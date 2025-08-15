Live TV

Relația Trump - Putin, de la aproape un „bromance” la tensiunile provocate de războiul din Ucraina

Data publicării:
Trump-Putin Helsinki 2018 Summit Demonstrations
Melania Trump, Donald Trump și Vladimir Putin, în 2018. Foto: Profimedia

Istoria relaţiei dintre Donald Trump şi Vladimir Putin este cea a doi bărbaţi cu un ego supradimensionat. Ei spun că se admiră, dar fără a fi neapărat apropiaţi, şi cultivă în mod deliberat ambiguitatea, fiecare crezând că îşi va impune interesele, scrie AFP.

Donald Trump se laudă că este un om puternic. Şi exact asta vede în Vladimir Putin. Dar, deşi erau aproape de un „bromance” (termen folosit pentru catalogarea unei relații foarte apropiate între doi bărbați, n.r.) în timpul primului mandat al lui Donald Trump (2017-2021), relaţia s-a complicat serios în timpul celui de-al doilea mandat, preşedintele american fiind furios din cauza continuării războiului din Ucraina, pe care îl consideră „ridicol”. El a declarat că doreşte să „teste terenul” vineri, sperând la o discuţie „constructivă” cu liderul Kremlinului, căruia ar fi gata să-i spună: „Trebuie să pui capăt acestui război”, notează News.ro.

Referindu-se la întâlnirea de vineri din Alaska, secretarul de stat american Marco Rubio a asigurat marţi că preşedintele Trump trebuie „să-l privească (pe Putin) drept în ochi pentru a-şi face o idee”.

Donald Trump a considerat că este un gest „foarte respectuos” din partea omologului său rus faptul că a venit la acest summit pe teritoriul american. Acesta va fi doar al doilea summit între cei doi, după cel de la Helsinki din 2018.

Donald Trump asigură că a întreţinut „întotdeauna relaţii foarte bune” cu Vladimir Putin, pe care îl consideră „inteligent” şi se laudă că îl cunoaşte foarte bine, chiar dacă l-a descris şi ca fiind „complet nebun” în timp ce rachetele cădeau peste Ucraina.

La rândul său, Vladimir Putin a salutat „sinceritatea” miliardarului republican pentru dorinţa sa de a instaura pacea în Ucraina.

De la revenirea sa la putere în ianuarie, preşedintele american a realizat o apropiere spectaculoasă de Moscova şi de liderul acesteia, izolat de comunitatea internaţională de la invazia Ucrainei în februarie 2022.

Cei doi bărbaţi, în vârstă de 79 şi 72 de ani, au discutat timp de 90 de minute la telefon pe 12 februarie, ambii manifestând mari ambiţii pentru această „reiniţializare” a relaţiilor lor. În urma acestei discuţii, ei şi-au trimis cei mai înalţi diplomaţi pentru o întâlnire fără precedent în Arabia Saudită.

Dar, după o serie de negocieri infructuoase şi continuarea bombardamentelor ruseşti, Donald Trump s-a arătat din ce în ce mai nerăbdător, declarându-se „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin. Putin „vorbeşte frumos” în timpul zilei şi „bombează pe toată lumea seara”, a remarcat recent după o convorbire telefonică.

În total, cei doi lideri s-au întâlnit de şase ori, în marja unor reuniuni internaţionale, fiecare dintre aceste întâlniri având loc în timpul primului mandat al lui Donald Trump. În recenta sa carte „War”, jurnalistul Washington Post Bob Woodward scrie că Donald Trump a vorbit de şapte ori cu Vladimir Putin între plecarea sa de la Casa Albă în 2021 şi revenirea la putere. Kremlinul a negat.

Dar data marcantă a relaţiei lor rămâne 16 iulie 2018, la Helsinki, când cei doi au avut prima lor întâlnire bilaterală în capitala finlandeză. La finalul unei întâlniri tête-à-tête de două ore, cei doi au afişat voinţa de a scrie un nou capitol în relaţiile dintre Washington şi Moscova. Însă preşedintele american a stârnit un val de proteste când a părut să ia de bune asigurările preşedintelui rus că Moscova nu a încercat să influenţeze campania prezidenţială americană din 2016, manipulare confirmată în unanimitate de FBI şi agenţiile americane de informaţii. „Preşedintele Putin tocmai a spus că nu a fost Rusia (...) Şi nu văd de ce ar fi fost”, a declarat el în cadrul unei conferinţe de presă.

