Replica premierului Groenlandei pentru Trump: „Gata cu fanteziile de anexare”

Premierul Groenlandei i-a transmis președintelui american Donald Trump să înceteze „fanteziile de anexare”, după o nouă serie de declarații în care liderul de la Washington sugera că SUA „se vor ocupa” de insula arctică. Reacțiile critice s-au amplificat, Danemarca și mai multe state europene au condamnat ferm presiunile asupra teritoriului autonom.

„Gata, ajunge!”, a reacţionat duminică seară târziu pe Facebook premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielssen, la ameninţările repetate ale preşedintelui american Donald Trump cum că „se va ocupa” de insula arctică pentru a o anexa.

„Am fost un prieten apropiat și loial al Statelor Unite timp de generații. Am stat umăr la umăr în momente dificile. Ne-am asumat responsabilitatea pentru securitatea Atlanticului de Nord și, nu în ultimul rând, pentru cea a Americii de Nord. Asta fac prietenii adevărați. Tocmai de aceea retorica imediată și repetată din partea Statelor Unite este complet și absolut inacceptabilă”, a scris el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Prim-ministrul Groenlandei a criticat viziunea lui Trump, spunând că este greșită asocierea cu „Venezuela și intervenții militare”.

„Când președintele Statelor Unite spune „avem nevoie de Groenlanda” și ne asociază cu Venezuela și intervenții militare, nu este doar greșit. Este profund lipsit de respect. Țara noastră nu este un obiect al retoricii marilor puteri. Suntem un popor. O țară. Și o democrație. Iar acest lucru trebuie respectat. Mai ales de prieteni apropiați și loiali. Facem parte din NATO și suntem pe deplin conștienți de poziția strategică a țării noastre. Recunoaștem, de asemenea, că securitatea noastră depinde de prieteni buni și alianțe puternice. Din acest motiv, o relație respectuoasă și loială cu Statele Unite este foarte importantă. Așa a fost timp de decenii. Dar alianțele se bazează pe încredere. Iar încrederea necesită respect. Amenințările, presiunea și discuțiile despre anexare nu își au locul între prieteni. Nu așa vorbești cu un popor care a demonstrat în mod repetat responsabilitate, stabilitate și loialitate”, și-a continuat acesta mesajul.

Ajunge. Gata cu presiunea. Gata cu insinuările. Gata cu fanteziile de anexare.

„Suntem deschiși la dialog. Suntem deschiși la discuții. Dar acest lucru trebuie făcut prin canalele adecvate și cu respectarea dreptului internațional. Iar canalele adecvate nu sunt postările întâmplătoare și lipsite de respect de pe rețelele sociale. Groenlanda este casa și teritoriul nostru. Și așa va rămâne”, a mai scris Jens Frederik Nielssen.

Ce a spus Donald Trump despre Groenlanda

Întrebat de revista americană The Atlantic despre implicaţiile pentru Groenlanda ale operaţiunii militare desfăşurate de forţele speciale americane în Venezuela, Donald Trump a declarat că este de datoria partenerilor săi să le evalueze: „Va trebui să se hotărască singuri. Chiar nu ştiu.”

„Avem nevoie de Groenlanda din perspectiva securităţii naţionale, iar Danemarca nu va putea face faţă”, a reiterat el reporterilor de la bordul Air Force One duminică seară. Şi a adăugat: „Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni... haideţi să vorbim despre Groenlanda în 20 de zile.”

Citește și Donald Trump și-a numit un trimis special pentru Groenlanda. Liderul SUA e hotărât să preia controlul insulei de la Danemarca

Teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, Groenlanda, o vastă insulă arctică cu o populaţie de 57.000 de locuitori, posedă resurse minerale semnificative, majoritatea neexploatate, şi se consideră că are o amplasare strategică.

Statele Unite menţin deja o bază militară acolo şi au operat circa zece astfel de baze în timpul Războiului Rece. Recent, preşedintele SUA s-a plâns că „Groenlanda este înconjurată de nave ruseşti şi chinezeşti peste tot”.

Luni, într-un comunicat, Ministerul de Externe chinez a îndemnat Statele Unite să „înceteze să folosească aşa-numita ameninţare chineză ca pretext pentru a obţine câştiguri personale”.

Reacții la declarațiile lui Trump

Duminică seara, prim-ministrul danez Mette Frederiksen a condamnat, de asemenea, ferm remarcile preşedintelui american. „Îndemn Statele Unite să pună capăt ameninţărilor împotriva unui aliat istoric şi împotriva unui teritoriu şi a unui popor care au spus clar că nu sunt de vânzare. Este complet absurd să sugerezi că Statele Unite ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei”, a transmis ea într-un comunicat.

Manifestările de solidaritate cu Danemarca au fost numeroase și luni, scrie Agerpres. „Nu poate exista nicio modificare a frontierelor prin forţă”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe francez, Pascal Confavreux, asigurând Danemarca de „solidaritatea” Franţei.

Lideri ai ţărilor nordice - Suedia, Norvegia şi Finlanda - au postat, de asemenea, mesaje de susţinere pe reţelele de socializare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Nimeni nu decide pentru Groenlanda şi Danemarca, cu excepţia Groenlandei şi a Danemarcei”, a scris preşedintele finlandez Alexander Stubb pe X.

Editor : M.I.