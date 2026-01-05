Live TV

Replica premierului Groenlandei pentru Trump: „Gata cu fanteziile de anexare”

Data publicării:
Chairman of the Naalakkersuisut Jens-Frederik Nielsen speaks to the media during the European Political Community (EPC). Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community (EPC). The meeting serves as a platform for informal politi
Jens-Frederik Nielsen, premierul Groenlandei. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Ce a spus Donald Trump despre Groenlanda Reacții la declarațiile lui Trump

Premierul Groenlandei i-a transmis președintelui american Donald Trump să înceteze „fanteziile de anexare”, după o nouă serie de declarații în care liderul de la Washington sugera că SUA „se vor ocupa” de insula arctică. Reacțiile critice s-au amplificat, Danemarca și mai multe state europene au condamnat ferm presiunile asupra teritoriului autonom.

„Gata, ajunge!”, a reacţionat duminică seară târziu pe Facebook premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielssen, la ameninţările repetate ale preşedintelui american Donald Trump cum că „se va ocupa” de insula arctică pentru a o anexa.

„Am fost un prieten apropiat și loial al Statelor Unite timp de generații. Am stat umăr la umăr în momente dificile. Ne-am asumat responsabilitatea pentru securitatea Atlanticului de Nord și, nu în ultimul rând, pentru cea a Americii de Nord. Asta fac prietenii adevărați. Tocmai de aceea retorica imediată și repetată din partea Statelor Unite este complet și absolut inacceptabilă”, a scris el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Prim-ministrul Groenlandei a criticat viziunea lui Trump, spunând că este greșită asocierea cu „Venezuela și intervenții militare”.

„Când președintele Statelor Unite spune „avem nevoie de Groenlanda” și ne asociază cu Venezuela și intervenții militare, nu este doar greșit. Este profund lipsit de respect. Țara noastră nu este un obiect al retoricii marilor puteri. Suntem un popor. O țară. Și o democrație. Iar acest lucru trebuie respectat. Mai ales de prieteni apropiați și loiali. Facem parte din NATO și suntem pe deplin conștienți de poziția strategică a țării noastre. Recunoaștem, de asemenea, că securitatea noastră depinde de prieteni buni și alianțe puternice. Din acest motiv, o relație respectuoasă și loială cu Statele Unite este foarte importantă. Așa a fost timp de decenii. Dar alianțele se bazează pe încredere. Iar încrederea necesită respect. Amenințările, presiunea și discuțiile despre anexare nu își au locul între prieteni. Nu așa vorbești cu un popor care a demonstrat în mod repetat responsabilitate, stabilitate și loialitate”, și-a continuat acesta mesajul.

Ajunge. Gata cu presiunea. Gata cu insinuările. Gata cu fanteziile de anexare.

„Suntem deschiși la dialog. Suntem deschiși la discuții. Dar acest lucru trebuie făcut prin canalele adecvate și cu respectarea dreptului internațional. Iar canalele adecvate nu sunt postările întâmplătoare și lipsite de respect de pe rețelele sociale. Groenlanda este casa și teritoriul nostru. Și așa va rămâne”, a mai scris Jens Frederik Nielssen.

Ce a spus Donald Trump despre Groenlanda

Întrebat de revista americană The Atlantic despre implicaţiile pentru Groenlanda ale operaţiunii militare desfăşurate de forţele speciale americane în Venezuela, Donald Trump a declarat că este de datoria partenerilor săi să le evalueze: „Va trebui să se hotărască singuri. Chiar nu ştiu.”

„Avem nevoie de Groenlanda din perspectiva securităţii naţionale, iar Danemarca nu va putea face faţă”, a reiterat el reporterilor de la bordul Air Force One duminică seară. Şi a adăugat: „Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni... haideţi să vorbim despre Groenlanda în 20 de zile.”

Citește și Donald Trump și-a numit un trimis special pentru Groenlanda. Liderul SUA e hotărât să preia controlul insulei de la Danemarca 

Teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, Groenlanda, o vastă insulă arctică cu o populaţie de 57.000 de locuitori, posedă resurse minerale semnificative, majoritatea neexploatate, şi se consideră că are o amplasare strategică.

Statele Unite menţin deja o bază militară acolo şi au operat circa zece astfel de baze în timpul Războiului Rece. Recent, preşedintele SUA s-a plâns că „Groenlanda este înconjurată de nave ruseşti şi chinezeşti peste tot”.

