Live TV

Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a comentat pe X

Data actualizării: Data publicării:
Dmitri Medvedev
Dmitri Medvedev Foto: Profimedia

Revoltat că platforma sa, X, a primit o amendă de 120 de milioane de dolari de la Comisia Europeană, miliardarul american Elon Musk a dat frâu liber aversiunii sale față de Uniunea Europeană, ajungând până în punctul de a cere „abolirea” acesteia. El a creat chiar și un hashtag în acest sens pe platforma X. 

Interesant sau nu, în corul susținătorilor săi și ai ideii de desființare a Uniunii Europene, se numără și fostul președinte al Federației Ruse, actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei. Acesta i-a dat dreptate americanului.

„UE ar trebui desființată, iar suveranitatea ar trebui returnată fiecărei țări în parte, astfel încât guvernele să poată reprezenta mai bine poporul”, a declarat Musk sâmbătă pe contul său de X.

Medvedev i-a răspuns scurt, aprobându-l: „Exact”.

Postarea lui Musk și răspunsul lui Medvedev
Postarea lui Musk și răspunsul lui Medvedev

„Cât va mai dura până când UE va dispărea? DesființațiUE”, a adăugat Musk mai târziu într-o postare separată.

„Birocrația UE sufocă încet Europa până la moarte”, a adăugat el.

Musk nu a precizat dacă va contesta în justiție decizia Comisiei Europene.

El şi-a continuat criticile la adresa Uniunii într-o serie de alte postări pe X, acuzând blocul european de cenzură și cerând Statelor Unite să impună sancțiuni contra UE.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
copii in drum spre scoala, excursie elevi
1
Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se schimbă pentru elevi și...
sed guv oana gheorghiu
2
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt...
JD Vance
3
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
4
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
Hervis se retrage din România
5
Hervis se retrage din România. „Piața s-a îndepărtat de activitatea noastră de bază”
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
Digi Sport
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
orban putin
Viktor Orban va trimite oameni de afaceri în Rusia pentru a pregăti perioada „de după război şi de după sancţiuni”
Donald Tusk, premierul Poloniei
„Europa e cel mai apropiat aliat al vostru, nu problema voastră”, îi spune Tusk lui Trump, după atacul din partea SUA
volodimir zelenski
Zelenski, Witkoff și Kushner au discutat telefonic. „Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credință cu SUA”
Kirill Dmitriev
Consilierul lui Putin preia retorica lui Trump: „Elitele UE vor să finalizeze sinuciderea civilizației europene”
siluata unei persoane cu hanorac cu gluga ce sta in fata unui laptop cu un ecran pe care ruleaza un cod
Atac cibernetic devastator al serviciilor de informații ucrainene: O mare rețea logistică rusă a fost paralizată
Recomandările redacţiei
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Alegeri București 2025. Votul începe duminică, la ora 07:00. Cine...
Urmările atacurilor rusești asupra sistemului energetic al Ucrainei. Foto Serviciul de Intervenții de Urgență al Ucrainei
Republica Moldova a cerut ajutor de avarie din România, după...
Ploi, ceață și temperaturi de până la 17°C la final de ianuarie. Cum va fi vremea la început de februarie
Cum va fi vremea duminică, în ziua votului: Ploi în sudul țării și...
Președintele rus Vladimir Putin.
Expert în apărare: Rusia ar putea provoca România în zona economică...
Ultimele știri
La ce ore va juca România, dacă se califică la Campionatul Mondial din SUA. Programul meciurilor din Grupa D
Cum se numește ultima melodie înregistrată de Joan Baez. Artista s-a întors în studio, revoltată de politicile lui Trump
Bradul de Crăciun din Betleem, aprins pentru prima dată de la începutul războiului din Gaza
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour, despre cum a redescoperit dragostea la 74 de ani: „Sunt mai fericită decât am fost vreodată”
Cancan
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Fanatik.ro
Alegeri locale București 2025. Cum arată sondajele pe ultimele săptămâni, cum stau PSD, PNL, AUR și USR
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
De ce nu a fost tras acoperișul pe Arena Națională la FCSB – Dinamo! Desfășurarea derby-ului ar fi fost pusă...
Adevărul
Scenă crâncenă pe o stradă din Ucraina: polițiști atacați de un pitbull al cărui stăpân a fost oprit pentru...
Playtech
Regula de 30 de minute la spălat rufe, esențială în decembrie. Ce recomandă specialiștii
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
”Dezastru” istoric și OUT de la Mondialul de handbal
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
Judi Dench mărturisește că "nu mai recunoaște pe nimeni" din cauza problemelor de vedere: "Nu pot vedea la...
Adevarul
Ion Țiriac, onorat de către americani. Magnatul, chemat de urgență la Washington pentru a fi răsplătit
Newsweek
În ce județe pensionarii cu grupe de muncă au câștigat bani în plus la pensie? Procentaje crescute în instanță
Digi FM
Ce este Doctrina Monroe pe care vrea să o reînvie Trump. "America pe primul loc" și critici pentru Europa
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
Ce face și acum arată acum Lucy din Dallas. Charlene Tilton are 64 de ani, e bunică și a mărturisit că nu s-a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă