiza Meduza indică o concluzie clară: războiul pe scară largă al Rusiei în Ucraina, cu toată brutalitatea sa — chiar și după ajustarea pentru dimensiunea forțelor implicate — nu este comparabil cu Marele Război Patriotic în ceea ce privește amploarea pierderilor.

Frontul de Est al celui de-al Doilea Război Mondial

Pierderile totale ale URSS

Recent, Meduza a examinat în detaliu sursele și metodologia din spatele cifrei victimelor care a devenit canonică în istoriografia sovietică și rusă a celui de-al Doilea Război Mondial: 26,6 milioane de morți.

Pe scurt, această estimare este derivată folosind metoda echilibrului demografic — adică prin calcularea diferenței dintre numărul de persoane care trăiau efectiv în țară la sfârșitul anului 1945 și numărul celor care ar fi fost în viață dacă războiul nu ar fi avut loc. Această definiție aparent simplă ascunde o serie de nuanțe metodologice. De exemplu, cifra de 26,6 milioane nu ține cont în mod explicit de scăderea bruscă a natalității în timpul războiului, deoarece copiii nenăscuți nu pot fi considerați victime ale războiului. În același timp, această cifră include o mică parte a populației care a supraviețuit războiului — cei care au părăsit URSS și nu s-au întors până la sfârșitul anului 1945. Numărul acestora este estimat la aproximativ 450.000.

Lăsând deoparte aceste complexități, există două aspecte cheie de înțeles cu privire la această estimare. În primul rând, ea reprezintă pierderile totale ale URSS, fără a face distincție între morții militari și civili, între diferite grupuri etnice sau între rezidenții diferitelor republici sovietice. În al doilea rând, ea a devenit, în mod justificat, standardul de facto. Din 1991, când calculul a fost publicat în cartea Populația Uniunii Sovietice, 1922-1991 de Ievgeni Andreiev, Leonid Darski și Tatiana Kharkova, nu au apărut date fundamental noi pe această temă — și nici nu ar fi putut apărea. Toate datele recensământului pe care s-a bazat studiul fuseseră deja analizate în întregime de autori.

Pierderile totale în RSS Ucraineană

Ucraina a fost una dintre republicile sovietice cel mai afectate de al Doilea Război Mondial. Milioane de oameni au murit sub ocupația nazistă, iar în 1943–1944 populația a fost mobilizată în masă în Armata Roșie, unde mulți au fost uciși în luptă.

Andreiev și coautorii săi nu au încercat să arate pierderile pe republici sovietice individuale; astfel de estimări au apărut în mare parte mai târziu.

Pentru RSS Ucraineană, intervalul estimărilor pierderilor demografice este mult mai larg decât pentru URSS în ansamblu și nu există o singură cifră universal acceptată.

În opinia Meduza, cea mai riguroasă estimare din punct de vedere metodologic — și cea mai apropiată de abordarea lucrării lui Andreiev și a colegilor săi — a fost realizată de o echipă franco-ucraineană de demografi condusă de Jacques Vallin și Serhii Pirojkov. Articolul lor a fost publicat în Population Studies în 2002. Folosind recensămintele din 1939 și 1959, ei au construit tabele de mortalitate pentru anii 1930 și 1940. Analiza lor a luat în considerare schimbările teritoriale dinainte și după război în RSS Ucraineană, creșterile bruște ale mortalității în anii de foamete (1933 și 1947) și fluxurile migratorii.

Concluzia lor a fost o estimare de 6,7 milioane de persoane. Această cifră reprezintă mortalitatea excesivă cauzată numai de războiul din 1941-1945, excluzând scăderea natalității și migrația, pe care au estimat-o la încă două milioane de persoane.

