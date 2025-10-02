Live TV

Regimul lui Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă

Imagine cu un medic care ține în mână un implant mamar
Femeile despre care se crede că și-au modificat corpul vor fi supuse unei inspecții fizice. Foto: Profimedia

Femeile din Coreea de Nord sunt pedepsite pentru că au apelat la operații estetice clandestine, întrucât Kim Jong Un consideră implanturile mamare un „capriciu burghez”, relatează cotidianul The New Zealand Herald.

Orașul Sariwon, situat la 75 km de capitala Phenian, ia măsuri drastice împotriva acestor intervenții ilegale, mobilizând forțe speciale pentru a elimina acest act „decadent”. Conform ziarului Telegraph, membrii Partidului Comunist au primit instrucțiuni să analizeze vizual autenticitatea sânilor femeilor din localitate.

Femeile despre care se crede că și-au modificat corpul vor fi supuse unei inspecții fizice ulterioare la spitalul local.

Conform rapoartelor, această intervenție devine din ce în ce mai populară în rândul femeilor nord-coreene pe măsură ce vremea se încălzește, creând o creștere a cererii pentru operații chirurgicale clandestine de mărire a sânilor.

Chirurgii efectuează ilegal operațiile cu implanturi importate din China.

O sursă a declarat pentru Daily NK, un ziar sud-coreean, că regimul intenționează să aplice pedepse severe pentru a stopa ceea ce este considerat o activitate capitalistă.

„Femeile sau medicii prinși vor fi pedepsiți penal, inclusiv cu închisoare în lagăre de muncă, sub acuzația de comportament antisocialist.”

Măsurile severe au fost luate în urma unor rapoarte conform cărora două femei din Sariwon, în vârstă de 20 de ani, au fost mustrate într-un proces public luna trecută.

Acuzate că au apelat la un fost student la medicină pentru a-și mări sânii în secret, femeile au afirmat că doreau să-și „îmbunătățească” corpul, potrivit Daily Mail.

Însă judecătorul a considerat că cele două erau „obsedate de vanitate și au ajuns să devină o buruiană otrăvitoare care distrugea sistemul socialist”.

Kim Jong Un se află la conducerea Coreei de Nord din 2011, când tatăl său a murit, și este al treilea membru al familiei sale care a preluat rolul de „Lider Suprem”.

ONU a publicat recent un raport în care se afirmă că dictatorul a executat cetățeni pentru că au urmărit mass-media străină, relatează BBC, concluzionând că „nicio altă populație nu se află sub astfel de restricții în lumea de astăzi”.

Guvernul a interzis hotdogul la începutul acestui an, iar cei prinși consumând acest aliment „occidental” riscă să fie trimiși într-un lagăr de muncă.

Citește și:

Umilire publică pentru o adolescentă de 16 ani din Coreea de Nord, care a vizionat seriale interzise. Cum arată un jurnal comunist

Coreea de Nord face experimente medicale pe persoane cu dizabilităţi. Un raport ONU semnalează sterilizări şi avorturi forţate

Editor : A.M.G.

