România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă

Documente militare secrete ale armatei ruse, obținute de redacția Channel 24, arată că Moscova vrea să radă de pe fața pământului orașul Herson, nefiind în măsură să-l cucerească cu forța, și pregătește un dezastru ecologic, în urma căruia România va fi prima țară NATO care va avea de suferit.

De la eliberarea Hersonului, trupele ruse au început să lanseze atacuri sistematice asupra orașului pentru a teroriza populația locală. Potrivit Forțelor de Apărare Ucrainene, numai în octombrie au fost înregistrate peste 9.000 de atacuri cu drone în direcția Herson.

Nefiind în măsură să cucerească orașul cu forța, Rusia a pregătit un dezastru ecologic, iar dacă planul nu va fi oprit, consecințele catastrofale se vor resimți în întreaga regiune a Mării Negre, scriu jurnaliștii ucraineni.

Redacția Channel 24 a obținut un ordin de luptă interceptat de grupul de hackeri „256 Cyber Assault Division”, potrivit căruia unități ale armatei ruse se pregătesc să intensifice crimele de război la scară largă în Herson.

Documentul, găsit în corespondența de serviciu a maiorului Aleksei Iațenko din Divizia 98 Aeropurtată, indică faptul că Kremlinul nu numai că dorește să distrugă orașul, ci și să provoace un dezastru ecologic de proporții care se va resimți în România, Bulgaria și Turcia.

Rușii vor să distrugă orașul Herson

Jurnaliștii ucraineni au aflat că Iațenko servește în armata rusă ca soldat mobilizat în Regimentul 331 Parașutiști, care aparține Diviziei 98 Aeropurtate.

Înainte de a fi redislocată în regiunea Herson, această divizie a participat mult timp la luptele din Donbas. Înainte de Ceasiv Iar, a fost implicată în bătălia sângeroasă pentru Bahmut, unde tactica rusă a implicat distrugerea completă a orașului.

La începutul toamnei, regimentul din cadrul diviziei a fost transferat în direcția Herson, după cum au raportat analiștii Institutului pentru Studiul Războiului. Prin urmare, este foarte posibil ca înalta comandă militară și politică a Rusiei să fi decis să desfășoare acest grup pe malul stâng al Niprului, datorită experienței sale în distrugerea infrastructurii și transformarea unei comunități mari în pământ pârjolit.

Conform documentelor din e-mailul lui Iațenko, ocupanții intenționează să traverseze Niprul și să captureze micro districtul Korabel. Motivul este că, potrivit hărților sovietice utilizate de invadatorii ruși, această zonă rezidențială este situată pe Insula Carantinei.

Concomitent cu operațiunile de asalt, rușii intenționează să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice și a instalațiilor de tratare a apei din centrul regional, folosind drone de luptă și rachete balistice.

Și, deși planurile inamicului de a traversa Nipru par destul de ambițioase și efemere, intenția lor de a intensifica atacurile aeriene asupra orașului este mai mult decât amenințătoare.

Un dezastru ecologic

Potrivit analiștilor ISW, Rusia nu dispune de forțe suficiente pentru a captura Herson. Cu toate acestea, obiectivul Moscovei este distrugerea completă a infrastructurii critice a orașului, pentru a-l face de nelocuit. Acest lucru face parte dintr-un scenariu deja testat, iar Administrația Militară Regională din Herson a avertizat cu privire la astfel de planuri încă din 2024.

După ce rușii au distrus centrala hidroelectrică Kahovka cu bombardamente constante, sistemele de energie și de tratare a apei din oraș funcționează la limita capacităților lor.

Iar în prezent, apele uzate netratate și parțial tratate depășesc concentrațiile maxime admise de mineralizare, cloruri și fosfați de 1,2-4,2 ori, potrivit unui articol științific al Svitlanei Skok de la Universitatea Agrară și Economică de Stat din Herson. Apa râului Nipru din zona afectată de scurgerile din Herson este clasificată ca „foarte murdară” și „extrem de murdară”.

Potrivit experților, distrugerea centralei termice din Herson și a rețelelor de distribuție a infrastructurii energetice va declanșa un „efect de domino”: întreruperile de curent vor opri în câteva minute alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare a apei, a stațiilor de pompare a apelor uzate și a instalațiilor de tratare a apei.

În special, acest lucru va însemna oprirea pompării a 100-110 mii de metri cubi de apă pe zi din fântânile arteziene și pierderea accesului la aprovizionarea cu apă pentru locuitori. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că unitățile medicale nu vor putea efectua operații chirurgicale, steriliza instrumente sau efectua dializă.

Oprirea stațiilor de pompare a apelor uzate va provoca revărsarea colectoarelor în 6-12 ore, deoarece apele uzate nu vor mai ajunge la stațiile de tratare.

Ca urmare, secțiunile cu curgere gravitațională ale sistemului de canalizare vor deborda și se vor rupe prin conducte, dintre care 70% sunt în stare proastă, din cauza a doi factori: infrastructura învechită și uzată și imposibilitatea reînnoirii acesteia.

Bombardamentele continue din februarie 2022 au făcut ca și reparațiile de urgență să fie extrem de periculoase, fără a mai vorbi de întreținerea preventivă și restaurarea sistemului extrem de uzat, precizează jurnaliști ucraineni.

Distrugerea stației de epurare din Komyshany (capacitate 250 mii m³/zi) va duce la deversarea directă a apelor uzate netratate în râul Nipru.