Pierderile militare sovietice

În timp ce pierderile totale din cel de-Al Doilea Război Mondial pot fi calculate numai pe baza echilibrului demografic, decesele militare pot fi estimate prin numărare directă pe baza rapoartelor comandanților de unități — o metodă cunoscută sub numele de abordarea contabilă-statistică. O echipă de istorici militari condusă de colonelul general Grigori Krivoșeev s-a angajat să compileze și să evalueze aceste date, utilizând arhivele declasificate ale Ministerului Apărării Sovietic. Concluziile lor au fost publicate pentru prima dată în cartea din 1993 intitulată „Eticheta de secret a fost eliminată” și au fost reeditate ulterior în lucrări ulterioare ale lui Krivoșeev și ale coautorilor săi.

Conform acestor documente, pierderile irecuperabile ale forțelor armate sovietice au totalizat 8.668.400 de persoane. Acest număr nu include prizonierii de război care s-au întors acasă după război, nici cei listați ca dispăruți care au fost ulterior reînrolați în armată pe teritoriul eliberat — un total combinat de 2,775 milioane de persoane. În același timp, pierderile irecuperabile includ un grup de persoane care au supraviețuit: prizonieri de război care nu s-au întors în URSS și au rămas în Occident.

Pentru comparație cu pierderile din războiul actual, doar o parte din aceste pierderi irecuperabile este relevantă — cei confirmați ca fiind uciși pe front. Motivul este simplu: astăzi, este cunoscut doar numărul membrilor serviciului militar rus ale căror decese au fost înregistrate oficial, în timp ce numărul celor uciși, dar încă listați ca dispăruți, rămâne necunoscut (și este de cel puțin zeci de mii).

În cel de-Al Doilea Război Mondial, numărul victimelor militare sovietice — persoane ucise în luptă, care au murit din cauza rănilor sau a bolilor sau care au fost executate pentru crime — a fost de 6.885.100, potrivit lui Krivoșeev.

Calculele lui Krivoșeev includ și date privind compoziția etnică a morților (în categoria „naționalitate”). Din cele 8.668.400 de pierderi irecuperabile ale Uniunii Sovietice, 1.377.000 erau de etnie ucraineană. Cu toate acestea, această cifră nu reprezintă pierderile militare dintre cei recrutați din teritoriul RSS Ucraineană, cu atât mai puțin din teritoriul Ucrainei actuale. Nu toți ucrainenii etnici din URSS locuiau în RSS Ucraineană, la fel cum nu toți cei care locuiau acolo erau de etnie ucraineană.

Războiul pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei

Datele oficiale privind victimele războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei sunt practic inexistente.

Ministerul Apărării rus a publicat cifre privind decesele militare abia în 2022 — și chiar și atunci, acestea erau în mod evident subestimate. Ultima astfel de anunțare a avut loc la 21 septembrie 2022, când ministrul apărării de atunci, Serghei Șoigu, a raportat 5.937 de morți, fără a furniza informații despre soldații răniți.

Cifrele oficiale ucrainene sunt, de asemenea, limitate. Singura declarație oficială a venit din partea președintelui Volodimir Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă la Kiev, pe 25 februarie 2024. Potrivit acestuia, „31.000 de soldați ucraineni au murit în acest război”. Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene și alte organisme oficiale nu au oferit detalii suplimentare, au refuzat să clarifice cine a fost inclus în numărare și nu au explicat metodologia din spatele cifrei. Cifra lui Zelenski era în mod clar subestimată: la acel moment, proiectul UALosses — care compilează liste cu numele soldaților căzuți — conținea deja peste 42.000 de militari ucraineni.

La începutul lunii martie 2025, fostul comandant suprem al Forțelor Armate Ucrainene, Valerii Zalujnîi, a menționat „50.000 de morți și 300.000 de răniți” într-o conferință publică. La acel moment, listele UALosses crescuseră deja până la 68.000 de nume.

Ucraina nu a mai publicat statistici demografice detaliate din februarie 2022. Sunt disponibile doar date agregate pentru toate grupele de vârstă, ceea ce face imposibilă măsurarea pierderilor în rândul grupului cel mai afectat: tinerii. Decesele legate de război nu apar în statisticile generale privind mortalitatea, spre deosebire, de exemplu, de decesele survenite în timpul pandemiei de COVID-19.

