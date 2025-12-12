Live TV

Reacție dură a guvernului ungar după avertismentul șefului NATO: „Cei de la Bruxelles şi-au pierdut minţile”

Péter Szijjártó
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó: Foto: Profimedia Images

Ultimele remarci ale secretarului general NATO sunt un semn clar că „toată lumea de la Bruxelles s-a aliniat împotriva eforturilor de pace ale preşedintelui american Donald Trump” şi, prin urmare, guvernul ungar îi cere lui Mark Rutte să „înceteze să alimenteze tensiunile de război”, a transmis vineri pe Facebook ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.

„Dacă cineva mai avea îndoieli că toţi cei de la Bruxelles şi-au pierdut cu adevărat minţile, aceştia ar putea fi convinşi în sfârşit după discursul secretarului general NATO de ieri (joi - n.r.) la Berlin”, a afirmat ministrul în postarea sa.

Mark Rutte a spus nişte lucruri dure: că 'noi' suntem următoarele ţinte ale ruşilor, care ar putea fi gata să atace NATO în cinci ani, şi că securitatea Ucrainei este securitatea noastră”, a amintit Szijjarto.

„Secretarul general al NATO nu a folosit niciodată cuvinte atât de dure, dar acesta este un semn clar că toată lumea de la Bruxelles s-a aliniat împotriva eforturilor de pace ale preşedintelui american Donald Trump”, a apreciat Szijjarto.

„Prin această declaraţie, secretarul general al NATO a înjunghiat practic pe la spate negocierile de pace”, a afirmat el.

Szijjarto a declarat că Ungaria, în calitate de membru al alianţei nord-atlantice, a respins remarcile secretarului general.

„Securitatea ţărilor europene nu este garantată de Ucraina, ci de NATO însăşi! Iar Ucraina luptă pentru ea însăşi, nu pentru noi”, a spus el.

„Astfel de declaraţii provocatoare sunt iresponsabile şi periculoase! Îi cerem lui Mark Rutte să înceteze să alimenteze tensiunile legate de război!”, a insistat şeful diplomaţiei ungare.

