Live TV

Video Rusia a atacat cu drone și rachete zone rezidențiale din Odesa: cel puțin doi oameni au fost uciși. Mobilizare în forță a salvatorilor

Data publicării:
678530944_1405729118261640_2876559155299567278_n
Atac rusesc asupra orașului Odesa. Foto: Facebook/ Serviciul de Urgență al Ucrainei

Rusia a atacat, peste noapte, cu drone și rachete, zone rezidențiale din Odesa. Cel puțin doi oameni au murit și alți 15, printre care mai mulți copii, au fost răniți, în cel mai recent asalt rusesc asupra orașului-port, aflat la mai puțin de 150 de kilometri de granița cu România.

Potrivit serviciului de urgență al Ucrainei, citat de agenția Ukrinform, două clădiri rezidențiale cu două etaje au fost distruse. Salvatorii au salvat o persoană și au evacuat 20 de locuitori, inclusiv doi copii. Șapte persoane au fost rănite în aceste incidente.

Un alt atac cu dronă a lovit o clădire cu două etaje, unde două persoane au fost ucise și o persoană a fost rănită. 16 locuitori au fost evacuați.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Peste 140 de salvatori au fost implicați în eforturile de intervenție, iar lucrările de eliminare a consecințelor sunt în curs de desfășurare. 

În total, Rusia a lansat 107 drone și două rachete noaptea trecută. Atacul vine la scurt timp după ce, în Cipru, liderii europeni au aprobat un pachet de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și un pachet de 20 de sancțiuni pentru Rusia.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
ilie bolojan
Peter Magyar
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
SBU elev ucrainean
nor de fum in rusia
printul harry
serhii flash militar ucrainean ranit
ilie bolojan
cladirea pentagonului
pompa carburant in benzinarie
Donald Tusk, premierul Poloniei
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cancan
Fanatik.ro
editiadedimineata.ro
Fanatik.ro
Adevărul
Playtech
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
GIURGIU - ILUSTRATIE - PUNCTUL DE TRECERE A FRONTIEREI - 17 NOI
Pro FM
Film Now
Adevarul
Newsweek
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Digi Animal World
Film Now
UTV
