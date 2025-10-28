Live TV

Rusia a ademenit cetățeni kenyeni, pentru a lupta pe frontul din Ucraina

Data publicării:
Russian conscripts called up for military service depart for their garrisons, in Bataysk
Recruți din Rusia, gata să meargă la luptă. Foto: Reuters

Kenyenii au fost „ademeniti” de recrutori să lupte pentru Rusia în Ucraina, a declarat luni Ministerul de Externe al Kenyei într-un comunicat citat de The Moscow Times.

Mulți dintre ei au ajuns să fie reținuți în tabere militare din toată Rusia, se arată în comunicatul semnat de ministrul de Externe Musalia Mudavadi.

Comunicatul nu a precizat numărul recruților, nici câți dintre ei au fost reținuți sau răniți.

Ministerul de Externe a declarat că a organizat o „întâlnire crucială” luna trecută cu oficiali ruși pentru a ajuta la eliberarea și repatrierea acestora.

Kenyenii sunt „ademeniti de... agenți corupți și nemiloși să călătorească în Rusia și, fără să știe, se trezesc implicați în operațiunea militară rusă”, a declarat Ministerul de Externe al Kenyei.

Instituția a precizat că sistemul este „complicat de intermediari care se dau drept reprezentanți ai guvernului rus și folosesc metode neetice, inclusiv informații falsificate, pentru a atrage persoane nevinovate pe câmpul de luptă”.

Rusia a fost acuzată în mod repetat că înșală cetățeni din țări sărace, convingându-i să semneze contracte de înrolare redactate în limba rusă, pe care nu le înțeleg.

 

 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan in studioul digi24
1
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
carrefour
2
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
3
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
5
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Suma impresionantă donată de Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
Suma impresionantă donată de Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Bolojan a încercat să obțină amânarea jalonului din PNRR privind...
lia savonea
Lia Savonea îl contrazice pe Kelemen Hunor: „ÎCCJ nu este consilierul...
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan: „Stabilitatea nu se poate fără PSD”. Ce spune...
ilie bolojan
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE...
Ultimele știri
Baletul lui Viktor Orban. Îl critică pe Trump pentru sancțiunile impuse Rusiei, dar merge la Casa Albă pentru a-l îmbuna
Eurobarometru: 56% dintre cetățeni susțin extinderea UE. Care dintre țări sunt în favoarea primirii de noi membri
Momentul în care un avion al Forțelor Aeriene americane zboară în interiorul furtunii Melissa. Imagini uluitoare din ochiul uraganului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
European Union leaders' summit in Brussels
„Vrea doar să ne scuipe”. Volodimir Zelenski exclude definitiv cedarea de teritorii către Rusia
avion kenya
8 maghiari și 2 nemți au murit după ce avionul la bordul căruia se aflau s-a prăbușit în Kenya
serghei lavrov onu
Lavrov se jură că Rusia nu vrea să atace UE sau NATO, în timp ce se plânge că „țările europene se pregătesc de război”
An aerial view of Transocean Barents, an oil platform passing through the Bosporus in Istanbul
Două treimi dintre români, de acord ca țara noastră să livreze Republicii Moldova gaze naturale extrase din Marea Neagră (sondaj)
Oleg Ozerov
Statut incert pentru ambasadorul Rusiei la Chișinău: Oleg Ozerov este „agreat, dar neacreditat”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Fanatik.ro
Ce spune Alexandru Rogobete, ministrul sănătății, despre cazul Ștefaniei Szabo, doctorița găsită moartă în...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Bătaie ca-n filme la finala Cupei României dintre Steaua și Dinamo: „Vadim l-a convins pe Valentin Ceaușescu...
Adevărul
Atac hibrid la frontiera UE. Un fost comandant NATO cere acțiune rapidă împotriva Rusiei
Playtech
Se scumpesc din nou facturile la curent. Cât vor plăti românii pentru energie electrică
Digi FM
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo au fost surprinse cu doar o zi înainte de tragedie. Ea a fost găsită fără...
Digi Sport
Tragedie la Inter: fotbalistul a lovit mortal un bărbat în scaun cu rotile! Cristi Chivu și-a anulat...
Pro FM
Misha, fosta soție a lui Connect-R, răvășitoare într-o ținută sclipitoare. Fanii, impresionați de frumusețea...
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Newsweek
Ce e Marea Pensionare care va bloca sistemul de pensii? Lipsesc 7.000.000.000€ la bugetul pensiilor
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
Ce ar determina de fapt sensibilitatea la gluten. Un studiu coordonat de cercetători din Australia vine cu...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Mărturisiri neașteptate. Charlie Sheen admite că Denis Richards încă îl iubește, la aproape 20 de ani de la...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...