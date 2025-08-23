Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie: Când și cum cred ucrainenii că se va termina războiul

Un sondaj realizat de grupul sociologic Rating la comanda Centrului pentru Cercetări Sociologice arată când și cum cred ucrainenii că se va termina războiul împotriva Rusiei.

Un nou sondaj, realizat în perioada 22-27 iulie, a relevat că majoritatea ucrainenilor cred că războiul se va termina în unul sau doi ani, iar 80% cred cu tărie sau oarecum în victorie, informează Ukrainska Pravda.

„Când credeți că se va termina războiul?”

La întrebarea „Când credeți că se va termina războiul?”, 35% dintre respondenți au răspuns că în unul sau doi ani, 24% că în mai puțin de un an, iar 15% că în trei sau patru ani. Aproximativ 12% cred că războiul va dura cinci ani sau mai mult, iar 5% au răspuns „niciodată”.

Față de februarie 2024, numărul persoanelor care au răspuns „în cinci ani sau mai mult” a crescut de la 8% la 12%, iar numărul răspunsurilor „niciodată” a crescut de la 3% la 5%.

„Credeți că Ucraina va câștiga războiul?”

La întrebarea „Credeți că Ucraina va câștiga războiul?”, 51% au răspuns cu siguranță da, 29% au răspuns probabil da, 11% au răspuns probabil nu și 5% au răspuns cu siguranță nu.

Procentul ucrainienilor care cred în victorie a scăzut treptat din iunie 2022, dar rămâne ridicat.

Dintre respondenți, 27% susțin cu tărie ideea unui referendum național privind încheierea războiului, iar 24% o susțin într-o oarecare măsură, în timp ce 28% se opun cu tărie acestei idei și 12% se opun într-o oarecare măsură.

Ca și înainte, marea majoritate a respondenților se opun organizării alegerilor prezidențiale în timpul războiului: 45% se opun cu tărie, iar 18% se opun într-o oarecare măsură.

„Cum vedeți viitorul Ucrainei?”

La întrebarea „Cum vedeți viitorul Ucrainei?”, 73% au răspuns „destul de promițător” și 22% „destul de fără speranță”.

Cu toate acestea, procentul optimistilor cu privire la această chestiune este în scădere constantă din aprilie 2022.

