Acolo unde orașul devine linia frontului. Reportaj Kyiv Post din Herson, eliberat de ruși, dar nu și de război: „Asta nu e viață”

La aproape patru ani după ce forțele ucrainene au eliberat Hersonul, orașul rămâne pe linia frontului în războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei. Despărțiți de teritoriul controlat de ruși doar de fluviul Nipru, locuitorii trăiesc sub focul necruțător al artileriei, al bombelor ghidate și al miilor de atacuri cu drone. Dronele rusești FPV au devenit cea mai mare amenințare, vizând infrastructura, echipele de intervenție și civilii - în ceea ce localnicii numesc „vânătoare de oameni”, scrie Kyiv Post într-un reportaj din orașul devastat de război.

De când forțele ruse s-au retras peste Nipru în noiembrie 2022, fluviul a format o linie de front în mare parte statică prin regiunea Herson. Însă războiul din jurul său a continuat să evolueze. Artileria, tancurile, bombele ghidate și mii de drone rusești ajung acum într-un oraș aflat la doar câteva sute de metri de teritoriul stăpânit de inamic, reconfigurând viața civilă, infrastructura esențială și activitatea celor care apără Hersonul din cer.

Niprul străbate inima Ucrainei. Trece prin Kiev, unde rachetele balistice rusești reprezintă în prezent una dintre cele mai imediate amenințări la adresa capitalei și a populației sale, apoi continuă spre sud printr-un peisaj de câmpuri, lacuri de acumulare și câmpii întinse către Marea Neagră.

În regiunea Herson, fluviul nu mai traversează pur și simplu țara. O dezbină.

Fluviul care a devenit linie de front

Din noiembrie 2022, când forțele ucrainene au eliberat Hersonul și trupele ruse s-au retras dincolo de Nipru, fluviul a format una dintre cele mai persistente linii de contact ale războiului. Mai la est, frontul a continuat să se schimbe - prin sate, câmpuri și fâșii de pădure, cu teritorii câștigate și pierdute de ambele părți. Aici, geografia de bază a războiului a rămas în mare parte neschimbată: Ucraina controlează orașul de pe malul vestic, în timp ce forțele ruse rămân baricadate de cealaltă parte a apei.

Dar un front static nu înseamnă un război static. De-a lungul anilor, ambele tabere s-au fortificat, s-au adaptat și au transformat întreaga zonă de-a lungul fluviului într-un loc în care evoluția rapidă a războiului cu drone poate fi văzută cu o intensitate deosebită. Nicăieri nu este această transformare mai vizibilă decât în Herson, unde dronele rusești FPV (first-person-view) traversează Niprul în număr atât de mare încât amenințarea din cer a devenit o parte a vieții cotidiene a orașului.

Cu doar câteva zile în urmă, pe 19 august, o dronă FPV rusească a lovit un autobuz municipal care circula prin districtul Korabelnîi din Herson. Patru pasageri au fost uciși, iar alți cinci au fost răniți.

„Vânătoarea de oameni”

Este posibil ca orașul să fi fost eliberat de sub ocupație, dar nu și de sub războiul în sine. Artileria, mortierele și salvele trase de tancuri pot lovi de peste fluviu. Dronele FPV au adăugat însă o nouă dimensiune acestui pericol. În permanență, ele caută orice mișcare, își schimbă direcția și își urmăresc țintele pe străzi.

În Herson există un termen pentru ceea ce se întâmplă aici: „vânătoare de oameni”.

Este folosit de locuitori, de oficiali și de cei care lucrează în cele mai expuse cartiere pentru a descrie modul în care operatorii de drone ruși vânează în mod deliberat civilii.

Mașini, bicicliști și pietoni au fost deopotrivă ținta atacurilor. La începutul lunii august, imagini distribuite pe scară largă arătau un vânzător de fructe din Herson încercând să scape de o dronă FPV care îl urmărea în jurul vehiculului său, în timp ce el încerca să păstreze duba drept scut. A supraviețuit exploziei, dar a fost rănit de șrapnel.

