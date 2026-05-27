Ruptura dintre Meloni, Trump și Netanyahu: Italia schimbă tonul față de SUA și Israel

Giorgia Meloni şi Donald Trump, în timpul unei întâlniri oficiale. Foto: Getty Images

Guvernul Giorgiei Meloni pare să îşi schimbe abordarea faţă de Statele Unite şi Israel, pe fondul tensiunilor apărute în ultimele luni cu doi dintre aliaţii tradiţionali ai Romei, conduşi de lideri consideraţi apropiaţi ideologic de premierul italian, scrie Euronews.

Discuţiile despre o posibilă schimbare de direcţie în politica externă a Italiei au fost relansate după ce Giorgia Meloni a criticat atacurile lui Donald Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea, pe care le-a catalogat drept „inacceptabile”, şi după ce a ignorat apelul liderului american privind o intervenţie militară împotriva Iranului pentru redeschiderea Strâmtoarii Ormuz.

În acelaşi timp, Roma şi-a înăsprit tonul şi faţă de Israel. Solicitarea unor sancţiuni europene împotriva ministrului israelian al Securităţii Naţionale, Itamar Ben-Gvir, după apariţia unui videoclip în care acesta ironiza activişti încătuşaţi ai Flotilei Global Sumud, a alimentat tensiunile dintre Italia şi guvernul condus de Benjamin Netanyahu.

„Când te comporţi ca un chelner, şeful ajunge să te trateze ca pe un chelner. Exact asta i s-a întâmplat Giorgiei Meloni. Când a încercat să se distanţeze puţin de Donald Trump, acesta i-a reamintit cine este şeful”, a declarat Arturo Scotto, deputat al Partidului Democrat, în cadrul unei dezbateri organizate la Roma.

De cealaltă parte, senatorul Claudio Borghi, din partea partidului Liga, a criticat ideea unor sancţiuni economice împotriva Israelului.

„Sancţiunile economice tind să se întoarcă împotriva celor care le impun. Problema este că Italia are excedent comercial în relaţia cu Israelul, ceea ce înseamnă că, practic, ne-am sancţiona singuri”, a afirmat acesta.

Editor : Ș.A.

