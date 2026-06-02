Reacția Braziliei la propunerea SUA de a impune noi tarife vamale: „Dacă nu vreţi să cumpăraţi, voi vinde altcuiva”

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a scos în evidenţă marţi legăturile ţării sale cu China, după ce Statele Unite au propus un nou tarif vamal punitiv de 25% pentru numeroase importuri provenite din cea mai mare economie a Americii Latine, transmite Reuters.

Lula a salutat decizia Chinei anunţată mai devreme în cursul zilei de a recunoaşte Brazilia ca fiind liberă de febra aftoasă, numind-o o contrapondere la măsura Statelor Unite.

„Dacă nu vreţi să cumpăraţi de la mine, voi vinde altcuiva”, a spus Lula în timpul unui eveniment în statul brazilian Goias, potrivit Agerpres.

Liderul de stânga a declarat că a aflat despre propunerea acestor tarife vamale în timpul discuţiilor comerciale, adăugând că negociatorii americani şi brazilieni s-au întâlnit recent de trei ori, dar nu au reuşit să ajungă la un acord.

Lula l-a acuzat pe senatorul brazilian Flavio Bolsonaro pentru propunerea SUA, acuzându-l pe candidatul prezidenţial de dreapta că a făcut lobby la Washington pentru impunerea de tarife.

Preşedintele brazilian l-a criticat, de asemenea, pe secretarul de stat american Marco Rubio, spunând că acesta este anti-America Latină şi că nu îi place Brazilia.

Flavio Bolsonaro a declarat anterior marţi că l-a îndemnat pe preşedintele american Donald Trump să nu impună tarife vamale la produsele companiilor braziliene.