Acolo unde orașul se transformă în Zona Roșie

Peste tot în Herson, această amenințare a reconfigurat peisajul urban. Plasele anti-dronă sunt întinse deasupra drumurilor în diferite părți ale orașului, cel mai vizibil de-a lungul arterelor principale, formând baldachine lungi peste traficul de dedesubt.

Mașinile circulă în viteză pe străzi, deoarece minimizarea timpului petrecut la expunere într-un vehicul a devenit o regulă elementară de deplasare prin oraș. În cele mai periculoase zone, chiar și regulile elementare de circulație sunt inversate. Șoferii și pasagerii sunt sfătuiți să nu își pună centurile de siguranță și să lase portierele deblocate, astfel încât să poată abandona mașina în câteva secunde dacă se apropie o dronă.

La nord de gara parțial distrusă și în prezent dezafectată, în zona cunoscută sub numele de Tavriiski, încă mai există urme ale unei vieți urbane obișnuite. Cafenelele și restaurantele sunt deschise, oamenii își fac cumpărăturile, iar traficul se desfășoară prin intersecții. Dar chiar și aici, normalitatea este una condiționată. Exploziile răsună în întregul oraș, pe măsură ce atacurile rusești ating toate cartierele și devin tot mai frecvente de la o săptămână la alta.

Spre Nipru, peisajul urban începe să arate vizibil diferit. Aici este locul unde Hersonul lasă treptat cale liberă la ceea ce locuitorii și cei care lucrează acolo numesc Zona Roșie. Cu cât se înaintează mai mult spre sud, cu atât viața publică se retrage, până când se ajunge la porțiuni unde aproape nimeni nu mai merge pe jos. Tot mai multe ferestre sunt baricadate cu scânduri, apoi clădiri întregi. Sticla spartă zace pe stradă după stradă, strălucind între gropi și fragmente de zidărie.

Zona Roșie nu are o graniță precisă. Este mai puțin o desemnare administrativă și mai mult o descriere a proximității și expunerii - o parte a orașului în care fluviul și malul ocupat de ruși de dincolo de el nu sunt niciodată departe.

Peste 2.000 de drone pe săptămână

Iaroslav Șanko respinge distincția dintre așa-numitele zone galbene și roșii. „Întreg Hersonul se află într-o zonă de luptă activă”, spune șeful Administrației Militare a Orașului, potrivit Kyiv Post.

„Nu există niciun loc sigur, niciunul în comunitatea Herson sau în orașul propriu-zis.”

Șanko stă la o masă într-una dintre puținele cafenele care încă mai funcționează în Zona Roșie. Nu comandă cafea și nici nu se atinge de apă. Atitudinea sa este calmă și sigură, iar răspunsurile vin rapid și ferm.

Orașul din jurul său - apa și energia electrică, spitalele, transportul, evacuările și oamenii care încearcă să mențină toate acestea funcționale - intră, în definitiv, în responsabilitatea sa.

Cifrele oferă o imagine asupra amplorii situației. Potrivit lui Șanko, peste 2.000 de drone rusești sunt detectate deasupra Hersonului în fiecare săptămână, aproximativ 90% fiind interceptate, distruse sau neutralizate prin bruiaj. Numărul real ar putea fi însă și mai mare. Iar amenințarea este în continuă evoluție.

Comparativ cu anul trecut, notează el, Rusia nu doar că lansează mai multe drone, dar adaptează și tehnologia din spatele lor - frecvențele, componentele, sistemele de ghidaj și alte caracteristici.

„Dronele sunt tehnologii care se schimbă constant.”

Când a ajuta înseamnă a deveni o țintă

Pentru cei însărcinați să intervină după un atac, pericolul nu se încheie odată cu ultima lovitură. Încercarea de a ajunge la răniți îi poate expune pe cei care încearcă să îi salveze.

Polițiști, medici, pompieri și lucrători municipali au fost cu toții loviți, adaugă el.

„Ei sunt o țintă prioritară pentru inamic.”

În cele mai periculoase zone, ambulanțele și mașinile de poliție ar putea fi în imposibilitatea de a intra, obligând autoritățile să se bazeze pe vehicule blindate și echipe de evacuare special pregătite.

