Relația Trump - Putin, de la aproape un „bromance” la tensiunile provocate de războiul din Ucraina

Istoria relaţiei dintre Donald Trump şi Vladimir Putin este cea a doi bărbaţi cu un ego supradimensionat. Ei spun că se admiră, dar fără a fi neapărat apropiaţi, şi cultivă în mod deliberat ambiguitatea, fiecare crezând că îşi va impune interesele, scrie AFP.

Donald Trump se laudă că este un om puternic. Şi exact asta vede în Vladimir Putin. Dar, deşi erau aproape de un „bromance” (termen folosit pentru catalogarea unei relații foarte apropiate între doi bărbați, n.r.) în timpul primului mandat al lui Donald Trump (2017-2021), relaţia s-a complicat serios în timpul celui de-al doilea mandat, preşedintele american fiind furios din cauza continuării războiului din Ucraina, pe care îl consideră „ridicol”. El a declarat că doreşte să „teste terenul” vineri, sperând la o discuţie „constructivă” cu liderul Kremlinului, căruia ar fi gata să-i spună: „Trebuie să pui capăt acestui război”, notează News.ro.

Referindu-se la întâlnirea de vineri din Alaska, secretarul de stat american Marco Rubio a asigurat marţi că preşedintele Trump trebuie „să-l privească (pe Putin) drept în ochi pentru a-şi face o idee”.

Donald Trump a considerat că este un gest „foarte respectuos” din partea omologului său rus faptul că a venit la acest summit pe teritoriul american. Acesta va fi doar al doilea summit între cei doi, după cel de la Helsinki din 2018.

Donald Trump asigură că a întreţinut „întotdeauna relaţii foarte bune” cu Vladimir Putin, pe care îl consideră „inteligent” şi se laudă că îl cunoaşte foarte bine, chiar dacă l-a descris şi ca fiind „complet nebun” în timp ce rachetele cădeau peste Ucraina.

La rândul său, Vladimir Putin a salutat „sinceritatea” miliardarului republican pentru dorinţa sa de a instaura pacea în Ucraina.

De la revenirea sa la putere în ianuarie, preşedintele american a realizat o apropiere spectaculoasă de Moscova şi de liderul acesteia, izolat de comunitatea internaţională de la invazia Ucrainei în februarie 2022.

Cei doi bărbaţi, în vârstă de 79 şi 72 de ani, au discutat timp de 90 de minute la telefon pe 12 februarie, ambii manifestând mari ambiţii pentru această „reiniţializare” a relaţiilor lor. În urma acestei discuţii, ei şi-au trimis cei mai înalţi diplomaţi pentru o întâlnire fără precedent în Arabia Saudită.

Dar, după o serie de negocieri infructuoase şi continuarea bombardamentelor ruseşti, Donald Trump s-a arătat din ce în ce mai nerăbdător, declarându-se „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin. Putin „vorbeşte frumos” în timpul zilei şi „bombează pe toată lumea seara”, a remarcat recent după o convorbire telefonică.

În total, cei doi lideri s-au întâlnit de şase ori, în marja unor reuniuni internaţionale, fiecare dintre aceste întâlniri având loc în timpul primului mandat al lui Donald Trump. În recenta sa carte „War”, jurnalistul Washington Post Bob Woodward scrie că Donald Trump a vorbit de şapte ori cu Vladimir Putin între plecarea sa de la Casa Albă în 2021 şi revenirea la putere. Kremlinul a negat.

Dar data marcantă a relaţiei lor rămâne 16 iulie 2018, la Helsinki, când cei doi au avut prima lor întâlnire bilaterală în capitala finlandeză. La finalul unei întâlniri tête-à-tête de două ore, cei doi au afişat voinţa de a scrie un nou capitol în relaţiile dintre Washington şi Moscova. Însă preşedintele american a stârnit un val de proteste când a părut să ia de bune asigurările preşedintelui rus că Moscova nu a încercat să influenţeze campania prezidenţială americană din 2016, manipulare confirmată în unanimitate de FBI şi agenţiile americane de informaţii. „Preşedintele Putin tocmai a spus că nu a fost Rusia (...) Şi nu văd de ce ar fi fost”, a declarat el în cadrul unei conferinţe de presă.

„Având în vedere antecedentele preşedintelui Trump în ceea ce priveşte întâlnirile faţă în faţă cu preşedintele Putin, mă tem cu adevărat că acesta din urmă va considera acest lucru ca o recompensă şi o nouă ocazie de a prelungi şi mai mult războiul, în loc să caute în sfârşit pacea”, a declarat senatoarea democrată Jeanne Shaheen într-un comunicat.

Cei doi lideri au abordări radical diferite: preşedintele american mizează totul pe tranzacţie, pe „deal”, în timp ce preşedintele rus are o viziune pe termen lung, sigur că timpul este de partea sa.