„Având în vedere antecedentele preşedintelui Trump în ceea ce priveşte întâlnirile faţă în faţă cu preşedintele Putin, mă tem cu adevărat că acesta din urmă va considera acest lucru ca o recompensă şi o nouă ocazie de a prelungi şi mai mult războiul, în loc să caute în sfârşit pacea”, a declarat senatoarea democrată Jeanne Shaheen într-un comunicat.

Cei doi lideri au abordări radical diferite: preşedintele american mizează totul pe tranzacţie, pe „deal”, în timp ce preşedintele rus are o viziune pe termen lung, sigur că timpul este de partea sa.

Citește și:

VIDEO Summitul din Alaska: întâlnire între Trump și Putin cu mize majore pentru Ucraina, Europa, dar și pentru cei doi lideri. Ce e de știut

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu face declaratii la guvern
1
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
Village, Wallachia, Romania
2
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
george simion
3
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
ilie bolojan guvern
4
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
ilie bolojan face declaratii
5
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...
Neverosimil! Au început returul de la 0-3 și au luat roșu în minutul 18. Ce a urmat va rămâne în istorie
Digi Sport
Neverosimil! Au început returul de la 0-3 și au luat roșu în minutul 18. Ce a urmat va rămâne în istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
caruta, sat INQUAM_Photos_Octav_Ganea
All-inclusive pe bani publici. O primărie din Argeș face cursuri de...
colaj cu Vladimir Putin, Donald Trump și harta regiunii arctice
Summitul din Alaska: întâlnire între Trump și Putin cu mize majore...
Maia Sandu
Moldova ar putea devansa Ucraina în procesul de aderare la UE, dar...
putin
„Fisuri adânci în inima mașinăriei de război a lui Putin”. Bloomberg...
Ultimele știri
Excluși de la negocierile din Alaska, ucrainenii se tem de o pace nedreaptă. „Putin e convins că va câștiga războiul și nu dă înapoi”
Întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin va avea loc mai devreme. Noul program anunțat de Casa Albă
Campanie controversată în Italia: vicepremierul Salvini cere demolarea taberelor de romi. De la ce a pornit scandalul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Cel mai recent sondaj arată ce cred americanii despre capacitatea lui Trump de a lua „decizii înțelepte” în conflictul ruso-ucrainean
profimedia-0021753076
Summitul SUA - Rusia: istoria vizitelor lui Vladimir Putin pe pământ american
USAF F-35 Lightning II 5th Generation Stealth Jet
Mai mulți aliați ai lui Donald Trump, enervați de noile tarife vamale, amenință că vor renunța la avioanele F-35. „Un mare gest obscen”
Figurile lui Donald Trump și Narendra Modi incendiate la un protest în India / întâlnire între Donald Trump și Narendra Modi la Casa Albă
Ruptura șocantă dintre SUA și India. În doar patru luni, Trump a ajuns la un pas să distrugă o relație clădită într-un sfert de secol
Oana Țoiu
Ce așteaptă ministra de Externe de la întâlnirea Trump - Putin. Oana Țoiu: „Procesul are nevoie şi de Ucraina la masa negocierilor”
Partenerii noștri
Pe Roz
Transformare extremă. Corset 23 de ore pe zi, "abonament" la operații estetice, zero regrete: "Corpul meu ar...
Cancan
Se schimbă anotimpurile? Vreme bizară în septembrie 2025, anunțată de climatologi
Fanatik.ro
Vacanță de coșmar pentru un turist. Trântit de elefant după ce a vrut un selfie cu animalul, bărbatul a mai...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Tatăl lui Vladimir Putin, acuzat că i-a scos ochiul mamei dictatorului cu o furcă. Dezvăluiri șocante dintr-o...
Adevărul
Premierul Bolojan, contestat în propriul partid. Primarii PNL amenință că ies în stradă | Surse
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
Irinel Columbeanu, criticat după ce Irina i-a plătit datoriile de la azil: „I-a plăcut viața, a iubit femei...
Digi Sport
Premieră! Gigi Becali a spus un singur lucru, după ce FCSB și-a aflat adversara din play-off
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Amendă de 95.000 de euro pentru un șofer care conducea cu 77 km/h în Elveția. Cum a fost calculată sancțiunea
Newsweek
Poate fi pusă poprire pe pensie sau pe salariu minim? În ce condiții executorul poate lua banii
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Charlie Sheen, declarații la opt ani de când a renunțat la alcool: „Rușinea te sufocă. Chiar i-am rănit pe...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...