Rusia a încetat, de asemenea, să publice date complete privind mortalitatea. Indicatorii demografici operaționali au fost suspendați la începutul anului 2025, iar Rosstat a refuzat ulterior să publice statisticile finale pentru 2024, care erau programate pentru iunie 2025. Drept urmare, 2023 este ultimul an pentru care sunt disponibile decesele înregistrate în Rusia, defalcate pe vârstă și sex. Datele pentru 2022 și 2023 le-au permis statisticianului Dmitri Kobak și coautorilor săi să calculeze mortalitatea excesivă legată de război și să confirme în mod independent estimările făcute de Meduza și Mediazona pe baza Registrului cazurilor de moștenire (ICR). Acum, astfel de calcule nu mai sunt posibile.

În starea actuală a lucrurilor, rămân doar câteva surse pentru a evalua amploarea pierderilor în războiul actual:

Liste cu soldații confirmați ca fiind uciși, compilate din necrologuri, fotografii din cimitire și alte surse care documentează decesele individuale. Pentru pierderile rusești, aceste liste sunt întreținute de voluntari sub îndrumarea jurnaliștilor de la Mediazona și BBC News Russian. Pentru pierderile ucrainene, acestea sunt întreținute de creatorii anonimi ai proiectului UALosses.

Date din Registrul cazurilor de moștenire, care permit analiștilor să estimeze cât de complete sunt listele confirmate ale victimelor — însă numai pentru Rusia. Nu există o bază de date ucraineană comparabilă accesibilă publicului. ICR compensează parțial o limitare majoră a listelor cu nume: completitudinea acestora este altfel necunoscută.

Date privind victimele civile de la Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. În noiembrie 2025, ONU a raportat 14.796 de decese și 39.543 de răniți pe teritoriul Ucrainei. Aceste cifre includ doar cazurile verificate de Misiunea de monitorizare a ONU, iar agenția subliniază că numărul real al victimelor este „probabil mai mare”. Chiar și în condiții ideale, acest tip de contabilitate nu poate surprinde toată mortalitatea excesivă cauzată de război. Decesele cauzate de stresul prelungit, frigul sau lipsa îngrijirii medicale, de exemplu, pot fi substanțiale, dar rămân invizibile fără studii demografice detaliate — care sunt aproape imposibile în timpul luptelor active.

Cum pot fi estimate atunci pierderile militare ucrainene în aceste condiții? Listele UALosses conțin în prezent 172.000 de persoane ucise sau dispărute de la începutul invaziei, pe 24 februarie 2022. Această cifră poate fi considerată un minim cert.

Cu toate acestea, datele sunt incomplete, iar gradul de subestimare este necunoscut. În ceea ce privește pierderile rusești, Meduza a putut evalua exhaustivitatea folosind Registrul cazurilor de moștenire; pentru Ucraina, nu există o metodă comparabilă.

Cu toate acestea, se poate face o estimare aproximativă folosind proporția ofițerilor din listele cu nume. Atât listele rusești, cât și cele ucrainene includ ofițeri: 6.534 pentru Ucraina (din 2014) și 6.168 pentru Rusia (la sfârșitul anului 2025).

Ofițerii reprezintă 3,68% și, respectiv, 3,94% din totalul listelor (inclusiv cei al căror grad este necunoscut) și sunt grupul cel mai ușor de identificat. Dacă presupunem că pierderile de ofițeri sunt proporționale cu pierderile totale și luăm în considerare pierderile totale ale Rusiei ca fiind de aproximativ 280.000 pe baza datelor privind moștenirile, acest lucru sugerează aproximativ 290.000 de morți militari pentru Ucraina din 2022.

În ansamblu, acest lucru înseamnă că, până la sfârșitul anului 2025, Rusia și Ucraina au pierdut probabil fiecare aproximativ 300.000 de soldați.

