Rusia a atacat, peste noapte, cu drone și rachete, zone rezidențiale din Odesa. Cel puțin doi oameni au murit și alți 15, printre care mai mulți copii, au fost răniți, în cel mai recent asalt rusesc asupra orașului-port, aflat la mai puțin de 150 de kilometri de granița cu România.

Potrivit serviciului de urgență al Ucrainei, citat de agenția Ukrinform, două clădiri rezidențiale cu două etaje au fost distruse. Salvatorii au salvat o persoană și au evacuat 20 de locuitori, inclusiv doi copii. Șapte persoane au fost rănite în aceste incidente.

Un alt atac cu dronă a lovit o clădire cu două etaje, unde două persoane au fost ucise și o persoană a fost rănită. 16 locuitori au fost evacuați.

Peste 140 de salvatori au fost implicați în eforturile de intervenție, iar lucrările de eliminare a consecințelor sunt în curs de desfășurare.

În total, Rusia a lansat 107 drone și două rachete noaptea trecută. Atacul vine la scurt timp după ce, în Cipru, liderii europeni au aprobat un pachet de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și un pachet de 20 de sancțiuni pentru Rusia.

Editor : Ș.R.