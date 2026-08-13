Rusia a atacat portul Izmail din Ucraina, la granița cu România. Incendiu la infrastructura portuară

Rusia a atacat în cursul nopţii zona portului Izmail, cel mai mare port ucrainean de la Dunăre, provocând pagube şi declanşând un incendiu, au anunţat autorităţile regionale din Odesa, citate de Reuters.

Izmail, situat în sudul regiunii Odesa, în apropierea frontierei cu România, vis-a-vis de localitatea Plaurul, este un important punct de tranzit pentru cereale şi alte mărfuri.

Atacul are loc la o zi după ce Ucraina a lovit Novorossiisk, unul dintre principalele huburi pentru exporturile de cereale ale Rusiei de la Marea Neagră.

Ministerul român al Apărării a anunţat că România a ridicat de la sol două aeronave de luptă pentru monitorizarea situaţiei. Potrivit ministerului, o ţintă aeriană a pătruns în spaţiul aerian naţional şi a rămas aproximativ 10 minute, înainte de a se îndrepta spre teritoriul Ucrainei.

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Editor : Sebastian Eduard