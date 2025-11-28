„Când va exista un acord de încetare a focului și va fi o reconstrucție a Ucrainei, România este piatra de temelie, iar conducerea română trebuie să meargă la președintele Trump să-i amintească acest lucru și să pună o propunere pe masă. Atunci, Statele Unite vor fi mult mai interesate de ceea ce se întâmplă din punct de vedere al securității în România.” Declaraţia îi aparţine lui David Carstens, preşedintele Asociaţiei Armatei SUA din ţara noastră.

Cristina Cileacu: David Carstens, președintele Asociației Armatei SUA din România, bine ați venit la Pașaport diplomatic.

David Carstens: Mulțumesc mult pentru invitație.

NATO rămâne puternic pe flancul estic

Cristina Cileacu: David, te-am invitat în acest program pentru că ai 30 de ani de experiență cu armata SUA, ai lucrat cu serviciile de informații ale armatei americane. Și vreau să mă ajuţi să explicăm publicului român această situație în care trupele americane se retrag din România. Cât de mult influențează acest lucru poziția NATO pe flancul estic?

David Carstens: Întrebare este bună și cred că este întrebarea zilei. Deci da, 30 de ani în armata SUA și apoi, bineînțeles, 5 ani am lucrat aici, la ambasada SUA de la Bucureşti, de asemenea, am făcut de asemenea cooperare bilaterală între armatele SUA și România, deci, sunt într-adevăr familiarizat cu situația.

În ceea ce privește NATO, ce înseamnă retragerea? Nu prea mult. De fapt... Nici măcar nu aș caracteriza asta ca o retragere. În mod clar, armata americană a luat decizia de a nu mai roti anumite forțe care au fost staționate aici de la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina. Dar, rețineți că numărul forțelor de aici astăzi este încă mai mare decât era în 2022. Asta este partea numărul unu. Partea a doua este, când te gândești la NATO și articolul 5, angajamentul SUA față de NATO și articolul 5, un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor este clar și absolut. Asta nu se schimbă.

Și mai departe, chiar și după ce forțele nu mai sunt rotite, mai aveți sistemul de rachete antibalistice la Deveselu, mai aveți un contingent la Câmpia Turzii cu dronele MQ9. La Mihail Kogălniceanu veți mai avea forțe concentrate mai ales pe logistică, deci cam o mie de forțe. Nu este ca și cum militarii SUA pleacă.

Cu toate acestea, aș spune că momentul pentru toate acestea este nefericit, iar pentru cineva care locuiește aici în România, mi se pare puțin deranjant. De ce? Rusia răspunde întotdeauna la o demonstrație de forță și cred că retragerea forțelor, fără o conversație mai profundă cu aliații noștri, în primul rând cu România, este o greșeală. Dar pe termen lung, chiar dăunează descurajării aici? Nu, dar creează un decalaj.

SUA reechilibrează trupele în Europa

Cristina Cileacu: Vorbind despre descurajarea pe flancul estic, bine, sunt de acord cu tine, flancul estic este la fel de bine apărat, cu sau fără acest segment de trupe americane. Întrebarea este de ce doar România? Pentru că dacă ne uităm la armata Statelor Unite rămâne în zona baltică, în Polonia și, în plus, își extinde prezența în Grecia, și peste Marea Mediterană, în Orientul Mijlociu, lângă Damasc, în Siria. Deci vedem că armata SUA este deasupra noastră, sub noi și la est de noi.

David Carstens: Şi asta este o întrebare bună. Să începem cu asta. În mod clar, prioritățile SUA s-au schimbat. Acest lucru nu ar trebui să fie o surpriză. Adică chiar de la prima administrație a președintelui Trump, oamenii știu că prioritatea sa a fost emisfera vestică, iar în al doilea rând, China, apoi Orientul Mijlociu, Europa, îndepărtate, a treia și a patra prioritate. Resursele în acest moment sunt... în mod clar concentrate pe emisfera vestică.

Și așa cred că ceea ce vedem aici este o reechilibrare. Din nou, punctul meu de vedere este că momentul pentru toate acestea este nefericit, cu toate acestea, priorităţile SUA, în special prioritățile președintelui nostru, nu ar trebui să fie o surpriză pentru nimeni. Dar întrebarea dvs. este de ce România și de ce nu unele dintre celelalte țări? Și cred că o mare parte din asta are legătură cu faptul că armata României crește. S-a angajat în programul F-35 ca exemplu, care este în sine o armă de descurajare.

Încă mai păstrează sistemul de rachete anti-balistice aici și, trebuie să spun că este probabil și pentru că Polonia, și voi folosi această țară ca exemplu, a fost foarte agresivă în modul în care a tratat cu guvernul SUA și, în special, cu armata americană, legat de deschiderea bazelor, angajarea finanțelor pentru staționarea forțelor americane. Sunt diferențe de infrastructură între Polonia și România și cu siguranță pot vorbi mai mult despre asta.