Când discutăm cifrele bazate pe Registrul cazurilor de moștenire, ne referim la decesele confirmate — cele înregistrate oficial cu un certificat de deces eliberat de stat, precizează jurnaliștii Meduza. Situația este diferită pentru cei uciși, dar care sunt încă listați ca dispăruți. Ucraina menține o bază de date oficială pentru aceste persoane, dar Rusia nu. În Rusia, este în curs un proces juridic la scară largă pentru ca militarii dispăruți să fie declarați decedați prin intermediul instanțelor, chiar și fără cadavru. În ultimul an, au fost depuse peste 90.000 de astfel de cereri.

O comparație finală a pierderilor

Pe baza surselor și analizelor discutate mai sus, cifrele cele mai fiabile sunt următoarele. Pierderile totale ale URSS în Marele Război Patriotic s-au ridicat la 26,6 milioane de persoane, dintre care 8,7 milioane erau militari. Pierderile totale în RSS Ucraineană, precum și în teritoriile care ulterior au devenit parte a Ucrainei independente, inclusiv Crimeea, sunt estimate între 6,7 și 7,4 milioane de persoane. Nu se știe ce proporție din aceste pierderi a revenit soldaților recrutați din RSS Ucraineană. Ceea ce se știe este că:

1,38 milioane de etnici ucraineni au fost uciși în timp ce serveau în Armata Roșie.

Conform calculelor lui Krivosheev și ale coautorilor săi, pierderile totale irecuperabile ale Armatei Roșii – uciși, capturați sau dispăruți – pe teritoriile unde se desfășoară războiul actual s-au ridicat la 1,76 milioane de persoane.

În toate bătăliile de pe teritoriul Ucrainei de astăzi, pierderile totale au ajuns la 2,7 milioane de oameni.

În războiul pe scară largă al Rusiei în Ucraina, cel puțin 172.000 de militari și 15.000 de civili au fost uciși, pe baza listelor confirmate cu nume. Aceasta oferă o estimare foarte conservatoare a pierderilor totale ale Ucrainei la 187.000. Dacă se presupune că pierderile de ofițeri sunt proporționale cu pierderile totale, numărul total de decese din Ucraina crește la aproximativ 300.000, dintre care aproximativ 15.000 sunt civili.

Atunci când sunt comparate pierderile totale, este important de reținut că, pe lângă cele 15.000 de decese ale civililor înregistrate de ONU, există și o mortalitate excesivă care nu este încă vizibilă. Nu e clar de câte ori ar putea fi mai mare decât numărul confirmat de decese ale civililor. În același timp, cel puțin 394 de civili au murit pe teritoriul Rusiei (până în vara anului 2025).

Chiar și luând în considerare aceste cifre, numărul victimelor umane nu este comparabil cu estimarea minimă de 6,7 milioane de persoane ucise în cel de-al Doilea Război Mondial pe teritoriul actualei Ucraine.

Pierderile militare rusești pot fi evaluate cu mai multă siguranță, cel puțin pentru cei înregistrați oficial ca decedați. Până la sfârșitul lunii august 2025, aproximativ 220.000 de decese au fost documentate în registrele statului. La începutul anului 2026, acest număr se apropia probabil de 280.000 — și aceasta fără a include persoanele ucise, dar care sunt încă înregistrate ca dispărute.

În aceeași perioadă a celui de-al Doilea Război Mondial, Armata Roșie a pierdut oficial 6.885.100 de soldați.

Ce proporție din soldați au fost uciși în fiecare război?

Conflictul dintre Uniunea Sovietică și Germania nazistă a avut o amploare mult mai mare decât actualul război al Rusiei în Ucraina. În orice moment, partea sovietică a mobilizat între cinci și șase milioane de oameni pe frontul de est. În comparație, la apogeu, părțile adverse din războiul actual au putut mobiliza aproximativ 700.000-800.000 de soldați în zona de luptă.

Pe parcursul Marelui Război Patriotic (și imediat înainte de acesta), peste 34 de milioane de cetățeni sovietici au fost mobilizați – peste 17% din populația URSS. Conform documentelor lui Krivoșeev, 23 de milioane dintre aceștia erau membri activi ai armatei, participând direct la luptele de pe front.

În ceea ce privește armata ucraineană din războiul actual, nu există date fiabile cu privire la numărul de persoane mobilizate sau voluntare.