Chiar și un lucru banal precum ridicarea unei mașini arse poate deveni o operațiune de securitate. Epavele rămân împrăștiate de-a lungul drumurilor din Zona Roșie, uneori pentru că îndepărtarea uneia necesită trimiterea de echipamente grele și a unui echipaj pe o stradă expusă, punându-i pe toți în pericol.

„Principala problemă este factorul de securitate”, spune Șanko.

Infrastructura prezintă aceeași dilemă la o scară mai mare. Serviciile de energie electrică, apă și încălzire trebuie reparate chiar dacă cei care execută lucrările se confruntă cu același pericol, în timp ce instalațiile sunt vizate în mod repetat de atacuri.

„Lucrătorii noștri municipali sunt eroi. Ei lucrează în fiecare zi cu riscul vieții și al sănătății.”

Iarna trecută, își amintește el, a fost cea mai dificilă cu care s-a confruntat Hersonul de la începutul invaziei la scară largă, forțele ruse atacând rețeaua de termoficare a orașului aproape zilnic. El se așteaptă ca iarna care vine să nu fie cu nimic mai ușoară.

„Herson este un caz fără precedent”

Spitalele s-au adaptat mutând o parte din operațiuni în subteran. „Asistența medicală continuă să fie acordată.”

Herson, notează Șanko, a fost primul oraș din Ucraina care a mutat sistematic serviciile medicale sub pământ, oferind pacienților și personalului o protecție mai mare. Nici școlile nu mai funcționează normal. Peste 4.000 de copii au rămas în comunitatea extinsă, iar o parte din spațiile în care se pot întâlni, învăța sau face mișcare sunt acum amenajate în subteran.

Orice măsuri de precauție s-ar lua, oficialul explică clar că în prezent nu există nicio modalitate de a face Hersonul cu adevărat sigur. Ce rămâne posibil este menținerea orașului în stare de funcționare în împrejurări în care aproape fiecare sarcină municipală obișnuită a dobândit o dimensiune militară.

„Herson este un caz fără precedent”, subliniază Șanko. „Este un oraș care se află practic pe linia frontului.”

Spre deosebire de alte orașe, unde frontul s-ar putea afla la zeci de kilometri depărtare, geografia de aici lasă o delimitare minimă între oraș și câmpul de luptă.

„Bombe aeriene ghidate, drone, foc de tanc, artilerie, sisteme Grad - tot ce au”, spune el. „Inamicul ne distruge orașul fără milă.”

De la ocupație la linia frontului

Mai la sud, mai aproape de Nipru, granița dintre oraș și câmpul de luptă devine tot mai greu de sesizat.

Centrul istoric al Hersonului s-a dezvoltat din această parte a orașului după fondarea sa în 1778. Astăzi, unele dintre cele mai vechi străzi ale sale trec prin distrugeri din ce în ce mai severe. Clădiri vechi mărginesc drumurile, unele păstrându-și încă fațadele, dar aproape nimic în spate, altele sparte de bombardamente, cu interioarele expuse spre stradă.

La un colț de stradă aflat la doar câteva sute de metri de Nipru, doi soldați din Brigada 34 de Infanterie Marină „Borisfen” a Ucrainei scanează cerul, cu puștile în mână. În întreaga zonă, fragmente de drone FPV zac împrăștiate pe jos - bucăți de cadru și componente mici căzute în moloz.

Numele lor de cod sunt Kavun și Rîznîk - „Pepene” și „Măcelarul”. Ei fac parte dintr-o echipă mobilă de apărare antiaeriană însărcinată cu interceptarea dronelor rusești deasupra Hersonului.

Vizavi de poziția lor se află o școală avariată. În timpul ocupației ruse, trupele cecene loiale lui Kadîrov au fost încartiruite acolo. Înainte de a se retrage, au lăsat inscripții pe bănci, inclusiv mesajul: „Suntem kadîroviți. Suntem aici pentru totdeauna.” Nu au fost.

Ocupația încă apasă greu asupra Hersonului. Mulți dintre cei care au trăit-o găsesc că este dificil să vorbească despre ce s-a întâmplat în acele luni. Rîznîk a petrecut aproximativ cinci luni sub stăpânire rusă. Își amintește cum a văzut bărbați luați pe sus și civili împușcați pe stradă.