Dar Polonia a văzut locul logic pentru a plasa majoritatea trupelor aici, în Europa de Est. Dar, din nou, deși unele trupe nu vor fi rotite, acest lucru nu diminuează în niciun fel angajamentul SUA față de NATO și articolul 5.

Investițiile locale pot crește prezența militară

Cristina Cileacu: Este clar, articolul 5 și angajamentul SUA față de NATO, nimeni nu se îndoiește de asta. Pentru a fi clari, este o chestiune de bani? Este faptul că România nu a avut această discuție cu Statele Unite despre propriile investiții în baze, în infrastructură?

David Carstens: Cred că discuțiile au avut loc și, știți, nu mai lucrez pentru guvernul SUA, și în rolul meu actual, de președinte al unei organizații nonprofit, Asociația Armatei Statelor Unite, nu mai sunt la curent cu acele conversații. Dar pot să vă povestesc despre conversațiile pe care le-am avut cu oficialii români în trecut.

Una dintre întrebări a fost întotdeauna, cum putem încuraja mai multe forţe SUA să fie aici, în România. Știi, răspunsul căutat a fost, ar trebui să construim mai multe poligoane? Ar trebui să construim mai multe baze pentru vehicule? Și răspunsul meu a fost întotdeauna același: nu. Trebuie să construiți drumuri mai bune pentru transportul militar. Aveți nevoie de spitale mai bune, astfel încât forțele SUA și familiile lor să poată fi îngrijite.

Trebuie să construiți școli mai bune, în special școli internaționale. Este acea piesă de infrastructură, şi știu bine acest lucru, în calitate de fost comandant de garnizoană în Germania, este piesa de infrastructură care atrage armata SUA. De ce este armata SUA în Germania acum? Ei bine, vreau să spun, strategic, este practic unde a fost după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Dar de ce suntem încă acolo? Este infrastructura. Este locul în care familiile pot trăi. Este vorba despre școli, spitale, drumuri etc. Polonia se îndreaptă în această direcție. Aș susține că România se mișcă în această direcție, dar poate nu suficient de repede.

Investițiile și tehnologia, cheia securității

Cristina Cileacu: Donald Trump a spus într-o conversație cu prim-ministrul ungar, la Casa Albă, că îi plac românii și crede că suntem un popor grozav. Sunt de acord cu această parte.

David Carstens: Și eu.

Cristina Cileacu: Că suntem oameni grozavi, dar este suficient doar să fim oameni grozavi, pentru a avea relații bune cu Statele Unite?

David Carstens: În mod clar, nu. România are multe de oferit și mai mult decât oameni minunați și mâncare fantastică și o țară frumoasă, frumoasă. România are multe lucruri din punct de vedere economic, care, în opinia mea personală, trebuie să fie mai agresiv prezentate în privinţa negocierilor cu preşedintele Trump.

Acum, sunt sigur că președintele Nicuşor Dan pregătește împreună cu echipa sa o listă de, să spunem opțiuni, pentru a negocia cu SUA din punct de vedere economic. Cred că aceasta este piatra de temelie absolută a securității aici, în România. Notă, provin din armată, dar nu spun că armata este piatra de temelie.

Economia este piatra de temelie. România va fi un exportator net de energie în 2027, în special cu programul Neptun Deep, angajamentul față de reactoarele nucleare modulare mici, îmbunătățirea la Cernavodă, iar lista continuă și mai departe. România are pământuri rare. S-ar putea argumenta, într-o locație mai convenabilă decât în Ucraina, unde se desfășoară un război.

România are o industrie și o inovație incredibilă, când te uiți la tehnologie, sunt unele dintre companiile de top din Europa. Și în mod clar, România din punct de vedere al unui hub logistic este poarta de acces către Caucaz, este poarta spre Ucraina.

Când va exista un acord de încetare a focului și va fi o reconstrucție (n.r. a Ucrainei), România este piatra de temelie, iar conducerea română trebuie să meargă la președintele Trump să-i amintească acest lucru și să pună o propunere pe masă.

Odată ce acest lucru se va întâmpla, cred că Statele Unite vor fi mult mai interesate de ceea ce se întâmplă din punct de vedere al securității în România. Nu că nu sunt acum. Nu că nu sunt deja angajate prin NATO. Dar dacă legați cele două companii mai puternic din punct de vedere economic, securitatea va urma.

Cristina Cileacu: Mai simplu spus, România trebuie să aibă propriul plan, pentru a-l da președintelui Trump și se începe de acolo.

David Carstens: Absolut. Bine. Nu aștepta. Vino la masă.

