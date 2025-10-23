Live TV

Reacția Chinei după ce Statele Unite au impus sancțiuni dure sectorului petrolier rus

Data publicării:
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez. Foto: REUTERS/Florence Lo

Beijingul şi-a exprimat, joi, dezaprobarea faţă de sancţiunile americane împotriva sectorului petrolier rus, impuse de Washington în speranţa de a determina Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, Beijingul fiind, alături de India, principalul cumpărător al ţiţeiului rus.

„China se opune în mod constant sancţiunilor unilaterale care nu se bazează pe dreptul internaţional şi nu sunt autorizate de Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite”, a declarat Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez, citat de AFP, potrivit News.ro. 

Purtătorul de cuvânt a denunţat, de asemenea, noile măsuri ale Uniunii Europene împotriva a 12 companii chineze acuzate că ajută Rusia să eludeze sancţiunile occidentale.

Preşedintele american Donald Trump şi-a arătat miercuri exasperarea faţă de omologul său rus Vladimir Putin, ajungând la concluzia că discuţiile cu acesta nu duc „nicăieri”, la o zi după amânarea unei întâlniri între cei doi prevăzută la Budapesta. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a anunţat în aceeaşi zi sancţiuni împotriva giganţilor petrolieri Rosneft şi Lukoil, care, potrivit lui, „finanţează maşinăria de război a Kremlinului”.

Citește și: Sancțiunile SUA asupra celor două companii care finanțează „mașinăria de război” a Kremlinului: ce înseamnă și cine ar putea fi afectat

La rândul său, Uniunea Europeană a anunţat miercuri că a ajuns la un acord pentru înăsprirea sancţiunilor împotriva hidrocarburilor ruseşti. UE a vizat, de asemenea, noi companii din mai multe ţări terţe, dintre care 12 din China, pe care le acuză că ajută Rusia să eludeze sancţiunile occidentale în materie de transferuri de tehnologie, în special pentru producţia de drone.

„Majoritatea ţărilor, inclusiv cele europene, menţin relaţii comerciale cu Rusia. Europa în niciun caz nu este în poziţia de a emite judecăţi nepotrivite cu privire la schimburile şi cooperarea normală între companiile chineze şi cele ruse”, a subliniat Guo Jiakun.  „Îndemnăm UE să înceteze să mai facă din China un subiect controversat”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

China solicită în mod regulat negocieri de pace şi respectarea integrităţii teritoriale a tuturor ţărilor – inclusiv a Ucrainei. Însă nu a condamnat niciodată Rusia pentru invazia sa, iar capitalele occidentale o acuză că oferă Moscovei un sprijin economic crucial pentru efortul său de război.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
4
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
Cine sunt muncitorii filipinezi care au venit în România. Foto Getty Images
5
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea...
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea
Digi Sport
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Submarin rusesc din flota Nordului
Proiectul secret al Rusiei construit cu tehnologie occidentală. Ce...
bloc rahova explozie conducta gaz
Noi date din ancheta privind explozia blocului din Rahova: când au...
nicusor dan 3
Nicușor Dan demontează temerile privind un atac al Rusiei în Europa...
ciocanel de judecator
Bărbat din județul Cluj, trimis în judecată după ce a îndemnat...
Ultimele știri
Robert Negoiță, acuzat că a construit ilegal 11 drumuri peste magistrale de gaz din București. Primarul S3: „Au fost aici dintotdeauna”
Șeful administrației prezidențiale ucrainene susține că Rusia „se destramă”. „Este o parodie a fostei URSS și ar putea sfârși la fel”
Moment istoric: Regele Charles și Papa Leon s-au rugat împreună în Capela Sixtină
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sanchez
Spania încearcă să-l îmbuneze pe Donald Trump și anunță că va cumpăra arme din SUA pentru Ucraina
donald trump - xi jinping-2019
Summitul Donald Trump - Xi Jinping, în pericol din cauza măsurilor dure luate de Beijing și de tensiunile crescânde
rusia-petrol
Sancțiunile SUA asupra celor două companii care finanțează „mașinăria de război” a Kremlinului: ce înseamnă și cine ar putea fi afectat
putin
Lovitură financiară pentru Putin. UE vrea să dea Ucrainei 140 de miliarde din activele rusești înghețate. Reacția Kremlinului
Dmitri Medvedev
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia"
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne pregătim înainte de ora de iarnă 2025? 9 lucruri pe care le poți face ca să te acomodezi mai repede
Cancan
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată...
Fanatik.ro
Fotbalistul de la FCSB care rupe plasele la antrenament: “E în top 3! S-a schimbat brusc”. Ce se întâmplă cu...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Cine este Bologna, adversara de 272 milioane de euro a lui FCSB în Europa League. Golgheterul la zi din Serie...
Adevărul
Faza critică a războiului: Cum rezistă Ucraina și ce arată evoluțiile recente despre limitele strategiei ruse
Playtech
Cele mai profitabile ore pentru Uber și Bolt. Când merită cu adevărat să ieși pe traseu
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi Sport
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
"Sunt un om simplu, simplu". Colin Farrell, odată cunoscut ca un "bad boy", a lăsat petrecerile pentru natură...
Adevarul
Turcii scriu că Hagi se mută din România. „Regele” s-ar fi întâlnit deja cu agenți imobiliari
Newsweek
Pensia crește cu 5% în Marea Britanie, la 1.900€. Pensia în România de 3 ori mai mică și va scădea
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...