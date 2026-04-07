Rusia a transmis Iranului coordonatele a 55 de obiective energetice israeliene

Efectele unei lovituri iraniene în Israel. Foto: Profimedia

Serviciile secrete ruse au furnizat Iranului o listă detaliată cu 55 de obiective critice de infrastructură energetică din Israel, care ar putea fi ținta unor atacuri cu rachete de înaltă precizie, scrie Jerusalem Post.

Raportul, care indică o cooperare militară și de informații tot mai strânsă între Moscova și Teheran, susține că informațiile ar permite Iranului să lanseze atacuri de înaltă precizie asupra sistemului energetic israelian.

Toate țintele potențiale au fost împărțite în trei categorii, în funcție de importanța lor strategică.

Prima categorie include instalații cheie de producere a energiei electrice, a căror distrugere ar putea paraliza sistemul energetic național. Centrala electrică Orot Rabin este menționată ca țintă prioritară.

A doua categorie include centre energetice urbane și industriale majore din centrul Israelului.

A treia categorie cuprinde infrastructura locală, inclusiv substații regionale pentru zone industriale și centrale electrice mai mici.

Serviciile secrete ruse consideră că sistemul energetic al Israelului este vulnerabil din cauza gradului său ridicat de izolare. Întrucât Israelul este o „insulă energetică” care nu importă energie electrică din țările vecine, avarierea chiar și a câtorva componente cheie ar putea duce la o pană de curent pe scară largă și de lungă durată, cu consecințe greu de atenuat.

„Oficialii ucraineni susțin că motivul din spatele transferului de informații este dublu: să-și încurajeze principalul aliat din regiune și să creeze o nouă criză în Orientul Mijlociu care ar distrage atenția și resursele internaționale de la războiul din Ucraina.”

Editor : Sebastian Eduard

