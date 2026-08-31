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„Reintroducem pedeapsa cu moartea pentru piromani”. Țara care ar putea să-i execute pe cei care incendiază intenționat pădurile

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incendiu de vegetatie, paros, grecia
Foto: Profimedia
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Algeria respectă un moratoriu privind pedeapsa cu moartea încă din 1993, însă preşedintele Abdelmadjid Tebboune a anunţat că vrea să reintroducă aplicarea acesteia împotriva piromanilor, în urma incendiilor devastatoare care au afectat estul şi nordul ţării, relatează AFP și News.ro.

Adresându-se ministrului Justiţiei în cadrul unei reuniuni privind incendiile, la care au participat înalţi responsabili civili şi militari, şeful statului algerian a ordonat „o modificare a Codului penal” până la 15 septembrie.

Tebboune a solicitat ca proiectul să fie aprobat de guvern şi apoi examinat „rapid” de Parlament. „Reintroducem pedeapsa cu moartea pentru piromani”, a declarat el. „Se va proceda la execuţie” odată ce căile de atac ale condamnaţilor vor fi epuizate, a subliniat el într-o înregistrare difuzată la televiziune.

Algeria a decretat trei zile de doliu oficial şi anularea tuturor festivităţilor culturale şi a competiţiilor sportive în urma incendiilor. Conform cifrelor oficiale comunicate până în prezent, cel puţin 12 persoane au murit în urma incendiilor violente de pădure din apropierea localităţilor Béjaïa, Jijel şi Tizi-Ouzou, însă surse locale se tem că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare.

Ministrul Sănătăţii, Mohamed Seddik Aït Messaoudène, a declarat vineri că bilanţul este „foarte grav”, fără a preciza însă o cifră. Autorităţile au precizat că mai multe persoane suspectate de provocarea incendiilor au fost arestate. „Nimeni nu poate îngenunchea Algeria”, a declarat Tebboune, care a promis, de asemenea, că victimele care şi-au pierdut casele, mobilierul, aparatele electrocasnice, animalele sau pomii fructiferi vor fi despăgubite integral de către stat înainte de 15 septembrie.

Incendiile au provocat o mare emoţie în ţară. O mulţime a asistat la înmormântarea colectivă a victimelor într-unul dintre cimitirele din Jijel, potrivit imaginilor difuzate de televiziune şi de site-urile locale. Începând de miercuri seara, numeroase înregistrări video cu incendiile au fost difuzate pe reţelele sociale, în special de către cetăţeni blocaţi de flăcări în această regiune atât litorală, cât şi montană, cunoscută pentru peisajele sale paradisiace.

Incendiile forestiere au fost alimentate de vânturi puternice şi de o caniculă intensă, fenomene agravate de episoade din ce în ce mai frecvente de secetă, favorizate de schimbările climatice. Protecţia Civilă a mobilizat resurse importante, printre care avioane de stingere a incendiilor.

Editor : A.P.

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