Fostul electrician s-a alăturat ulterior armatei ucrainene. Soția și cei doi copii ai săi trăiesc acum în Polonia. Membri ai familiei lui Kavun încă trăiesc sub ocupație în Oleșkî, de cealaltă parte a Niprului.

Așteptând ce vine de peste fluviu

Astăzi, cei doi bărbați stau în fața școlii distruse, urmărind cerul după drone rusești. Pozițiile lor se schimbă constant și puține lucruri sugerează că intenționează să rămână mult timp: un scaun pliant, saci de dormit, țigări, detectoare de drone și muniție. Mâine s-ar putea să fie în altă parte.

Unele zile sunt liniștite. În altele, cei doi pot întâlni șase sau șapte drone FPV. În zilele deosebit de intense, numărul poate ajunge la 20, chiar 40. Rîznîk explică faptul că operatorii ruși nu își trimit dronele la întâmplare peste Herson. Ei caută elemente de infrastructură și vehicule a căror distrugere poate avea un efect mai larg: benzinării, spitale, mașini de poliție și autospeciale de pompieri.

„Nu sunt proști”, spune bărbatul de 49 de ani. „Încearcă să lovească ceva critic, ceva important.”

Când nu există nimic important de lovit, adaugă el, se orientează către civili. Kavun este de acord. Ceea ce a văzut cel mai des au fost atacuri ale rușilor asupra oamenilor obișnuiți.

Pușcașii marini vorbesc calm. Rămân relaxați, zâmbindu-și ocazional unul altuia, uneori amuzați de întrebări ale căror răspunsuri le-au devenit de mult evidente.

Munca lor este coordonată non-stop cu alte echipe, inclusiv cu unități care operează drone de interceptare, pe măsură ce informațiile despre aeronavele care se apropie sunt transmise între ei.

Își folosesc puștile în primul rând pentru a doborî drone FPV, precum și alte drone rusești, cum ar fi modelele Molniya. Dronele Shahed, care zboară mai repede și în general mai sus, necesită alte mijloace de interceptare.

„Învață tot timpul”

Kavun face această muncă specifică de aproximativ trei luni. Bărbatul de 33 de ani, care a lucrat în construcții înainte de război, a văzut cum tiparul atacurilor cu drone rusești s-a schimbat chiar și în această perioadă scurtă.

O vreme, dronele Molniya au apărut mai frecvent, dar acum bărbații se confruntă din nou în principal cu FPV-uri. Modelele cu fibră optică devin tot mai comune, în timp ce piloții ruși au devenit tot mai iscusiți în a zbura extrem de jos, manevrând pe sub acoperișuri înainte de a trimite dronele în picaj.

„Sunt vicleni ca vulpile”, spune Kavun. „Învață tot timpul.”

În Zona Roșie, aceste zboruri și-au lăsat amprenta peste tot. Cabluri subțiri de fibră optică, de grosimea unui fir de păr, atârnă din copaci și tufișuri, se întind peste drumuri și se agață de clădiri și stații de autobuz. Deseori sunt aproape imposibil de văzut până când le prinde lumina. Apoi, dintr-o dată, apar zeci de fire, atârnate peste împrejurimi, ca niște pânze de păianjen.

Ghidajul dronelor prin fibră optică elimină una dintre vulnerabilitățile fundamentale ale dronelor FPV convenționale. În loc să depindă de o legătură radio care poate fi bruiată, aeronava rămâne conectată fizic de operatorul ei pe măsură ce kilometri de cablu se deșiră în spatele ei.

Dronele în sine se schimbă, de asemenea. Kavun a doborât recent una construită în mare parte din componente imprimate 3D, ceva ce nu mai văzuse până atunci. Dronele Molniya, care purtau cândva aproximativ 4 sau 5 kilograme de explozibil, au apărut deja cu încărcături de aproximativ 15 kilograme, spun bărbații.

„Sigur că este înfricoșător când fugi și apare o dronă”, recunoaște Kavun. „Dar înțelegi că asta este munca ta și, dacă o dobori, salvezi viața cuiva.”

