Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, a vorbit într-un interviu în exclusivitate pentru Digi24 despre faptul că vor urma luni foarte grele cauzate de criza energetică și de lipsa de alimente care proveneau din Ucraina și Rusia.

Cristina Cileacu: Uniunea Europeană trebuie să facă o alegere dificilă: să taie în totalitate dependența de gaze și petrol din Rusia și în același timp să își salveze propria economie. Cum ar trebui să fie luată această decizie până la urmă? Nimeni nu știe cu certitudine că dacă am face asta, războiul s-ar sfârși.

Roberta Metsola: Cred că mai degrabă decât să vorbim despre alegeri dificile, trebuie să vorbim despre decizii dificile. Suntem într-o săptămână crucială a unei invazii foarte brutale care nu dezescaladează. Fotografiile atrocităților pe care le-am văzut în Bucha, în Irpin sau Mariupol din ultimele săptămâni sunt dovada faptului că trebuie să reacționăm și trebuie să ne asigurăm că mesajul pentru Putin și oligarhii și apropiații lui este că nu vrem să fim independenți de energia lui.

Asta trebuie să fie ținta finală, trebuie să fie obiectivul nostru final. Țări diferite au realități diferite, dar discuția până acum a fost unitară și ne asigurăm că în ultimă instanță trebuie să oprim achiziția de energie de la dușmani și o cumpărăm de la prieteni.

Cristina Cileacu: Sunt anumite țări ca Germania, Austria, Ungaria. Chiar înainte de interviul nostru, ministrul de Externe al Ungariei a decis că țara lui este dispusă să plătească în ruble pentru a cumpăra gaze și petrol din Rusia. Dacă vor continua să cumpere gaze și petrol din Rusia, ce poate face Uniunea Europeană? În același timp, dacă noi vom continua să alegem să tăiem (importul de petrol și gaze) în totalitate, prețul ar crește incredibil de mult. Așadar, cum va gestiona Unuiunea Europeană această situație?

Roberta Metsola: În primul rând vorbim despre un mesaj politic și vorbim despre un război pe care îl ducem la sol. Vorbim despre crime de război care au fost comise în Europa noastră. Asta nu e o luptă sau un război care are loc în Ucraina. Ucraina duce războiul pentru noi. Dacă noi nu plecăm de la acest punct, atunci unitatea noastră va începe să se destrame.

Eu voi apela la toți liderii statelor membre să realizeze acest lucru și să înțeleagă că toți luptăm în acest război împreună.

În privința prețurilor în creștere, asta a fost o îngrijorare de mai multe luni și este clar că următoarele luni vor fi foarte foarte dificile. Ne așteaptă lipsuri alimentare pentru că ne bazam nu numai pe Rusia, ci și pe Ucraina, iar deciziile diferite trebuie să fie luate în țări în care fie intervin asupra prețurilor, fie vor fi plafonări de prețuri, ajutoare de stat sau subvenții care să ajute cele mai împovărate sectoare ale societății.

Dar apelul meu săptămâna aceasta este că Ucraina are nevoie urgent de mai multe echipamente, ajutor militar și mai mult ajutor financiar. Dacă pornim de la acest punct și în același timp continuăm să adoptăm tot mai multe sancțiuni și seturi de măsuri, atunci ne vom face treaba.

Cel mai mare eșec ar fi dacă am începe să dăm vina unii pe alții, sau am începe să dăm înapoi pe un drum de unde nu ne mai putem întoarce, ca să zic așa. Așa am spune noi acolo de unde vin eu. În mintea mea această este o săptămână de decizii cruciale și fie vom lua decizia ca democrația și lumea liberă sunt de neprețuit, fie Europa ar eșua în a-i proteja pe frații și surorile sale.

Cristina Cileacu: Că tot ați menționat securitatea alimentară a Europei, avem un plan și pentru asta? Iar dacă avem, consideră Europa țările ca România și Polonia de exemplu, țări agricole, să fie mai sprijinite pentru a produce mai mult și pentru a hrăni mai mult Uniunea Europeană?

Roberta Metsola: Dați-mi voie să spun că exemplul pe care România și oamenii săi l-au dat, exemplul pe care Polonia și oamenii săi l-au dat este extraordinar!Ceea ce am văzut weekend-ul trecut când m-am întors acasă din Kiev... am văzut oameni care sunt dispuși să-și deschidă inima, casele și să ofere tot ce au pentru a ajuta ucrainenii care fug de războiul neprovocat, care costă nenumărate vieți fără rost ale femeilor, bărbaților și copiilor.

În această privință, când ne uităm la următoarele provocări, aproape imediat întâmpinăm probleme legat de securitatea alimentară. Ne bazăm pe țări și acum vom începe să ne bazăm și mai mult pe țări precum a voastră pentru o producție crescută pentru a aproviziona nevoile. Nu numai în Europa, dar în și în țările vecine și în Africa de Nord de exemplu, care se bazează pe grâne și cereale din Ucraina și din Rusia, ceea ce, de asemenea, ar trebui să fie unul dintre țelurile noastre în această privință.

Cu siguranță cred că trebuie să depunem toate eforturile pentru a ne asigura că piața continuă să fie cumva stabilă, prețurile sunt cumva, să zicem, reglementate și în orice caz, să ne asigurăm că cei care consumă nu sunt victimele solidarității și umanității de care au dat dovadă.

Cristina Cileacu: Ultima întrebare este despre statul de drept. În Ungaria și Polonia este o poveste mai veche de 5 ani și abia ieri Comisia Europeană a decis să adopte mecanismul coeziunii cu scopul de a respecta statul de drept. De ce durează atât de mult? Când va începe Uniunea Europeană să acționeze în consecință cu faptele?

Roberta Metsola: Poziția Parlamentului a fost foarte, foarte clară și de fapt această instituție a insistat pentru mecanismul de condiționalitate al Planului Național de Redresare și Reziliență. În cadrul financiar multianual este de asemenea obligatoriu și când vorbim despre Planul de Redresare și Reziliență. Facem presiuni să vedem transparență, pentru a vedea unde se duc fondurile și cum vor fi cheltuite acele fonduri.

Parlamentul European insistă ca fondurile să fie folosite și trimise la nivel local pentru a susține provocarea umanitară pentru repsonsabilitatea distribuirii refugiaților. Acest Parlament este unul care insistă asupra statului de drept peste tot.

Oriunde vedem alunecări, în oricare țară, noi vom fi cei care vor vorbi și ne vom asigura că celelalte instituții își vor respecta angajamentele. Declarația de astăzi este un exmeplu, o dovadă că instituțiile își respectă angajamentele și pas cu pas ne vom asigura că nu vom vedea nicio alunecare, nicăieri.