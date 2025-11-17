Live TV

Foto Rusia a atacat cu rachete blocuri de locuințe din regiunea Harkov. Trei persoane au murit, iar alte 10 zece sunt rănite

Un atac cu rachete rusești asupra orașului Balakliia din estul Ucrainei a ucis trei persoane, iar printre cei 10 răniți se află și trei adolescenți, au declarat luni oficialii regionali din Harkov, potrivit Reuters.

Atacul din timpul nopții a avariat blocuri de locuințe cu mai multe etaje și a distrus zeci de mașini în centrul orașului, a declarat Oleh Sinehubov, guvernatorul regiunii de frontieră cu Rusia, pe aplicația de mesagerie Telegram.

O fotografie furnizată de autoritățile regionale arată fațada avariată a unei clădiri din cărămidă cu mai multe etaje, cu ferestrele sparte, flăcări la etajele superioare și dărâmături și crengi rupte împrăștiate în zonă.

Adolescenți se numără printre răniți, a declarat Vitali Karabanov, șeful administrației militare din Balakliia, pe Telegram, iar nouă dintre răniți au fost internați în spital.

Moscova nu a comentat atacul. Reuters nu a putut verifica în mod independent comentariile lui Karabanov.

Rusia a lansat atacuri regulate cu rachete, drone și artilerie asupra celui de-al doilea oraș ca mărime din Ucraina, Harkov, distrugând case și infrastructură, întrerupând alimentarea cu energie electrică și supunând locuitorii la alerte constante de raiduri aeriene.

Ambele părți neagă că ar fi vizat civilii în războiul declanșat de Rusia în urmă cu aproape patru ani, dar mii de oameni au fost uciși în conflict, marea majoritate dintre ei fiind ucraineni.

Părți ale regiunii și orașul Izium din sudul acesteia au rămas fără energie electrică peste noapte, după ce atacurile Rusiei de duminică seara au rănit un adolescent de 14 ani, au declarat autoritățile orașului pe Telegram.