România trebuie să se facă auzită în SUA

Cristina Cileacu: România are nişte aliaţi, aşa cum îi vedem noi, în Congresul SUA, pentru că am văzut că după decizia Pentagonului de a retrage o parte din trupele americane aici, din România, au reacţionat, mai ales de pe culoarul republican. Cum să folosim acești aliați pe care îi avem în Congres?

David Carstens: Cred că acesta este un semn bun. Republicani puternici, din Comitetul Serviciilor Armate din Cameră, care pun întrebările corecte. De ce acum? De ce nu am fost informați mai mult despre această decizie, în avans? De ce nu i-am informat mai mult pe aliații noștri? Toate acestea sunt întrebări excelente.

Cred că este un răspuns în două părți. Cum îi folosești mai mult? Ei bine, trebuie să comunicați mai mult cu ei. Și prin asta mă refer la mișcarea dintre Parlament, fie din partea Senatului, fie din Camera Deputaţilor, Comisiile de apărare și securitate, cu comisiile surori din Congresul SUA pentru a comunica, pentru a le informa despre potențialul economic, militar, pentru a pregăti scena pentru discuții la nivel mult mai înalt, nu?

Deci, cu alte cuvinte, informați-i pentru că, știi, sunt american, iubesc Statele Unite, dar nu sunt sigur că membrii Congresului nostru sunt pe deplin informați despre ceea ce se întâmplă aici, în România, în regiunea Mării Negre. Așa că au nevoie de politicieni din România care să se angajeze și să se angajeze în mai mult decât o simplă ședință foto. Implicați-vă în discuția despre securitate și economie dintr-un unghi cu adevărat semnificativ.

Acesta este răspunsul numărul unu. Răspunsul numărul doi este: nu vă faceți griji. Nu sunt sigur că această decizie va fi inversată.

Cristina Cileacu: Probabil că nu.

David Carstens: Dar vrem să ne asigurăm că România rămâne pe radarul, literal și figurat, factorilor de decizie din Statele Unite. Și așa, România va trebui să învețe cum să lucreze mai bine cu vecinii săi și să o facă pe cont propriu. Și am câteva, am câteva gânduri despre asta. Dar, nu cred că, Comitetul Serviciilor Armate al Camerei va veni în ajutor în acest sens.

Prevenția definește apărarea modernă

Cristina Cileacu: Împărtășiți-vă gândurile despre modul în care trebuie să lucrăm singuri și cu restul din jurul nostru, vă rog.

David Carstens: Mi-ar plăcea, este unul dintre subiectele mele preferate.

Cristina Cileacu: La urma urmei, locuiți în România, așa că ne cunoașteți mai bine.

David Carstens: Da, am lucrat în România din 2018, 5 ani la Ambasada Americii, am fost șef biroului pentru coordonarea militară. Dar acum sunt doar un pensionar care locuiește aici, în România. Familia mea este aici. Românii mă întreabă adesea, nu ți-e frică de ce se întâmplă cu rușii? Le spun că locuiesc aici cu familia mea.

Bineînțeles că nu mi-e frică, cred în NATO și cred în forțele armate ale României. Dar cred că sunt câteva lucruri pe care le-ar putea face mai bine. În primul rând, cred că România trebuie să-și schimbe poziția de apărare, la una de descurajare. Care este diferența?

Apărarea este atunci când, și vom vorbi despre armata convențională, cineva atacă și tu respingi atacul. Aceasta este apărarea. Tancuri, aeronave, artilerie. Tot ce vedem la știri. Descurajarea este ceea ce faci înainte de un atac.

Este ceea ce îi spui inamicului: dacă ne atacați, vă vom pedepsi. Aceasta este descurajarea. Și cred că aici trebuie să se concentreze România. Unele, ei bine, Poate sunt gânduri controversate. Știți, în zilele noastre, România are cu adevărat nevoie de tancuri? Mai ales cele noi. Gândul meu este nu, absolut nu.

Apărare modernă: drone și cibernetică

Cristina Cileacu: Toată lumea lucrează cu drone acum.

David Carstens: Da, absolut. Deci, un tanc principal de luptă costă între 20 și 30 de milioane de dolari pe bucată. Ca să nu mai vorbim de logistică, combustibil, cei patru soldați care trebuie instruiți pentru a folosi acel tanc, nu? Este nevoie de resurse. Cu toate acestea, războiul din Ucraina ne-a învățat un lucru foarte important.

Acest echipament de 30 de milioane de dolari poate fi scos din joc de o dronă de 5.000 de dolari sau mai puțin. Cred că sunt lucruri pe care armata română ar trebui să se concentreze pentru a lupta în războiul viitor, nu în cel mai recent război. Deci, corvete, fregate pe Marea Neagră, îmi place Marina Română, dar probabil că nu va fi niciodată într-o stare în care să poată fi la acelaşi nivel cu Marina Rusă.

