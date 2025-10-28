Rusia a ademenit cetățeni kenyeni, pentru a lupta pe frontul din Ucraina

Kenyenii au fost „ademeniti” de recrutori să lupte pentru Rusia în Ucraina, a declarat luni Ministerul de Externe al Kenyei într-un comunicat citat de The Moscow Times.

Mulți dintre ei au ajuns să fie reținuți în tabere militare din toată Rusia, se arată în comunicatul semnat de ministrul de Externe Musalia Mudavadi.

Comunicatul nu a precizat numărul recruților, nici câți dintre ei au fost reținuți sau răniți.

Ministerul de Externe a declarat că a organizat o „întâlnire crucială” luna trecută cu oficiali ruși pentru a ajuta la eliberarea și repatrierea acestora.

Kenyenii sunt „ademeniti de... agenți corupți și nemiloși să călătorească în Rusia și, fără să știe, se trezesc implicați în operațiunea militară rusă”, a declarat Ministerul de Externe al Kenyei.

Instituția a precizat că sistemul este „complicat de intermediari care se dau drept reprezentanți ai guvernului rus și folosesc metode neetice, inclusiv informații falsificate, pentru a atrage persoane nevinovate pe câmpul de luptă”.

Rusia a fost acuzată în mod repetat că înșală cetățeni din țări sărace, convingându-i să semneze contracte de înrolare redactate în limba rusă, pe care nu le înțeleg.

