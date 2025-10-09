Risc de penurie de gaze naturale în Ucraina, în pragul iernii. 60% din infrastructura de producție locală, distrusă de ruși

O serie de atacuri aeriene masive ale Rusiei în ultima săptămână au paralizat aproape 60% din producția de gaze a Ucrainei, alimentând temerile privind penuria din timpul iernii, potrivit unor oficiali ucraineni care au cunoștință despre pagubele produse. Atacurile i-au determinat pe oficialii ucraineni să convoace în această săptămână întâlniri cu partenerii occidentali pentru a-i informa despre situație, au declarat sursele citate pentru Financial Times.

Șeful Naftogaz, Serghei Korețki, compania energetică de stat a Ucrainei, a declarat că Rusia încearcă din nou să prăbușească moralul ucrainenilor cu atacuri țintite asupra infrastructurii energetice, așa cum a făcut în fiecare an din 2022.

Deși autoritățile au luat măsuri pentru protejarea instalațiilor Naftogaz, diferența de acum constă în frecvența și amploarea atacurilor, care implică sute de drone și zeci de rachete, aproape în fiecare noapte. „Acest lucru nu are nicio legătură cu nevoile militare, niciunul dintre aceste active nu are nicio valoare militară“, potrivit lui Korețki.

Ca urmare a acestor atacuri, „avem nevoie de miliarde de metri cubi de gaz în plus în timpul sezonului rece pentru încălzire”, a adăugat el.

Ucraina avea nevoie de 13,2 miliarde de metri cubi de gaze pentru iarnă înainte de atacurile din octombrie, iar Kievul planificase să importe 4,6 miliarde de metri cubi de gaze până la 1 noiembrie – „cu mult mai mult decât în anii precedenți”, a spus Korețki.

El a refuzat să furnizeze o cifră concretă, dar cei doi oficiali ucraineni au prevăzut că, la ritmul actual al atacurilor Rusiei, Ucraina va trebui probabil să cumpere aproximativ 4,4 miliarde de metri cubi de gaze în plus până în martie, adică o cincime din consumul anual al țării, la un cost de aproximativ 2,2 miliarde de dolari.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri reporterilor că forțele ruse au lovit de 160 de ori în ultima lună ținte legate de energie în regiunile Cernihiv, Sumîi și Poltava din nord-estul Ucrainei.

Atacuri din ce în ce mai masive și mai precise

Maxim Timcenko, directorul executiv al DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, a declarat pentru FT că “activele DTEK sunt atacate în fiecare zi. În fiecare zi se deteriorează echipamente“.

Atacurile cu drone ale Rusiei „devin din ce în ce mai masive, mai precise și cu siguranță folosesc inteligența artificială. Dacă aleg o țintă și trimit 50, 60, 100 de drone și rachete, atunci este foarte dificil pentru apărarea noastră aeriană să protejeze aceste instalații“, a afirmat Timcenko, adăugând că DTEK își protejează instalațiile cu întărituri de beton sau saci de nisip.

Korețki a făcut apel la aliați pentru echipamente suplimentare pentru reparații, inclusiv compresoare și transformatoare de putere, cu scopul de a crea o rezervă strategică. La rândul său, DTEK investește masiv în parcuri eoliene terestre și în baterii de stocare, pentru a ajuta la construirea unei rețele electrice mai rezistente. „Pentru noi, generarea descentralizată și dispersată de energie este cea mai bună modalitate de a minimiza succesul atacurilor rusești”, a declarat Timcenko.

Șeful Naftogaz a mai declarat că a fost inclus în delegația care a discutat cu ambasadorii G7 despre nevoile Ucrainei pe timpul iernii și că țara are nevoie urgentă de mai multe sisteme de apărare.

Kievul s-a bazat anterior pe asistență tehnică și echipamente străine pentru a repara sistemele energetice critice în urma atacurilor. Dar acum este nevoie de mult mai mult, pe măsură ce bombardamentele Rusiei se intensifică, au subliniat sursele FT.

De la începutul lunii, o parte semnificativă a infrastructurii Naftogaz a fost avariată grav, iar duminică au fost țintite de ruși și depozitele de stocare a gazelor.

Editor : Marina Constantinoiu