Dar de ce ai vrea asta? De ce să nu creezi o flotă umbră de nave de suprafață și nave subterane fără pilot, pentru a descuraja? Pentru a spune marinei ruse, apropiați-vă de țărmurile noastre și vă vom pedepsi. De ce nu valorificați mai mult ceea ce face România cel mai bine: tehnologia.

Sunt niște companii cibernetice excelente aici. Rotiți butonul puțin și treceți de la cibernetic defensiv la cibernetic ofensiv. Ce i-ar putea descuraja mai mult pe ruși, un batalion de tancuri sau stingerea luminilor la Moscova, dacă atacă? Deci aceasta este diferența dintre apărare și descurajare și cred că România ar trebui să meargă mai mult la o poziție de descurajare. Acesta este numărul unu.

Numărul doi, cu vecinii. Cred că România face câteva lucruri grozave cu Bulgaria și Turcia acum, operaţiunile de deminare din Marea Neagră. Cred că trebuie să crească asta puţin. Protecția infrastructurii critice. Aveţi Neptun Deep în zona economică exclusivă, la aproximativ 163 de kilometri în Marea Neagră.

Poate că ar trebui să fie patrule comune, Bulgaria, România, Turcia, nu doar pentru activelor offshore românești, ci şi pentru cele bulgare, turce, și să creeze acea prezență unificată în Marea Neagră. Deci asta vreau să spun despre postura de descurajare și despre a lucra mai bine cu vecinii tăi.

România, poziţie strategică pe harta lumii

Cristina Cileacu: Întrebarea finală este despre modul în care americanii își gândesc strategia militară, pentru că atunci când spunem America spunem întreaga hartă a lumii. Și sunt interesată, pentru publicul român, să ne explici cum se uită Statele Unite la harta lumii atunci când își mută bazele dintr-un punct în altul sau într-o locație specifică pe tot globul.

David Carstens: Ne uităm la asta foarte diferit, desigur. Adică, chiar și geometria unei hărți este diferită. Statele Unite sunt la mijloc. Și când te uiți la Statele Unite în mijlocul hărţii, atunci locuri precum America de Sud, Groenlanda, poate chiar Europa de Vest, devin foarte importante, nu? Pentru că asta vezi în fiecare zi.

Fie că este vorba de o hartă de la Pentagon sau în sălile Congresului, vedeți Statele Unite în epicentru. Aici, când te uiți la România la mijloc, și asta m-a lovit cu adevărat în primele două săptămâni de serviciu la Ambasada SUA, m-am dus la, să spunem o agenție aici, în România, care lucrează la informații și am intrat într-o sală mare de conferințe, am văzut o hartă cu România în mijloc și m-a lovit.

Adică, uită-te la ce înconjoară România: între Orientul Mijlociu, între... Turcia, Caucaz, tot ce se întâmplă în Georgia cu Osetia, Abhazia, și pe măsură ce urci pe hartă, Ucraina și apoi Ungaria, Serbia, vreau să spun, este cu mult diferit....

Cristina Cileacu: O vecinătate destul de diferită, da.

David Carstens: Absolut. Este o perspectivă diferită. Și este o perspectivă pe care Statele Unite nu o înțeleg sau o apreciază neapărat, motiv pentru care România trebuie să fie incredibil de vocală în privinţa colaborării cu vecinii săi, pentru a promova această narativ.

De ce atât de multe dintre planurile și exercițiile NATO sunt axate pe țările baltice? Au o voce tare și o voce foarte unificată. Dacă te uiți la Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, toate privesc amenințarea în mod similar. Nu este chiar la fel, aici, România, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Turcia. Toate privesc amenințarea puțin diferit.

Dar din nou, două lucruri care cred că trebuie să se întâmple aici: să influențezi strategia, este numărul unu, România trebuie doar să fie mai vocală în sălile Congresului, să lucreze cu comisiile subordonate. Și numărul doi, România trebuie într-adevăr să ceară NATO câteva exerciții agresive, pentru a contracara amenințarea asimetrică.

România este atacată astăzi de influență malignă, TikTok, traficul de influență, alegeri, interferența cu infrastructura critică. Şi asta va crește, nu? Așadar, România trebuie să ceară NATO exerciții pe frontul războiului asimetric, pentru a contracara aceste atacuri cibernetice și alte amenințări asimetrice.

Și celălalt lucru este că România trebuie să devină mult mai agresivă în ceea ce privește strategia de contracarare a dronelor. Nu singură, ci spunând NATO haideți să facem un exercițiu combinat de contracarat drone, aici. Haideți să implicăm Bulgaria, să implicăm vecinii noștri și astfel România să fie mai pregătită pentru amenințările asimetrice, nu dacă apar, ci pentru atunci când apar.

Cristina Cileacu: David Carstens, vă mulțumesc foarte mult pentru idei.

David Carstens: Mulțumesc foarte mult.