În schimb, există cifre relativ fiabile pentru partea rusă. Forța inițială de invazie număra aproximativ 150.000 de soldați, fără a include cetățenii ucraineni mobilizați în „milițiile populare” din Donbas. În 2022, aproximativ 45.000 de voluntari s-au alăturat armatei. În toamna anului 2022, aproximativ 300.000 de cetățeni au fost mobilizați. Compania militară privată Wagner a recrutat aproximativ 70.000 de persoane, inclusiv 48.000 de prizonieri. Campaniile ulterioare au adus mai mulți soldați contractuali și voluntari prin intermediul unor stimulente financiare importante. Până la sfârșitul lunii septembrie 2025, puțin peste un milion de persoane fuseseră înrolate în acest mod. În total, aproximativ 1,6 milioane de persoane din partea rusă au fost trimise pe front — de aproximativ 14 ori mai puține decât în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Deoarece este cunoscut atât numărul persoanelor care au trecut prin armatele sovietică și rusă, cât și numărul celor uciși în luptă, se poate compara intensitatea luptelor analizând raportul dintre numărul deceselor și numărul soldaților care au luptat. În cazul armatei ucrainene, în prezent nu există cifre fiabile. În Marele Război Patriotic, aproximativ 30% dintre soldații trimiși pe front au fost uciși. În războiul dintre Rusia și Ucraina, cifra corespunzătoare pentru forțele ruse este de 13,7%.

Războiul dintre URSS și Germania nazistă nu a fost doar mai amplu, ci și mult mai intens. Șansele de supraviețuire ale soldaților erau mult mai mici.

Aceste diferențe sunt evidente atunci când sunt comparate operațiunile Armatei Roșii din 1943 cu operațiunile rusești din Ucraina și regiunile de frontieră rusești în 2024-2025. Deși geografia și tipurile de operațiuni sunt similare, rezultatele generale sunt foarte diferite.

În 1943, patru fronturi sovietice cu o forță combinată medie de peste două milioane de soldați au desfășurat multiple operațiuni majore: au lansat o ofensivă nereușită asupra Harkovului, au apărat sudul Kurskului și Belgorodului și, mai târziu, au avansat în Donbas și în regiunile Harkov și Zaporojie. În acest proces, au pierdut peste 360.000 de soldați uciși sau dispăruți în acțiune, dar au avansat 200-400 de kilometri de-a lungul diverselor sectoare.

În schimb, gruparea rusă, cu o medie de aproximativ 700.000 de soldați, a lansat, de asemenea, o ofensivă fără succes asupra Harkovului, a organizat o apărare în Kursk și Belgorod și a avansat în Donbas și în regiunile Harkov și Zaporojie.

Pierderile lor au fost de aproximativ 200.000 de morți, iar rata de avans a fost de numai 50-75 de kilometri de-a lungul axelor principale din Zaporojie și Donețk — în peste doi ani, comparativ cu doar jumătate de an în 1943.

Diferența nu constă în mărimea armatelor sau intensitatea luptelor. În războiul actual, chiar și cu formațiuni mai puțin dense (densitatea trupelor fiind de trei ori mai mică decât în 1943) și o densitate mai mică a focului, războiul de manevră este practic imposibil. Dronele de recunoaștere au „dispersat ceața războiului”, făcând practic imposibilă concentrarea forțelor și realizarea unor străpungeri profunde.

Câte persoane au fost strămutate în fiecare război?

Deși pierderile umane în cele două războaie sunt fundamental diferite, o măsură demografică permite o comparație semnificativă: numărul de persoane forțate să-și părăsească locuințele. Conform acestei măsuri, strămutarea rezultată din războiul Rusia-Ucraina este chiar mai mare decât cea din Marele Război Patriotic.

Contrastul este deosebit de frapant în primul an al fiecărui conflict. Conform datelor UNHCR, până la sfârșitul anului 2022, cel puțin 7,9 milioane de persoane au fost forțate să părăsească Ucraina. În primul an al luptei URSS împotriva naziștilor, cifra comparabilă – soldul net al emigrației și imigrației – a fost aproximativ jumătate din aceasta: 3,78 milioane de persoane.

