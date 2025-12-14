Live TV

Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”

Dmitri Peskov
Dmitri Peskov. Foto:: profimedia

Remarca secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a îndemnat la pregătire pentru un război cu Rusia, este iresponsabilă şi demonstrează că acesta nu înţelege cu adevărat devastarea provocată de cel de-al Doilea Război Mondial, a susținut purtătorul de cuvânt al Kremlinului, într-o reacție furioasă.

Într-un discurs ţinut joi la Berlin, Mark Rutte a afirmat că NATO ar trebui să fie „pregătită pentru un război de amploarea celui pe care l-au îndurat bunicii sau străbunicii noştri”.

„Noi suntem următoarea ţintă a Rusiei”, a avertizat el.

Kremlinul a respins în repetate rânduri afirmaţiile NATO şi ale unor lideri europeni potrivit cărora ar intenţiona să atace un membru NATO, calificându-le drept „absurde” şi folosite de liderii europeni pentru a stârni isteria antirusă, relatează Reuters, citată de News.ro.

„Pare a fi o declaraţie a unui reprezentant al unei generaţii care a reuşit să uite cum a fost de fapt al Doilea Război Mondial”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterului televiziunii de stat Pavel Zarubin.

„Ei nu înţeleg nimic şi, din păcate, domnul Rutte, făcând astfel de declaraţii iresponsabile, pur şi simplu nu înţelege despre ce vorbeşte”, a comentat Peskov.