Când vine vorba de atacuri de artilerie, aruncătoare de bombe sau foc de tanc, nu pot face altceva decât să se ferească. Uneori doar câteva secunde despart sunetul de impact. „Încercăm să fugim”, o spune simplu Rîznîk. „Asta-i tot.”

Dacă forțele ruse le localizează poziția, spun pușcașii marini, o vor bombarda necruțător. Prin urmare, siguranța lor depinde mai puțin de faptul de a fi dincolo de raza inamicului și mai mult de a nu fi descoperiți.

„Asta nu este viață”

În apropiere de Nipru, puținii civili care au rămas au învățat propriile modalități de a aprecia când este sigur să se deplaseze. Unii se bazează pe pușcașii marini înșiși. Kavun notează că rar întâlnește pe cineva în Zona Roșie care să nu înțeleagă ce fac echipele de apărare antiaeriană.

Dimpotrivă: unii locuitori au ajuns să îi cunoască pe soldații care operează în cartierele lor, luându-le numerele de telefon și contactându-i înainte de a se aventura afară.

În realitate, orice reasigurare pe care o pot oferi pușcașii marini este doar temporară. Ambii cred că civilii ar trebui să plece.

„Desigur că ar trebui să evacueze din Zona Roșie”, spune Kavun. „Asta nu este viață.”

Dar adaugă imediat complicația. Unii nu au unde să meargă și prea puțini bani pentru a trăi în altă parte. Bărbații au întâlnit locuitori care le spun pur și simplu că vor rămâne în casele lor până vor muri. „Nu îi putem obliga.”

Un oraș care nu își poate planifica pustiirea

Iaroslav Șanko ajunge la aceeași concluzie din perspectiva administrației orașului.

„Situația de securitate s-a înrăutățit cu siguranță”, spune el. Zonele de evacuare obligatorie s-au extins, în timp ce bombele aeriene ghidate (KAB) au adăugat un alt nivel de amenințare. Astfel de lovituri au crescut brusc și ating părți ale orașului mai îndepărtate de fluviu.

Hersonul a avut cândva o populație de aproximativ 300.000 de locuitori. Astăzi, puțin peste 60.000 de oameni mai rămân în orașul propriu-zis și puțin peste 70.000 în întreaga municipalitate, care include aproximativ 10 localități învecinate, potrivit lui Șanko.

Mulți dintre cei rămași sunt în vârstă. Toate cele patru persoane ucise în atacul asupra autobuzului din 19 august din districtul Korabelnîi erau locuitori în vârstă: un bărbat de 69 de ani și trei femei cu vârste de 63, 71 și 89 de ani.

Pentru Șanko, deteriorarea situației de securitate lasă puține incertitudini cu privire la ce ar trebui să facă locuitorii care au posibilitatea de a pleca: „Desigur că i-aș sfătui pe oameni să evacueze.”

Cu toate acestea, administrația nu poate planifica pentru un oraș pustiu. Personalul său, explică Șanko, lucrează pe două direcții temporale în același timp: răspunde nevoilor imediate ale Hersonului, în timp ce se pregătește pentru viitorul acestuia.

„Hersonul funcționează acum.” Apa, energia electrică și gazul rămân disponibile în cea mai mare parte a orașului. Spitalele continuă să trateze pacienți.

„Scopul lor principal este de a teroriza populația civilă și de a face orașul de nelocuit”, argumentează Șanko. „Dar oamenii obișnuiți din Herson merg încă la muncă în fiecare zi. Ei arată că nu este așa.”

Cei doi pușcași marini rămân afară, privind în sus. „O zi bună este atunci când nu zboară nimic”, spune Rîznîk, „sau când doborâm tot ce zboară.”

Kavun lasă deschis ce va urma. „Trebuie să terminăm acest război. După aceea o să mă gândesc.”

Cu puțin timp înainte, la bărbați ajunsese vestea că un civil fusese ucis de o dronă FPV în altă parte a Zonei Roșii, din câte se pare în timp ce stătea într-o mașină. Era în afara zonei lor de responsabilitate.

Totuși, pentru ei a fost o zi proastă.

Editor : B.P.