Aceste cifre privind migrația din anii 1940 provin de la Jacques Vallin și Serhii Pirojkov, care s-au bazat pe o serie de studii timpurii. Ca și în restul lucrării lor, aceste cifre acoperă nu numai RSS Ucraineană, ci întregul teritoriu care a devenit ulterior Ucraina independentă.

La sfârșitul anului 2025, ONU a raportat că 5,86 milioane de persoane încă trăiau în afara Ucrainei din cauza războiului. Majoritatea locuiesc temporar în Uniunea Europeană, în principal în Polonia și Germania, în timp ce peste jumătate de milion se află în afara Europei.

Unii dintre acești refugiați se vor întoarce după război, dar mulți nu o vor face. Deplasarea actuală va avea un impact durabil asupra demografiei Ucrainei. Cercetătorii iau în considerare o serie de scenarii posibile. De exemplu, un studiu realizat în 2023 de Philipp Iffing și alți cercetători a estimat că, după încetarea ostilităților, între 50% (în scenariul pesimist al unui „război îndelungat”) și 80% (în scenariile mai optimiste) din cei aproape opt milioane de oameni care au fugit din Ucraina în primul an al invaziei pe scară largă a Moscovei se vor întoarce. Unii s-au întors deja, după cum se reflectă în scăderea numărului de refugiați, dar chiar și în cel mai optimist scenariu, numărul persoanelor care părăsesc definitiv țara va depăși un milion.

Compararea impactului economic

Al Doilea Război Mondial a fost o perioadă de tensiune maximă pentru țările implicate. În momentul culminant al luptelor, națiunile au dedicat mai mult de jumătate din produsul intern brut (PIB) efortului de război – acoperind producția de arme, întreținerea armatei și logistica militară – chiar și după luarea în calcul a asistenței aliate.

În războiul actual, acest nivel de mobilizare există doar în Ucraina. Economia sa seamănă cu cea a Uniunii Sovietice în timpul războiului: aproape toate resursele sunt direcționate către conflict, iar sprijinul aliaților este crucial. Fără acesta, menținerea rezistenței ar fi extrem de dificilă. Ambele războaie au înregistrat, de asemenea, o scădere a producției din cauza ocupației inamice, a distrugerii infrastructurii și a deturnării unei mari părți a populației – soldați din armată și civili strămutați ca refugiați – de la economie. Între timp, partea adversă – Germania în cel de-al Doilea Război Mondial, Rusia astăzi – a continuat să înregistreze creștere economică în primii trei ani de luptă.

În 2024, Ucraina a cheltuit mai mult de jumătate din PIB-ul său pentru efortul de război. Asistența militară directă din partea aliaților a reprezentat 22% din PIB – aproximativ 42 de miliarde de dolari – iar alte 27% au fost alocate bugetului ucrainean sub forma unui ajutor occidental mai amplu. Cu alte cuvinte, economia Ucrainei depinde în mare măsură de sprijinul extern.

În schimb, Rusia a cheltuit doar 7,1% din PIB pentru cheltuieli militare în 2024. Deși acest nivel este dublu față de cel dinainte de război, din 2021, el rămâne cu mult sub nivelul cheltuielilor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Pentru aliații Ucrainei, războiul a fost relativ ușor de gestionat: în 1943, SUA au trimis ajutor echivalent cu 6% din PIB, în timp ce în 2024, ajutorul acordat Ucrainei a reprezentat doar o fracțiune de procent din PIB-ul susținătorilor săi.

În termeni absoluți, însă, cheltuielile militare ale Rusiei le depășesc pe cele ale Ucrainei și ale aliaților săi la un loc: 150,5 miliarde de dolari față de 108,8 miliarde de dolari. Acest lucru conferă Moscovei un anumit avantaj pe câmpul de luptă, dar diferența nu este suficient de mare pentru a permite Kremlinului să obțină o victorie decisivă într-un război de uzură.