Încetarea purificării biologice va avea ca rezultat eliberarea de materii organice, agenți patogeni și metale grele direct în estuarul Nipru-Bug.

Consecințe

Iar consecințele contaminării pot duce la:

distrugerea zonelor de reproducere și pierderea unei generații de pești;

moartea biofiltrelor naturale (potrivit oamenilor de știință, după distrugerea centralei hidroelectrice Kakhovka, salinitatea scăzută și toxicitatea ridicată au redus populațiile de midii în unele zone ale Mării Negre cu 50%);

contaminarea toxică a sedimentelor de fund cu metale grele, pe care experții o consideră o bombă cu ceas pentru ecosistem;

eutrofizarea (îmbogățirea excesivă a apei cu nutrienți).

Ape contaminate pot ajunge pe coasta României

Un factor critic în consecințele pe termen lung ale dezastrului este proximitatea orașului Herson față de Marea Neagră.

În 2023, distrugerea centralei hidroelectrice Kakhovka a cauzat deja daune grave zonei acvatice. Oamenii de știință au înregistrat o scădere bruscă a salinității apei din cauza pătrunderii unor cantități mari de microorganisme.

Rușii colectează de mult timp cantități mari de date despre algele toxice din Marea Neagră, în special despre consecințele înfloririi bruște a acestora. Unul dintre obiectivele distrugerii barajului Kakhovka a fost tocmai provocarea înfloririi algelor toxice și contaminarea coastelor Mării Negre ale țărilor NATO, lucru pe care l-au discutat deschis.

Apele otrăvite ale Niprului nu vor ajunge la coastele rusești sau la Crimeea ocupată. Sistemul de curenți din Marea Neagră formează așa-numiți „ochelari ai lui Knipovici”: două cicluri de rotație în sens invers acelor de ceasornic în părțile vestice și estice ale mării.

În plus, Marea Neagră se caracterizează printr-un schimb slab de apă între straturile de suprafață și cele adânci, ceea ce determină acumularea toxinelor și eliminarea lentă a acestora din stratul de suprafață. În acest context, apele contaminate, încărcate cu toxine, vor fi transportate către coastele României, Bulgariei și Turciei.

În 2023, scenariul cel mai pesimist nu s-a produs pentru că centrala hidroelectrică Kakhovka este situată mult în amonte pe Nipru. Herson, însă, se află aproape în zona marină. Prin urmare, calea de contaminare poate fi semnificativ mai scurtă.

Și nu este vorba doar de apele uzate. În condiții de concentrație ridicată, fenomenul „înfloririi algelor din Marea Neagră” va duce la dezvoltarea cianobacteriilor.

În Marea Neagră există aproximativ douăzeci de specii de cianobacterii care eliberează toxine periculoase. Aceste alge albastre-verzi se pot înmulți rapid și pot elibera cantități mari de toxine atunci când apa este poluată cu materii organice.

De exemplu, algele albastre-verzi Microcystis aeruginosa eliberează toxine care afectează ficatul și sistemul nervos. Deversările de ape uzate menajere, agricole și industriale sunt una dintre principalele cauze pentru contaminarea cu alge a apei, cu un impact negativ semnificativ asupra sănătății umane, pescuitului, acvaculturii etc, notează sursa citată.

Totodată, toxinele eliberate în timpul contaminării apei din Marea Neagră pot provoca pierderi economice semnificative în țările de coastă. Principalele motive includ contaminarea fructelor de mare, creșterea morbidității și falimentul și închiderea întreprinderilor de acvacultură. De exemplu, în 2-3 ani poate avea loc un colaps complet al pescuitului comercial în regiune.

România, prima țară NATO afectată

Toate aceste consecințe pot afecta nu numai Ucraina, ci și statele membre NATO, ca parte a „războiului hibrid” al Rusiei împotriva Uniunii Europene.

Junaliștii ucraineni scriu că România, aliatul Ucrainei, va fi prima țară care va avea de suferit, deoarece zona mării adiacente Deltei Dunării este poluată în două moduri: direct din Dunăre și prin curenții marini din apele ucrainene.

Plătica, chefalul sau guvidul, specii care migrează din apele ucrainene, vor deveni nesigure pentru consum din cauza acumulării de metale grele în țesuturile peștilor. Din această cauză, industria pescuitului din România va pierde 50-100 de milioane de euro anual.

Plajele din Constanța, Mamaia și Venus-Mangalia ar putea fi poluate din cauza algelor toxice și a „mareelor roșii”, ceea ce va afecta turismul și va duce la pierderi de 200-400 de milioane de euro pe an.

Fermele de midii din Delta Dunării ar putea dispărea complet, deoarece aceste moluște filtrează apa și acumulează toxine. Iar experții estimează exporturile de midii ale României la aproximativ 30 de milioane de euro pe an.

Anterior, Ucraina ar fi putut salva Marea Neagră și țările vecine chiar și într-o situație ecologică atât de extremă. În cazul unei deversări masive de ape uzate netratate, acestea ar fi putut fi „diluate” prin eliberarea controlată a apei din rezervoarele din amonte.

Dar după distrugerea centralei hidroelectrice Kakhovka de către atacurile cu rachete rusești și avarierea barajului Nipru din Zaporojie, acest lucru nu mai este posibil.

Singura modalitate de a preveni o catastrofă ecologică este de a opri agresorul înainte de a fi prea târziu, susțin jurnaliștii de la Channel 24.

