Reacția Chinei după ce Statele Unite au impus sancțiuni dure sectorului petrolier rus

Beijingul şi-a exprimat, joi, dezaprobarea faţă de sancţiunile americane împotriva sectorului petrolier rus, impuse de Washington în speranţa de a determina Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, Beijingul fiind, alături de India, principalul cumpărător al ţiţeiului rus.

„China se opune în mod constant sancţiunilor unilaterale care nu se bazează pe dreptul internaţional şi nu sunt autorizate de Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite”, a declarat Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez, citat de AFP, potrivit News.ro.

Purtătorul de cuvânt a denunţat, de asemenea, noile măsuri ale Uniunii Europene împotriva a 12 companii chineze acuzate că ajută Rusia să eludeze sancţiunile occidentale.

Preşedintele american Donald Trump şi-a arătat miercuri exasperarea faţă de omologul său rus Vladimir Putin, ajungând la concluzia că discuţiile cu acesta nu duc „nicăieri”, la o zi după amânarea unei întâlniri între cei doi prevăzută la Budapesta. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a anunţat în aceeaşi zi sancţiuni împotriva giganţilor petrolieri Rosneft şi Lukoil, care, potrivit lui, „finanţează maşinăria de război a Kremlinului”.

La rândul său, Uniunea Europeană a anunţat miercuri că a ajuns la un acord pentru înăsprirea sancţiunilor împotriva hidrocarburilor ruseşti. UE a vizat, de asemenea, noi companii din mai multe ţări terţe, dintre care 12 din China, pe care le acuză că ajută Rusia să eludeze sancţiunile occidentale în materie de transferuri de tehnologie, în special pentru producţia de drone.

„Majoritatea ţărilor, inclusiv cele europene, menţin relaţii comerciale cu Rusia. Europa în niciun caz nu este în poziţia de a emite judecăţi nepotrivite cu privire la schimburile şi cooperarea normală între companiile chineze şi cele ruse”, a subliniat Guo Jiakun. „Îndemnăm UE să înceteze să mai facă din China un subiect controversat”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

China solicită în mod regulat negocieri de pace şi respectarea integrităţii teritoriale a tuturor ţărilor – inclusiv a Ucrainei. Însă nu a condamnat niciodată Rusia pentru invazia sa, iar capitalele occidentale o acuză că oferă Moscovei un sprijin economic crucial pentru efortul său de război.

Editor : C.S.