Luni, într-un comunicat, Ministerul de Externe chinez a îndemnat Statele Unite să „înceteze să folosească aşa-numita ameninţare chineză ca pretext pentru a obţine câştiguri personale”.

Reacții la declarațiile lui Trump

Duminică seara, prim-ministrul danez Mette Frederiksen a condamnat, de asemenea, ferm remarcile preşedintelui american. „Îndemn Statele Unite să pună capăt ameninţărilor împotriva unui aliat istoric şi împotriva unui teritoriu şi a unui popor care au spus clar că nu sunt de vânzare. Este complet absurd să sugerezi că Statele Unite ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei”, a transmis ea într-un comunicat.

Manifestările de solidaritate cu Danemarca au fost numeroase și luni, scrie Agerpres. „Nu poate exista nicio modificare a frontierelor prin forţă”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe francez, Pascal Confavreux, asigurând Danemarca de „solidaritatea” Franţei.

Lideri ai ţărilor nordice - Suedia, Norvegia şi Finlanda - au postat, de asemenea, mesaje de susţinere pe reţelele de socializare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Nimeni nu decide pentru Groenlanda şi Danemarca, cu excepţia Groenlandei şi a Danemarcei”, a scris preşedintele finlandez Alexander Stubb pe X.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
coada de masini pe autostrada
2
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
3
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de...
Politics: Meeting between the Italian Prime Minister Giorgia Meloni and the President of the French Republic Emmanuel Macron
4
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică...
drapelele ue si sua
5
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Digi Sport
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steag drapel sua
AUR cere ca 2026 să fie declarat „Anul Americii în România”: Sub conducerea lui Trump, influenţa americană s-a făcut resimţită
robert fico
Premierul slovac Robert Fico critică dur intervenția americană în Venezuela. „Ordinea mondială postbelică se prăbușește”
JD Vance, vicepreședintele SUA
JD Vance susține că operațiunea militară din Venezuela și capturarea lui Maduro „ajută SUA în lupta contra fentanilului”
Viktor Orban
Schimbare radicală de perspectivă la Budapesta: Orban îl critică pe Trump: „Ordinea mondială se află în stare de dezintegrare”
Donald Trump
Trump amenință o nouă țară. „Cred că vor fi loviţi dur”
Recomandările redacţiei
Ninsoare în București, 17 februarie 2025.
Ministerul de Interne a convocat Comandamentul de iarnă. Autoritățile...
pompieri scot masini din zapada
Meteorologii anunță noi ninsori și viscol, iar vremea se răcește în...
Radoslaw Sikorski
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală...
ghiseul.ro-telefon-digitalizare-1536x1024
Ghișeul.ro a picat pentru a doua oară de la începutul anului
Ultimele știri
Jandarmi transformați în faianțari. Subofițeri din Constanța acuză conducerea că îi obligă să monteze gresie în unitate
Noul primar al New Yorkului, Zohran Mamdani, lansează o consultare de 100 de zile împotriva „înşelăciunilor la chirii”
Cine este judecătorul de 92 de ani care va analiza dosarul lui Nicolas Maduro: „Va simți toată furia justiției americane”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Una dintre cele mai norocoase zile din 2026. Cum arată horoscopul săptămânii 5-11 ianuarie pentru fiecare...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Rapid i-a găsit înlocuitor lui Franz Stolz. A venit în România acum 7 ani și a fost în top 5 sezonul trecut...
Adevărul
Piața construcțiilor: ce se va întâmpla cu prețurile apartamentelor în 2026
Playtech
Țara ieftină din Europa care atrage turiștii în vara 2026: berea e la 1 euro, iar o masă completă ajunge la...
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi Sport
E considerată trădătoare în Rusia, după ce a ales să apere alt drapel. La aproape un an distanță, a ieșit în...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul...
Newsweek
Efectele ordonanței trenuleț în 2026: Pensii înghețate sau suspendate, indemnizații amânate. Lista completă
Digi FM
Mickey Rourke a ajuns la fundul sacului? Notificat să plătească zeci de mii de dolari de chirie restantă sau...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău după o masă copioasă de sărbători. Ce este coma alimentară
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
Evangeline Lilly, leziuni cerebrale și o funcționare redusă a creierului. Actrița din Lost a leșinat și a...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...