Rusia a încălcat propriul armistițiu de peste 120 de ori și a atacat civili, afirmă Ucraina

Armata ucraineană a declarat că Rusia a lansat peste 120 de atacuri în Ucraina în prima zi a armistițiului de trei zile, în timp ce Moscova a acuzat la rândul său Kievul de încălcări, relatează TVPWorld.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat armistițiul vineri, după ce ambele părți beligerante au propus propriile încetări ale ostilităților. Acordul negociat de SUA a inclus și schimbul a 1.000 de prizonieri de fiecare parte.

Armistițiul de trei zile urma să se desfășoare începând de sâmbătă, 9 mai, pentru a coincide cu sărbătoarea națională importantă și parada militară de Ziua Victoriei în Rusia, menite să celebreze victoria asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

Deși s-a raportat o reducere semnificativă a „operațiunilor cinetice” după peste 800 de atacuri cu drone rusești vineri, armata ucraineană a declarat că forțele ruse au lansat 121 de atacuri de luptă pe linia frontului în primele 24 de ore de la încetarea convenită a luptelor.

Victime civile

Pe lângă luptele de pe linia frontului, cu victime raportate de ambele părți, au fost înregistrate și decese în rândul civililor din Ucraina.

Cel puțin doi civili au fost uciși în sud-estul țării și trei au fost răniți, a declarat Statul Major al Ucrainei, în timp ce un bloc de locuințe din orașul Harkov, din nord-estul țării, a fost lovit de o dronă de atac, fără a se raporta victime.

Numărul dronelor rusești lansate împotriva Ucrainei a fost semnificativ mai mic decât de obicei sâmbătă, Forțele Aeriene Ucrainene raportând doar 44 de aeronave fără pilot începând de vineri, ora 18:00.

Ucraina a declarat, la anunțarea încetării focului, că va răspunde „simetric” la acțiunile Rusiei.

Trei persoane au fost rănite în urma atacurilor cu drone ucrainene în regiunea rusă Belgorod din vestul țării, a declarat guvernatorul regional.

